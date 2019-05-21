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"Bayram Sevinci"

"Bayram Sevinci" temalı satış standı açılacak.

21 Mayıs 2019 Salı 09:48

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21.05.2019 Salı günü saat 11:00'de İlçe Kaymakamı Ömer Karaman tarafından Darıca Servet Çambol İlkokulu'nda satış standı açılacak. Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile ortak yürütülecek olan projede, okulun Çok Amaçlı Salonu'nda açılacak olan standla dar gelirli ailelerin çok ucuz fiyatlarla Bayram alışverişi yapabilecek. Elde edilecek gelirin bir kısmı okul ile paylaşılarak öğrencilere destek Ayrıca dernek faaliyetlerine de katkıda bulunacak.
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