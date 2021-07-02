banner633
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belgesel Tadında Anadoluda Devri Alem

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımı.

Belgesel Tadında Anadoluda Devri Alem

02 Temmuz 2021 Cuma 10:49
Konya Beyşehirde Hitit Su Anıtında Belgesel Çekiyoruz
Konyada 4500 yıldır ayakta duran anıt suyun devlet ve milletlerin tarihindeki önemini gösteriyor .
Anadoluda Su Medeniyeti Tarihini Konyada araştırıp belgeselleştiriyoruz .
Konya Beyşehir gölü kenarın da Anadoluda 1000 yıl hüküm sürmüş Hititliler tarafından yapılan Anıt suyun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor .
Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Konya İli, Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Hititler, dünya uygarlık tarihinde yaklaşık bin yıllık egemenlik döneminde devlet yapısını, sosyal, ekonomik ve dini hayatı yansıtan çeşitli somut kültür varlıkları bırakmışlardır.
Söz konusu kültür varlıklarının şekillenmesinde ihtiyaçlar ve inançlar en önemli faktörler arasındadır. Suyun bir merkezde toplanarak ihtiyaç oranında kullanılması, böylece iyi bir su rejiminin uygulanması tarım toplumlarında ekonomik hattın önemli bir parçası olup, Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Hititler’den sonra da fonksiyonunu kaybetmeden bugüne kadar ayakta kalabilen bu sistemin en güzel örneğidir. Anıt MÖ 13'üncü yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilmektedir. Eflatunpınar Anıtı’nın Büyük Kral Tuthaliya IV dönemine ait olduğu düşünülmektedir.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Deresi Zehir Akıyor! Dilovası Deresi Zehir Akıyor!
Girne’den Karpaza Devri Alem Girne’den Karpaza Devri Alem
Karadeniz’e Veda Ederken Karadeniz’e Veda Ederken
Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar Ve Kadın Kahramanlar Müzesi Sakarya Meydan Muharebesi Halide Edip Adıvar Ve Kadın...
Milletvekillerimiz Yaptıkları Hizmetleri Halka Açıklamalı Milletvekillerimiz Yaptıkları Hizmetleri Halka Açıklamalı
Son Yörük Obası Belgeselimiz Son Yörük Obası Belgeselimiz
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Deresi Zehir Akıyor!
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

Haberi Oku