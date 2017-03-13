Belediye Personeline Motivasyon Semineri

Belediye personeline yönelik düzenlenen motivasyon programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Değişim ailede başlar, Gebze Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz bu anlamda sizlerin vatandaşla olan iletişimi, sizlerin morali çok önemli” dedi.

Gebze Belediyesi personeline yönelik Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen motivasyon programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Değişim ailede başlar, Gebze Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz bu anlamda sizlerin vatandaşla olan iletişimi, sizlerim morali çok önemli” dedi. Uzman Psikolog Faruk Öndağ’ın “Gülümseyen İnsan, Gülümseyen Aile, Gülümseyen Kurum” konulu motivasyon seminerine Gebze Belediyesi çalışanları katıldı.

BİZ BİR AİLEYİZ

Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sevgili ailem” diyerek başladığı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Değişim ailede başlar, Gebze Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz bu anlamda sizlerin vatandaşla olan iletişimi, sizlerin morali çok önemli. Ortada eğer bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Başarılı bir belediye demek, başarılı bir belediye başkanı demek, başarılı belediye personeli demektir.”