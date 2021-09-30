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BELGESEL TADIN DA KOCAELİ’ DE KÜLTÜR YOLCULUĞU (1)

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

BELGESEL TADIN DA KOCAELİ' DE KÜLTÜR YOLCULUĞU (1)

30 Eylül 2021 Perşembe 11:03

 BELGESEL TADIN DA KOCAELİ’ DE   KÜLTÜR YOLCULUĞU (1)

  Kocaeli  üzerine  bir çok  kitap  ve  makaleler yazıldı.Akademisyenler  yüksek lisans tezleri hazırladı. Bu araştırma yazısı özel olarak farklı bir dille hazırlanmıştır.

    Kocaeli ile ilgili  yetişen genç nesle ve  öğrencilere  “Kocaeli Kent Kültür Bilinci “ verebilecek görsel ve görüntülü  bir çalışmaya ihtiyaç  bulunmakta

     Kocaeli  gibi değil Türkiye’de , Dünyada  bu kadar kısa zamanda  hızla büyüyen bir başka   bölge yoktur.  Geçmişte,   Hendek’den ,  İstanbul’un Tuzla ilçesine  kadar çok   geniş bir alanı kapsayan   Kocaeli’nin  nasıl büyüdüğünü göstermekte.

     Bugün İzmit merkez, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, Gebze,Darıca, Çayırova,Dilovası,Körfez, Kartepe ve Kandıra  ilçeleri ile  sanayi ,bilim,teknoloji  ve  kültür alanında dünya kenti olma yolunda hızla ilerliyor.

İKTAV  Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi ve  kütüphanesinde  bulunan bir çok bilgi ve belgeyi inceledik. Başbakanlık Arşivler genel müdürlüğünden  araştırmacı belgesi alarak Osmanlı  Arşivinde yer alan Gebze ile ilgili   binlerce  belge üzerinde araştırmalar yaptık.

Kocaeli Valiliğinin  1960-1970 ve  2000 yıllarında yayınladığı il yıllıkları ile  Orjinal nüshası    Belgesel Yayıncılık Kütüphanesinde olan ve 1927 yılında  Osmanlıca olarak Kocaeli valiliği tarafından  basılan   “ Kocaeli İli  Meclisi Umumi  Zabıt Namesi “  kitabındaki bilgilerden de yararlandık. Kültür Bakanlığı,Kocaeli  Valiliği,  Kaymakamlıklar, Büyükşehir ve ilçe  Belediyeleri  başta olmak  üzere  resmi ve özel  bir çok kurum ve kuruluşun  bilgi,belge ve arşivlerinden yararlandık

Bu  araştırma  yazısı  ilk öğretim okulu  öğrencileri için yardımcı  olmanın yanında,   Kocaeli ile ilgili yüsek lisans ve doktora tezi hazırlayacak akademisyenlere, kaynak eser  teşkil edecektir.

KOCAELİ’NİN   KÜLTÜR TARİHİNE 

Ben,  Samanlı dağlarının süsü,

Yeşil umutlarla kaynıyor içim.

Ben,  Kartepe’nin beyaz örtüsü,

Duman duman olup savrulacağım.

Ben  İzmit Körfezi’nin  zümrüt yeşili,

Ben,  tarih,kültür ve bilimin beşiği

Ben  adını Akçakoca gaziden alan

Sanayi ve Kültür’de Marka şehir Kocaeliyim..

     Kökleri tarihin derinliklerine uzanan koca çınarım... Tarihte nice medeniyetlerin gelip geçtiği uzun bir yolum ben. Karış karış taşına toprağına vurgun olduğumuz güzel vatan Anadolu’yum. İmparatorluklar şehri  İstanbul’un  Anadoluya açılan kapısıyım.

Bin yılları, beş bin yılları devire devire bu güne gelmiş bir medeniyetler beşiğiyim. Adım başı tarih. Adım başı geçmişten izler taşıyorum. Doğal güzellik yurduyum.Adım başı kültür, adım başı yaşam. Her an yeniden keşfedilmeye hazır.

Marmara’da ışıl ışıl parlayan yıldızım ben.

   Dalları filizlerle bezeli yaşlı bir Çınar’ım… Her gün yeniden doğuyorum… Geçmişim tüm kültürleri kucaklar…Doğu-Batı arasında bir köprüyüm ben. Göç yoluyum.Göçmenlenrin yurt yuva kurduğu yerim. Depremlerin ve savaşların küllerinden doğuyorum… Astakos’um, Nikomedia’yım.. İznikomidim…İpek yollarının birleşme noktasıyım.Selçukluyum... Osmanlının ilk sancak merkeziyim..16 Ocak 1923’de Atatürk’ün İzmit basın toplantısı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun dünyaya duyrulduğu  yerim. Adım ne olursa olsun binlerce yılın kültürlerinin birikimiyim….

       Ben..  Şifalı Çenedağı Suyunun menbai Derince’yim..  Ben .. İpekhalı ve Rafineri  merkazi  Körfezim..... Pehlivanlar   diyarı Karamürselim.........Donanma Şehri Gölcüküm...Tarım ve Turizm Merkezi  Kandırayım...Sanayi ve Teknoloji  bölgesi Gebzeyim... Dağ ve  Yayla turizmi ile  ünlü  Kartepe ve Başiskeleyim...  Organize Sanayı bölgesi   Dilovasıyım,  geleceğin kongre ve ticaret merkezi  Çayırovayım...  Ben  Kültür ve Turizm  bölgesi  Darıcayım...  Ben  vilayet  merkezi  İzmitim… BEN  ADINI AKÇAKOCA GAZİDEN ALAN,   SANAYİ,BİLİM,KÜLTÜR VE TURİZM’DE MARKA ŞEHİR  KOCAELİYİM....

  * Kocaeli, Türkiye’nin batıdan doğuya açılan ilk kapısı.

  Marmara Bölgesi’nin doğusunda, Asya-Avrupa kara ve demiryolları üzerinde yer alan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Sanayii tarihinde önemli bir yeri olan şirin bir şehrimiz. Türklerin Denizle  tanışıp  ilk Türk donanması ve ilk Tersanenin kurulduğu yer.

Tarihi eserleri, doyumsuz doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, bilim ve teknoloji Araştırma  merkeziyle Kocaeli, sanayi, ticaret, turizm, tarih ve kültür şehrimiz.

Tarihi kaynaklara göre "Bitinya" ismi verilen bu yöreden M.Ö. 12. yüzyılda Frikyalılar geçmiş. M.Ö. 712'de Megaralılar kendilerine yeni bir yurt bulmak için buraya gelmiş ve "Baş İskele" mevkiinde Astakos ismi verilen şehri kurmuş.

Tarihi en eski şehirlerimizden biri. Burası M.Ö. 337-357 yılları arasında Bitinya Krallığının merkezi olarak karşımıza çıkıyor. M.Ö. 74 yılında Roma'nın eyalet merkezi olmuş. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla, Bizans İmparatorluğu’nun toprakları içinde kalmış. 1078 yılında Anadolu Selçukluları tarafından alınan Kocaeli, Orhangazi zamanında 1326-1330 yılları arasında Akçakoca tarafından Osmanlı topraklarına katılmış.

Bu döneminde 1326’da ilk Kaptan-ı Derya Karamürsel Alp tarafından şimdiki Karamürsel’in kıyısında ilk Türk donanması kurulmuş.

1337’de  Rumeli fatihi şehzade Süleyman Paşa, Kocaeli’nin ilk sancak beyi oldu. Bu dönemden sonra şehir, önemli bir merkez olma özelliğini gösterdi, bir çok bakımdan mamur hale getirildi. Köprü, mektep, medrese, çeşme, han, hamam, camii ve saraylar inşa edildi.

 * KURTULUŞ YILLARINDA KOCAELİ.....

Kocaeli'nin tarihinde sıkıntı ve  kara günlerde  yaşandı. Tarih boyunca  düşkünlere kucak açtı, mazlumlara  barınak, göç edenlere vatan, sürgüne  uğrayanlara  sığınak oldu. Tarihe 93 harbi  ve Rus bozgunu olarak  geçen Balkan ve Kafkas Harbinde Rumeliden sürülen  binlerce aile Kocaeli bölgesine yerleştirildi. Karadenizde Rus işgali sırasında   Rum ve Ermeni zulmünden kaçan on binlerce Karadenizli Kocaeli bölgesinde yeniden yurt yuva kurdu. İşgallerde ve göç yollarında şehit olanları rahmet ve şükranla anıyoruz.....

93 harbinde Kocaeli’ye  göç edenlerin peşini sıkıntılar bırakmıyordu. Eli silah tutan vatanperver Kocaelililer Balkanlar, Çanakkale, Yemen ve Kafkasya Cephelerinde  düşmana karşı yiğitçe  savaşırken  gözü yaşlı analar, bağrı yanık eşler ve öksüz  çocuklar;yıllarca  şehit haberi ve  gazi  yolu  bekledi. 7 düvele karşı yapılan 1. Cihan  Harbinde  Kocaeli binlerce  gencini  şehit ve esir verdi.

 Kurtuluş Savaşı öncesi 20 Kasım 1918’de İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi. 27 Ekim 1920’de de şehir, Yunanlıların işgaline uğradı. İşgalci  Yunan askerleri  Kocaeli bölgesindeki yerli Rum ve Ermeni işbirlikçilerle Türkleri katledip bir çok köy ve mahalleyi yakmaya ve yağmalamaya başladı. Yağma ve katliam 27-28 Haziran 1921 gecesi doruk noktasına ulaştı. 28 Haziran sabahı  sadece  İzmit  merkezinde 312  kişiyi  katlederek şehri ateşe verip yaktılar...

Yunan askerlerinden  destek alan  yerli  Rum ve Ermeni çeteleri  yıllarca  birlikte yaşadığı savunmasız  ve sahipsiz Türklere  karşı terör estirmeye devam ediyordu.  Gölcük,Karamürsel-Gebze ve Körfez ilçesinde savunmasız binlerce kişiyi katleden  Rumlar insanları camilere doldurup diri diri yaktılar. Rum ve Ermeni çetelerinin bu zulmünden kaç gencimizin haberi var...? Yaşanan katliam ve zulmü bile araştırmıyoruz. Kaç şehit ve  esir verildiğinden haberimiz bile yok...Şehit torunları bu tarihi gerçekleri araştırıp kamuoyuna açıklamalı.. Gençlerimiz milli kültür ve tarih bilincine sahip olmalı..

*KOCAELİ 1377 ŞEHİT VERDİ..

Kocaeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Anadolu'da  başlayan  Milli Kurtuluş Savaşı ile 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. 11 Şubat 1922'de İzmit sancağı iken, Kocaeli Sancağı oldu. Her yıl 28 Haziran'da  İzmit'de kurtuluş şenlikleri düzenlenerek şehitlerimiz  rahmet ve şükranla anılıyor..

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır!

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir!

Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Kocaelinde, Balkan Savaşı, Birinci cihan harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore savaşı, Kıbrıs barış harekatı ve benzeri savaşlarda 1377 şehit verilmiş. Savaşlara gönüllü katılanlar esir kamplarında tutsak olanlar, kaybolanlar ve hastalıktan ölenler kayıtlara girmemiş. Bunlarda dikkate alındığında şehit sayısı çok yüksek rakamlarla ifade ediliyor. Bu gün Kocaeli’nde 9 şehitlik bir şeref nişanesi olarak şehri süslüyor. Bunlardan Kocaeli Şehitliği, Terör şehitleri Anıtı, Gebze şehitliği, Şehit Yahya Kaptan Anıt Mezarı ve İstiklal Harbi şehitliği önemli şehitlikler.. Şehitlerimizi ziyaret edip ruhlarına  fatiha okuduktan sonra  Kocaelideki kültür gezimize   devam ediyoruz..

ATATÜRK KOCAELİ’YE GELİYOR.....

Savaşın sona ermesinden sonra Gazi Mustafa Kemal, İzmit’i ziyaret etti. 13 Haziran 1922 günü  Kocaeli sancağına gelen başkumandan önce Adapazarı’nı ziyaret etti ve 17 Haziran günü öğleden sonra binlerce kişi tarafından İzmit’e uğurlandı. İzmit istasyonunda kendisini askeri ve mülki erkan ile coşkulu bir topluluk karşıladı. 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ilk basın toplantısını İzmit'te  düzenleyerek Cumhuriyetin ilanı ile ilgili önemli açıklamalar  yaptı.. Kocaeli Gazeteciler cemiyeti  16 Ocağı her yıl basın onur günü olarak kutluyor...

20 Nisan 1924 tarihinde Kocaeli il, İzmit ise il merkezi oldu. İzmit Belediyesi 1993 yılının Eylül ayında Bekirpaşa ve Saraybahçe alt kademe belediyelerini de içine alarak Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuştu.

Trakya ve İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan topraklar üzerinde bulunan Kocaeli’nde demiryolunun önemi de çok büyük. İzmit-İstanbul arasındaki demiryolu 1873’te ulaşıma açıldı. Bu hat aynı zamanda Bağdat demiryolu’nun ilk bölümünü oluşturuyordu. Bu ilk bölümden sonra 1889’da İzmit-Ankara demiryolunun inşası başladı ve üç yılda tamamlandı. İzmit, Berlin -Bağdat ve İstanbul Hicaz Demir yolu ulaşımında önemini tarih boyu hep korudu.

Tarih ve Kültür şehri olan Kocaeli doğal güzelliklerle de dikkat çeker. Gezip görmek için gelenlere kent ve çevresinin sunabileceği doyulmaz güzellikler var. Özellikle Kocaeli’yi kuzeyden çeviren Karadeniz kıyılarının doğal plajları, mavi ve yeşilin eşsiz birlikteliği görülmeye değer.

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