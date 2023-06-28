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BAYRAM TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 28 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

BAYRAM TADINDA İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALE

28 Haziran 2023 Çarşamba 09:43


Bugün mübarek kurban bayramı bayram coşku sevgi vefa ve tüm güzelliklerin adı. 
www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com'da  belgeselcinin not defteri adı ile 38 yıldan beri yayınlanan tüm canlı makale izleyicisi ve  canlı haber okurlarımız ile 12 yıldan beri TGRT belgesel tv'de her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel program izleyicilerimiz başta olmak üzere şahsım ve yayın kuruluşlarımız adına  belgesel tadında tüm islam aleminin mübarek kurban bayramını vakıf ruhu ile kurulup vakıf ruhu ile çalışan vakıflar medeniyeti belgeseli tadında 
https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU
tebrik eder  vakıf kültürünün yaşama ve yaşatılması dilek ve duası ile sağlık mutluluk ve başarıılı nice günler ve bayramlar  dileriz.Her günümüz bayram olsun.
Tüm geçmişlerimizin ruhu şad makamı cennet olsun 


    SOSYAL MEDYADA BAYRAM TEBRİK NESAJIM 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kTCXbjHQQE3CnQunMWi36h6byXHztC7AWTCkSUX2aBbxY56MdTt5uUWgvs9iaSNVl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

www.ismailkahraman.net
www.devrialem.tv
www.iktav.com
www.gebzegazetesi.com
www.belgeselyayincilik.com

GEBZE GAZETESİ KURBAN SATIŞ ALANIDAN CANLI HABER 

Anadolu’nun birçok ilinden kurban satışı yapmak üzere Gebze iline  gelenlerden bazıları memnun bazıları da kurbanlıkları istedikleri fiyata satamadıklar İçin üzgün ayrılıyor.
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Gebze Balçık köyündeki Kurban satış alanından CANLI haber yayınladı  Gebze gazetesi canlı haberi izlemek için tıklayın.
https://fb.watch/lqcrbyg7aW/?mibextid=SDPelY

SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN YAPTIĞIMIZ PAYLAŞIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609865009168090&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GEBZE TARİHİ ÇOBAN MUSTAFA PAŞA  VAKFI  KÜLLİYESİ BAHÇESİNDEN  www.ismailkahraman.net İLE  CANLI HABER 

   FİDAN DİKENLERE  TEŞEKKÜR 
https://fb.watch/lpatUXKkOU/?mibextid=SDPelY
Kara dut fidanını diken mümin amca İle vişne. Ağacını dikenleri tut ve vişne yiyerek şükranla andık 
www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv Canlı Haberini izlemek için tıklayın
https://fb.watch/lqc7xIYCWC/?mibextid=SDPelY

   SOSYAL MEDYA HESABIMIZDAN YAPTIĞIM PAYLAŞIM 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609863485834909&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

SUYUN KAYNAĞINDAN CANLI HABER VE MAKALE 

Gebze gazetesi Gebze Kadılı köyü şifalı Çöklen suyunun kaynağından CANLI haber yayınlarken hayatın kaynağı su ile geleceğimizin teminatı ve kaynağı çocuğu  ekranlara getiriyor.
Gebze'nin 40 yıllık il olma mücadelesinin canlı şahidi  www.gebzefazetesi.com ve www.devrialem.tv'nin  www.ismailkahraman.net ile canlı haber ve makalesini izlemek için tıklayın.
https://fb.watch/lqcQp4Jg0j/?mibextid=SDPelY

  SOSYAL MEDYA DAN YAPTIĞIMIZ PAYLAŞIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609866532501271&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa






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