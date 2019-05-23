Belde A.Ş.'lilere Avans Müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden Belde A.Ş. personelinin Ramazan Bayramı’nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi almış olduğu kararla, Belde A.Ş.’li personele 31 Mayıs Cuma günü bin 500 lira avans yatıracak. Hizmet İş Sendikası’nın talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu avans kararı, 4803 Belde A.Ş.’li personelin Ramazan Bayramı’nda mağdur olmamasını sağlayacak.

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNİN YANINDA

Maaş dönemi ve Ramazan Bayramı öncesi, Belde A.Ş.’li personeli düşünen Büyükşehir Belediyesi, 31 Mayıs Cuma günü tüm Belde A.Ş.’li personele bin 500 TL’lik avans verileceğini açıkladı. Bayram öncesi yatırılacak avans, personelin bayramı daha rahat geçirmesini sağlayacak.