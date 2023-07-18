BELGESEL TADINDA 30 YIL ÖNCE KOCAELİ'DE DEVRİ ALEM









TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİNDE KOCAELİ'NİN MARKA DEĞERLERİ İLE İLGİLİ İZMİT'TE BELGESEL ÇEKERKEN BİR GRUP DOST VE ARKADAŞLA İZMİT HATIRASI FOTOĞRAFI ÇEKTİK.









Fotoğrafta Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz geçmiş yıllarda birlikte siyaset yaptığımız Hüseyin Öztürk Darıca Sağlık müdürü Ulaş Doğan ve bir grup eski arkadaşla yaz sohbeti yaptık Kocaeli ve Gebze üzerine konuştuk.





Milletvekili Cemil Yaman bey ile Gebze halk Kütüphanesi binası ile Gebze huzurevi yeri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk.





Marka şehir Kocaeli belgeseli tadında tüm vefalı dost ve arkadaşlara selam olsun.









Buram Buram Anadolu Belgeselinde Kocaeli ve Gebze Bölgesi





Bir Vakıf Şehri Gebze

TGRT de 30 yıl önce yayınlanan tüm zamanların en i yi belgeselleri arasında yer alan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Buram Buram Anadolu belgeselinin 30 yıl sonra yeni versiyonlu çekimlerine Kocaeli bölgesinde başlandı. Belgeselin sunuculuğunu yapmakta araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak bize nasip oldu.

An itibari ile 18 Temmuz 2022 Kocaeli Gebze Eskihisarda Buram Buram Anadolu da Bir Vakıf şehri Gebze belgesel ekibi olarak Eskihlsar sahillerinden canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Canlı yayını izlemek için tıklayın.













BELGESEL TADINDA 30 YIL ÖNCE GEBZE'DE DEVRİ ALEM





Buram Buram Anadolu Belgesel ile Gebze'de Devri Alem programı çekerek Bir Vakıf Şehri Gebze yi tanıtmaya çalıştık.





TGRT'de 30 yıl önce yayınlanan tüm zamanların en i yi belgeselleri arasında yer alan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Buram Buram Anadolu belgeselinin 30 yıl sonra yeni versiyonlu çekimlerine Kocaeli bölgesinde başladığımızda Gebze Eskihisardan www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın gerçekleştirmiştik.





30 yıl sonra yeniden çekilen belgeselin sunuculuğunu yapmakta araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak bize nasip oldu.

An itibari ile 18 Temmuz 2022 Kocaeli Gebze Eskihlsar da Buram Buram Anadolu belgesel tv programın da Bir Vakıf şehri Gebze belgesel ekibi olarak Eskihisar sahillerinden canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Canlı yayını izlemek için tıklayın.









30 YIL ÖNCE GEBZE VE KOCAELİ BÖLGESİNDE DEVRİ ALEM





Tüm zamanların en iyi belgeselleri arasında yer alan TGRT belgesel tv'de her gün yayınlanan 30 yıl önce çekilen Buram Buram Anadolu belgesel programında Kocaeli Gebze ve İzmit bölgesinde çekilen belgeseller.





30 YIL ÖNCE KOCAELİ GEBZE BÖLGESİ





https://m.youtube.com/watch?v=W9AJVuW79DQ





30 YIL SONRA KOCAELİ İZMİT BÖLGESİ





https://m.youtube.com/watch?v=Lj2bZYWMOQ0





KOCAELİ GEBZE İZMİT VE DİĞER BÖLGELERDE ÇEKTİĞİMİZ BURAM BURAM ANADOLU BELGESELLERİ













30 YIL ÖNCE DİLOVASI VE ÇEVRESİ