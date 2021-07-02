Belgesel Tadında Anadoluda Devri Alem





Konya Beyşehirde Hitit Su Anıtında Belgesel Çekiyoruz

Konyada 4500 yıldır ayakta duran anıt suyun devlet ve milletlerin tarihindeki önemini gösteriyor .

Anadoluda Su Medeniyeti Tarihini Konyada araştırıp belgeselleştiriyoruz .

Konya Beyşehir gölü kenarın da Anadoluda 1000 yıl hüküm sürmüş Hititliler tarafından yapılan Anıt suyun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor .

Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Konya İli, Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Hititler, dünya uygarlık tarihinde yaklaşık bin yıllık egemenlik döneminde devlet yapısını, sosyal, ekonomik ve dini hayatı yansıtan çeşitli somut kültür varlıkları bırakmışlardır.