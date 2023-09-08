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BELGESEL ÇEKMEK İÇİN GİTTİĞİMİZ GİRESUN'DA GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 08 Eylül 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

BELGESEL ÇEKMEK İÇİN GİTTİĞİMİZ GİRESUN'DA GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

08 Eylül 2023 Cuma 15:21

 Giresunda belgesel çekimleri yaparken boş durmadık. Çocukluk yıllarımızı geçirdiğimiz, 800 yıllık geçmişe sahip yaylarda çekimler yapmaya devam ederken gördüğümüz aksaklık, eksiklik ve bir takım yanlışlıkları bölge gazetelerine haber olarak geçtik. Bu haberlerin bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.




GİRESUN'DA ÇEVRE KATLİAMI

Gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman, “Her on yılda büyük sel felaketinin yaşandığı dere yatağı ve çevresi beton perdelerle daraltılıp sel felaketine zemin hazırlanıyor” dedi.

Kahraman, Sel felaketine neden olduğu için yasaklanan dere yatağından kum ve çakıl alınmaya devam edilip Dere yatağı çevresinden heyelana neden olacak taş ocakları açıldığını söyledi.



GELEVARA DERESİNDE NELER OLUYOR?

Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarından olan Ahılbaba veya Ahi baba dağından doğan Gelevara ve Karadoğa derelerinin birleşmesi ile Espiye’den denize dökülen Gelevara deresinin Espiye’den Arpacık köyü altına kadar olan bölgede dere yatağına kurulan 3 adet taş ve mıcır ocağı, Gelevara deresinde korkunç çevre katliamına neden oluyor ve muhteşem güzelliklerin yok olmasına neden olduğunu belirten Gazeteci ,Yazar İsmail Kahraman, Dere yatağını yol haline getiren bu mıcır ocaklarının dere yatağında malzeme almasına dur denmeli. Özellikle Pangal Şelalesi ise büyük ilgi çeken bölgenin doğal güzellikleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.Türkülere konu olan ve Birinci Dünya harbi Kafkas Cephesi Harşit savunmasında, 16 ay Harşit cephesinin savunulmasında Arpacılar köyündeki karargah merkezi ile önemli  rol oynayan Gelevara deresine sahip çıkmak gerektiğini belirterek, Çevre Bakanı ve Giresun milletvekillerinin Espiye Gelevera deresindeki yol yapımında acilen inceleme  yapılması istedi.


https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/16353929/espiyede-cevre-katliami-iddiasi

https://giresungazete.com.tr/gelevera-deresinde-buyuk-cevre-katliami-yapiliyor/

http://www.yoremizgazetesi.com/gelevera-deresinde-cevre-katliami/

https://www.star.com.tr/guncel/espiye-ericek-grup-yolu-ulasima-kapandi-haber-1810602/




YAYLADA 800 YILLIK VAKIF CAMİSİ

Devri Alem tv program yapımcısı Espiyeli İsmail Kahraman, Oğuz Türklerinin Çepni boyu Kürtün aşireti tarafından vatan haline getirilen Harşit vadisi Güvende Kazıkbel ve Karaovacık bölgesinde bulunan Giresun bölgesinin ilk camilerinden olan Osmanlı arşiv belgesinde, "Karaovacık Yaylası'nda Kürtün kazası muzafferatından Tireboluya bağlı Karaovacık da bulunan Karabeyzade Hasan ağa Vakfı" olarak geçen tarihi cami ilgisizlik ve vefasızlıktan yıkılmaya yüz tuttuğunu söyledi. Kahraman, Giresun valimiz, milletvekilleri ve Giresun kamuoyunu Giresun’un ilk camilerinden olan tarihi arşiv belgelerinde vakıf olarak geçen tarihi camiyi yıkılıp yok olmaktan kurtarmaya ve sahip çıkmaya davet etti.

https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/16380583/espiye-karaovacik-yaylasindaki-800-yillik-eski-vakif-camii-ilgi-bekliyor
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