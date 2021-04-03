Belediye Başkanları Başarılı mı?

Belediye başkanlığı seçimleri üzerinden iki yıl geçti ve başkanlar görevlerinde 3. yıla girdi. Çok büyük vaadler ile iş başına gelen başkanlar, iki yılın değerlendirmelerini yaptılar ve başarılı olduklarını açıkladılar.

Gazeteci ve belgeselci olarak bir çok başkan gördük, bir çokları çoktan unutuldu. İsmleri bile çoktan unutuldu, keşke belediye başkanlarınız tebdil-i kıyafet yaparak kendi kendileri için objektif bir araştırma yapıp, başarı olup olmadıklarını halka sorsalar.

Belediye Başkanlarının Sorumluluğu ve Bir Annenin Kefen Bezi Duyarlılığı

İki yıl önce yapılan yerel seçimlerden sonra bu köşede, seçimler ve belediye başkanlarının sorumluluğu ile ilgili yazdığım yazının özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Keşke okur yazar olmayan annenin duyarlılığından tüm belediye başkanlarımız ders ve ibret alsalar.

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2 Yıl Önce Yazdığım Yazı

Yerel Seçimler Devlet ve Milletimize Hayırlı Olsun

Belediye başkanlarının sorumluluğu ve bir ananın oğluna kefen bezi vasiyeti...

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için sandık başına gidip, oylarımızla bizleri yerelde idare edecek belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarları seçtik. Bende oyumu ünlü şairimizin adının verildiği Yahya Kemal Beyatlı Okulu'nda kullandım.

Belediye başkanlarının sorumluluğu çok büyük, eski başkanları uğurlayıp yeni başkanlara hoş geldin demeye hazırlandığımız bugünlerde, şehrin en emin insanı olarak adlandırılan şehr-i emin belediye başkanlarına sorumluluklarının ne kadar ağır olduğunu hatırlatacak bir olayı paylaşmak istiyorum.

Bir arkadaşım anlattı, bir gün yüz yaşına yaklaşmış annesi oğlunu yanına çağırıp 'Oğlum belediyeler ölenlerin kefen bezini parasız veriyormuş doğrumu?' diye sorar.

Oğlu da annesine, 'Evet anne, belediyeler hem kefen bezini veriyor hemde tüm cenaze hizmetlerini ücretsiz olarak yapıyor. İsteyenlerin cenazesini, belediye arabaları ile memleketlerine ücretsiz gönderiyor.' der.

Annesi oğluna, 'Ben öldüğümde benim cenazemi belediyeye kaldırtırsanız size analık hakkımı helal etmem. Ben Allah’ın huzuruna halka hizmet etsin diye seçilen belediyenin aldığı kefenle çıkmak istemiyorum. Benim kefen bezimi en helal paranla al, bana getir. Cenazemle ilgili belediyeden hiçbir şey istemiyorum. Ben belediye başkanına oy vermiş halkın, hakkı ile ebedi aleme gitmek istemiyorum.' diye vasiyet eder.

Oğlu annesine kendi emekli maaşı parası ile kefen bezini alır. Anne kefen bezini yanından ayırmaz.

Birinci Dünya Harbi gazisinin kızı olan bu anne, devletten hakkı olan yaşlılık maaşı da almak istemez.

Gerçekten bu hikaye basit gibi görünsede, çok önemlidir. Eli öpülesi bu ananın, devlet malına karşı gösterdiği hassasiyete bizler ne kadar önem veriyoruz. Ben önce kendi şahsımı sorguluyorum...

Bugün başkanlığa veda edecek tüm başkanları vicdan muhasebesine davet ediyorum. Şehrin en emin insanı olarak göreve seçildiniz, görevlerinizi tam olarak yapıp devlet malını korudunuz mu? Başkanlık koltuğunu bırakırken vicdanlarınız rahat mı?

Kul hakkı geçer diye belediyenin verdiği kefen bezine karşı çıkan ve kefen bezini yanından ayırmayan bu annenin hikayesi ile yeni seçilen tüm belediye başkanlarına başarılar diliyorum.

Belediye başkanlığı gerçekten çok zor ve çok büyük sorumluluk isteyen bir görev. Seçilen belediye başkanlarının Allah cc yardımcısı olsun.

Sayılı günler gelir geçer, önemli olan başkanlık görevini hakkı ile yaparak devlet malı ve kul hakkı geçer diye belediyenin verdiği kefen bezini almak istemeyen ananın duyarlılığına sahip olarak hizmet yapmaktır.

Başkanlık koltuğuna veda eden başkanlar, hatıralarını mutlaka yazmalıdır. Söz uçar yazı kalır...(İki yıl önce Gebze Gazetesi'nde yayınlanan yazı)

Evet 2 yıl önce seçimlerden hemen sonra yazdığım bu yazıyı, başkanlarımız keşke okusalar. Bir annenin kefen bezi duyarlığına sahip olabilseler...