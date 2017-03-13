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Belediye Personeline Motivasyon Semineri

Belediye personeline yönelik düzenlenen motivasyon programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Değişim ailede başlar, Gebze Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz bu anlamda sizlerin vatandaşla olan iletişimi, sizlerin morali çok önemli” dedi.

Belediye Personeline Motivasyon Semineri

13 Mart 2017 Pazartesi 14:21


 

Gebze Belediyesi personeline yönelik Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen motivasyon programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Değişim ailede başlar, Gebze Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz bu anlamda sizlerin vatandaşla olan iletişimi, sizlerim morali çok önemli” dedi. Uzman Psikolog Faruk Öndağ’ın “Gülümseyen İnsan, Gülümseyen Aile, Gülümseyen Kurum” konulu motivasyon seminerine Gebze Belediyesi çalışanları katıldı.

BİZ BİR AİLEYİZ

Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sevgili ailem” diyerek başladığı konuşmasının devamında şunları söyledi: “Değişim ailede başlar, Gebze Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Sizler belediyemizi temsil ediyorsunuz bu anlamda sizlerin vatandaşla olan iletişimi, sizlerin morali çok önemli. Ortada eğer bir başarı varsa bu hepimizin başarısıdır. Başarılı bir belediye demek, başarılı bir belediye başkanı demek, başarılı belediye personeli demektir.”

 DUR DEMESİNİ BİLMELİYİZ
İş ortamında insanların streslerini artıran olayları örneklerle sıralayan Dr. Faruk Öndağ bunun önüne geçmenin yollarını belediye personeli ile paylaştı. İnsanların iş ortamında birbirlerini idare etmelerinin bir zaman sonra insanlarda dolma noktasına ulaşmasına neden olduğunu ifade eden Öndağ, “Bazen dur demesini bilmeliyiz. Dur demez isek bazı şeylere, bu küçük sorunlar büyüdükçe büyür ve bize dert olmaya başlar. O yüzden en başta önlem almak her zaman daha sağlıklı sonuçlar elde etmememizi sağlar. Bu sadece iş hayatı için geçerli değil hayatımızın her alanında dur demesini bilmeliyiz” dedi.

 

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