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Bayramda Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım

Otobüsler her saat başı vatandaşları taşıyacak.

Bayramda Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım

31 Mayıs 2019 Cuma 13:59

Gebzelilerin bayramda mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler ücretsiz olarak her saat başı vatandaşları taşıyacak.  Arife günü başlayacak olan seferler, bayramın son gününe kadar devam edecek. Mustafa Paşa Camii önünden saat başı kalkacak otobüsler, Akse Sapağı’ndan Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergâh üzerinden geri dönecek.

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