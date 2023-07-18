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BELGESEL TADINDA 30 YIL ÖNCE KOCAELİ'DE DEVRİ ALEM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 18 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

BELGESEL TADINDA 30 YIL ÖNCE KOCAELİ'DE DEVRİ ALEM

18 Temmuz 2023 Salı 11:34



TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİNDE KOCAELİ'NİN  MARKA  DEĞERLERİ  İLE İLGİLİ  İZMİT'TE BELGESEL ÇEKERKEN BİR GRUP DOST  VE ARKADAŞLA İZMİT HATIRASI FOTOĞRAFI ÇEKTİK. 


Fotoğrafta Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman  ve Mehmet  Akif Yılmaz  geçmiş yıllarda  birlikte  siyaset yaptığımız Hüseyin  Öztürk  Darıca Sağlık müdürü  Ulaş Doğan ve bir grup eski arkadaşla yaz sohbeti yaptık Kocaeli ve Gebze üzerine konuştuk.

Milletvekili Cemil Yaman bey ile Gebze halk  Kütüphanesi binası ile  Gebze huzurevi  yeri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Marka şehir Kocaeli belgeseli tadında tüm vefalı dost  ve arkadaşlara  selam olsun.


Buram Buram Anadolu Belgeselinde  Kocaeli ve Gebze Bölgesi 

       Bir Vakıf Şehri Gebze 
TGRT de 30 yıl önce yayınlanan tüm zamanların en iyi belgeselleri arasında yer alan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Buram Buram Anadolu belgeselinin 30 yıl sonra yeni versiyonlu  çekimlerine  Kocaeli bölgesinde  başlandı. Belgeselin sunuculuğunu yapmakta araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak bize nasip oldu. 
An itibari ile 18 Temmuz 2022 Kocaeli Gebze Eskihisarda Buram Buram Anadolu da Bir Vakıf şehri Gebze belgesel ekibi olarak Eskihlsar sahillerinden canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Canlı yayını izlemek için tıklayın.



BELGESEL TADINDA 30 YIL ÖNCE GEBZE'DE DEVRİ ALEM

Buram Buram Anadolu Belgesel ile Gebze'de Devri Alem programı çekerek Bir Vakıf Şehri Gebze yi tanıtmaya çalıştık.

TGRT'de 30 yıl önce yayınlanan tüm zamanların en iyi belgeselleri arasında yer alan ve izleyicilerden büyük ilgi gören Buram Buram Anadolu belgeselinin 30 yıl sonra yeni versiyonlu  çekimlerine  Kocaeli bölgesinde  başladığımızda Gebze Eskihisardan  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın gerçekleştirmiştik.

30 yıl sonra yeniden çekilen belgeselin sunuculuğunu yapmakta araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak bize nasip oldu.
An itibari ile 18 Temmuz 2022 Kocaeli Gebze Eskihlsar da Buram Buram Anadolu  belgesel tv programın da Bir Vakıf şehri Gebze belgesel ekibi olarak Eskihisar sahillerinden canlı yayın yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Canlı yayını izlemek için tıklayın. 


30 YIL ÖNCE GEBZE VE KOCAELİ BÖLGESİNDE DEVRİ ALEM 

Tüm zamanların en iyi belgeselleri arasında yer alan TGRT belgesel tv'de her gün yayınlanan  30 yıl önce çekilen  Buram Buram Anadolu belgesel programında  Kocaeli Gebze ve İzmit bölgesinde çekilen belgeseller. 

  30 YIL ÖNCE  KOCAELİ GEBZE BÖLGESİ 

https://m.youtube.com/watch?v=W9AJVuW79DQ

30 YIL SONRA  KOCAELİ İZMİT BÖLGESİ

https://m.youtube.com/watch?v=Lj2bZYWMOQ0

KOCAELİ GEBZE İZMİT VE DİĞER BÖLGELERDE  ÇEKTİĞİMİZ  BURAM BURAM  ANADOLU  BELGESELLERİ 



30 YIL ÖNCE DİLOVASI VE ÇEVRESİ 

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