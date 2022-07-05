Bayram Tatilinde Köylere Gidelim

Gebze gazetesi

ve gazete gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde 4 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyün de belgesel çekimi yapıp ata dede mezarlarını ziyaret edip köyün kurucusu Horasan Eren’i evliyaların türbelerini ziyaret edip Fatiha okuduk.

Sosyal medya paylaşımım

Nallıhan Kaymakamı Adına Yapılan Çeşme

Vefa önemli. Hizmet yapanlar unutulmamalı Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyünde Horasan Eren’i Ana dede mezarlığı Karyağdı türbesinden www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaparak köy muhtarı Emin bey den kurt kuş yaban hayatı hayvanların su içmesi için Dönemin kaymakamı adına yapılan çeşme hakkında bilgi aldık.

Yeşilyurt Haremi Köyü Tarihine Işık Tutan Türbe

Adına Yeşilyurt Haremi köyünde Çeşme yapılıp köy muhtarı Emin Bey tarafından şiir yazılan kaymakam beyin katılımı İle düzenlenen Hacet bayramı törenleri ile ilgili yazdığım yazı.

Orada Bir Köy Var Uzakta

Tarım Ziraat ve Hayvancılığı geliştirmek için köyleri canlandırmalı ve köy okullarını yeniden açmalıyız.

Ankara’nın tarihi Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyünde ilkokulun yıkık ve perişan hali vicdanları sızlatıyor.

Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak bir çok önemli insanın yetiştiği ilk okulun perişan halinin belgeselini çekip köyden canlı yayın yaptık.

Sosyal medyada yaptığım paylaşımım

Devri Alem TV köylerle ilgili araştırmalar yaparak canlı Yayın yapmaya devam ediyor.

Orada bir köy var . Ankara Nallıhan Yeşilyurt köyünden www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaparak 9 günlük bayram tatilin de tatil beldelerine değil köylere giderek kurbanlarınızı köylerde kesip ata dede evlerini şenlendirip ocaklarını tüttürelim evler yıkılmasın Bahçeler kurumasın mezarlar yok olmasın.

Birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Yeşilyurt Haremi köyünden canlı yayındayız.

Ormanlarımız ve Çeşme Su Hayat Kaynağımız

Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi Köyünde Devletimiz tarafından 14 yıl önce yapılan Sulama göleti köye hayat veriyor.Bir tabloyu andıran gölet ve yem yeşil dağlar göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Yeşilyurt Haremi köyü sulama göleti ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımım

Geçtiğimiz yıllarda köye bir zamanlar önemli devlet kuruluşumuz olan kısa adı YSE yani Yol Su Elekttik işleri İdaresi tarafından Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyüne 1957 yılında yapılan köy çeşmesine yeniden su bağlanıp çeşmeden su akmasına vesile olmanın halen mutluluğunu yaşıyor. Son olarak köye gittiğimde çeşmeden kana kana su içip çeşmeyi yapanlara hayır dua ettim.

Türk İslam Medeniyeti’nde Çeşme

Kültürü Çeşme üzerine ne kadar çok şeyler yazılıp söylendi. Çeşme deyince aklımıza ne kadar çok şey gelir. Çeşme üzerine söylenen ayrılık, gurbet, aşk türküleri, yazılan roman ve hikayeler, çeşme üzerine çekilen belgesel ve filimler, dokunaklı duygu yüklü bize çeşmeyi değil, bize bizi hatırlatır. Herkesin bir çeşme hikayesi vardır. Suyu akmayan yıkık bir çeşme gördüğümde, içimde fırtınalar kopar, hüzünlenip derin düşüncelere dalarım.

FARSÇADA SU GÖZÜ ANLAMINA GELEN ÇEŞME NEDİR?

Çeşme, kaynaktan çıkan suyun bir depoda toplanarak veya kaynaktan borularla getirilerek akıtılan suyun toplandığı, lüleli veya musluklu bir hazne şeklinde taştan, mermerden veya herhangi bir malzemeden yapılmış umumi su alma yeri. Farsça bir kelime olup çeşm sözünden gelmektedir. Bu söz Türkçede göze karşılık olup, "su kaynağı" manasındadır. Türkçede, suyun kaynağına göze veya göz dendiği gibi Farsça'da da çeşme denmektedir. Çeşmeler ya bağımsız olarak ortada veya herhangi bir mimari esere bitişik olarak yapılırlar. Bunlarda bir su deposu bulunur ve bu deponun duvarına lüle veya burma musluk konularak su alınır. Çeşmeler lüleli veya açık kalabilen musluklu ise suları devamlı akar. Açılıp kapanabilen burmalı musluklu ise istenildiği zaman açmakla su akar. Çeşmelerin musluklarından akan suların döküleceği yerde mermerden, çiniden veya diğer malzemelerden yapılan çukur kısma tekne veya oluk denir.

TÜRK MİMARİSİ’NDE ÇEŞMELER