Bayramda Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım

Gebzelilerin bayramda mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler ücretsiz olarak her saat başı vatandaşları taşıyacak. Arife günü başlayacak olan seferler, bayramın son gününe kadar devam edecek. Mustafa Paşa Camii önünden saat başı kalkacak otobüsler, Akse Sapağı’ndan Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergâh üzerinden geri dönecek.