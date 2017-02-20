Bayanlara Özel Müjde!

Başkan Karaosmanoğlu, Kandıra Kerpe’de kadınlar için oluşturulan Miço Plajı’nda yaza hazırlık çalışmalarını yerinde denetledi.

Miço Koyu Kadınlar Plajı

bu yaz daha güzel olacak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Kerpe’de kadınlar için oluşturulan Miço Plajı’nda ki çalışmaları yerinde denetledi. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Kadınlar plajını 2016’nın yazında hizmete aldık. Kocaeli’nin ve komşu kentlerin dört bir köşesinden gelen kadınımız Karadeniz’in keyfini burada sürdü. İnanıyorum kadınlarımız ve kızlarımız için oluşturduğumuz plaj, bu sene daha güzel olacak. Şimdiden çalışmalara başladık” dedi.

“ASLINA UYGUN HALE GETİRİP İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNUYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Miço Koyu’nda ağaçlandırma ve park mobilyaları uygulamalarını sürdürürken, çınar, dişbudak, ıhlamur, karayemiş, bambu, zakkum, ardıç ve pampas gibi türlerin dikildiği bilgisini alan Karaosmanoğlu, “Kandıra sahillerimiz cennetten bir köşe, dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Sahillerimiz, insanlar tarafından bozulmuştu. Şimdi bu bozulanları iyileştiriyor, aslına uygun bir hale getirip insanımızın hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

“KOCAELİ’DE YAŞAMAK AYRICALIK VE BÜYÜK ŞANSTIR”

Miço Plajının arka bölümlerinin ağaçlandırıldığını da söyleyen Karaosmanoğlu, “Kadınlarımıza ait olan bu sahilimizi pırıl pırıl bir hale getirdik. Kadınlar plajımızın alanını ve sosyal donatılarını genişleterek, daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Spor alanlarının yanı sıra yeni yürüyüş yollarını kadınlarımızın ve kızlarımızın emrinde olacak” açıklamasını yaptı. Kadınlarımızın bisiklete binebileceği alanların yanı sıra pırıl pırıl denizin keyfini de çıkartabileceklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Dünyanın en güzel sahillerinin olduğu Kocaeli’de yaşamak, gerçekten büyük şans ve ayrılacaktır. Kadınımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Geçen yıldan gördüğümüz eksiklikleri tamamlayarak, Kerpe Miço Koyunu kadınımızın ve kızlarımızın hizmetine bu yazda sunacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

KÖKEN, “KANDIRA HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

81 dönümlük Miço Koyu’nun kadınların özel yaşam alanı haline getirilmesinin toplum nezdinde çok olumlu karşılandığını belirten Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’de, “Miço Kadınlar Plajımız gerçekten harika bir yer oldu. Binlerce fidanımız toprakla buluştu. İnşallah 2017 yaz döneminde kadınımızın keyif alabileceği, huzurlu bir şekilde dinlenebileceği bir alan hazırlıyoruz. Bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na, Kandıra halkı adına bu ve diğer projeler için teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. İnceleme daha sonra çalışanlarla içilen çay ve yapılan sohbetin ardından son buldu.