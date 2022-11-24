Belediyeden öğretmenlere hediye
Çayırova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan tüm öğretmenlere hediye takdim etti.
Çayırova Belediyesi, 24 Kasım’da öğretmenleri unutmadı. Belediyeekipleri, öğretmenlerin özel gününde ilçedeki 51 okulu tek tek gezerek tüm öğretmenlere ulaştı. Eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan ekipler, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamını ilettiler. Öğretmenler, anlamlı günde kendilerini unutmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ’ye teşekkür etti.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Çayırova Belediyesi çocuk kulüplerinde 24 Kasım öğretmenler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Anlamlı günde başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler anıldı. Şehit öğretmenlerin isimlerinin tahtaya yazılarak anıldığı programda minikler farklı bir heyecan yaşadı. Eğitim öğretim hayatlarının ilk yılını yaşayan minikler, öğretmenler gününü kutlamanın sevinci yaşadı.