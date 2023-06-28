BAYRAM TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE





Bugün mübarek kurban bayramı bayram coşku sevgi vefa ve tüm güzelliklerin adı.

www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com'da belgeselcinin not defteri adı ile 38 yıldan beri yayınlanan tüm canlı makale izleyicisi ve canlı haber okurlarımız ile 12 yıldan beri TGRT belgesel tv'de her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel program izleyicilerimiz başta olmak üzere şahsım ve yayın kuruluşlarımız adına belgesel tadında tüm islam aleminin mübarek kurban bayramını vakıf ruhu ile kurulup vakıf ruhu ile çalışan vakıflar medeniyeti belgeseli tadında

https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU

tebrik eder vakıf kültürünün yaşama ve yaşatılması dilek ve duası ile sağlık mutluluk ve başarıılı nice günler ve bayramlar dileriz.Her günümüz bayram olsun.

Tüm geçmişlerimizin ruhu şad makamı cennet olsun









SOSYAL MEDYADA BAYRAM TEBRİK NESAJIM





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kTCXbjHQQE3CnQunMWi36h6byXHztC7AWTCkSUX2aBbxY56MdTt5uUWgvs9iaSNVl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





www.ismailkahraman.net

www.devrialem.tv

www.iktav.com

www.gebzegazetesi.com

www.belgeselyayincilik.com





GEBZE GAZETESİ KURBAN SATIŞ ALANIDAN CANLI HABER





Anadolu’nun birçok ilinden kurban satışı yapmak üzere Gebze iline gelenlerden bazıları memnun bazıları da kurbanlıkları istedikleri fiyata satamadıklar İçin üzgün ayrılıyor.

www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Gebze Balçık köyündeki Kurban satış alanından CANLI haber yayınladı Gebze gazetesi canlı haberi izlemek için tıklayın.

https://fb.watch/lqcrbyg7aW/?mibextid=SDPelY





SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN YAPTIĞIMIZ PAYLAŞIM





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609865009168090&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





GEBZE TARİHİ ÇOBAN MUSTAFA PAŞA VAKFI KÜLLİYESİ BAHÇESİNDEN www.ismailkahraman.net İLE CANLI HABER





FİDAN DİKENLERE TEŞEKKÜR

https://fb.watch/lpatUXKkOU/?mibextid=SDPelY

Kara dut fidanını diken mümin amca İle vişne. Ağacını dikenleri tut ve vişne yiyerek şükranla andık

www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Canlı Haberini izlemek için tıklayın

https://fb.watch/lqc7xIYCWC/?mibextid=SDPelY





SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN YAPTIĞIM PAYLAŞIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609863485834909&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





SUYUN KAYNAĞINDAN CANLI HABER VE MAKALE





Gebze gazetesi Gebze Kadılı köyü şifalı Çöklen suyunun kaynağından CANLI haber yayınlarken hayatın kaynağı su ile geleceğimizin teminatı ve kaynağı çocuğu ekranlara getiriyor.

Gebze'nin 40 yıllık il olma mücadelesinin canlı şahidi www.gebzefazetesi.com ve www.devrialem.tv'nin www.ismailkahraman.net ile canlı haber ve makalesini izlemek için tıklayın.

https://fb.watch/lqcQp4Jg0j/?mibextid=SDPelY





SOSYAL MEDYA DAN YAPTIĞIMIZ PAYLAŞIM