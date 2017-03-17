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BEKLENEN ÖMÜR UZADI

TÜİK Kocaeli'de yaşayan yaşlı nüfusunu açıkladı. Buna göre Kocaeli'de yaşayan insanların beklenen ömürleri 4,8 yıl uzadı.

BEKLENEN ÖMÜR UZADI

17 Mart 2017 Cuma 16:33


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda %17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %43,9’unu erkek nüfus, %56,1’ini kadın nüfus oluşturdu.

 

2012 VERİLERİ

Yaşlı nüfusun 2012 yılında %60,3'ü 65-74 yaş grubunda, %32,5'i 75-84 yaş grubunda ve %7,1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2016 yılında %61,5'i 65-74 yaş grubunda, %30,2'si 75-84 yaş grubunda ve %8,2'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

 

DÜNYANIN EN YAŞLI ÜLKESİ

Dünya nüfusunun 2016 yılında %8,7’sini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %31,3 ile Monako, %27,3 ile Japonya ve %21,8 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

 

KOCAELİ’DE 121 BİN YAŞLI VAR

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli’de yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2016 yılında 121 bin 530 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında %6,6 oldu. Yaşlı nüfusun %5,9’u erkek nüfus, %7,3’ünü kadın nüfus oluşturdu.


EN YAŞLI İL

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2016 yılında %18,1 ile Sinop oldu. Bu ili %16,5 ile Kastamonu ve %15,4 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili %3,3 ile Hakkari ve %3,6 ile Van izledi.

 

YAŞLI BAĞIMLILIK

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2016 yılında %9,5 oldu.


BEKLENEN ÖMÜR UZADI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Hayat tabloları, 2014 yılı sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Kocaeli ilinde toplamda 77,9 yıl, erkekler için 75,5 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 4,8 yıl oldu.

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