Belgesel Tadında Anadolu’da Devri Alem

Konya Beyşehir’de Hitit Su Anıtı’nda belgesel çekiyoruz.

Konya’da 4500 yıldır ayakta duran anıt, suyun devlet ve milletlerin tarihindeki önemini gösteriyor.

Anadolu’da su medeniyeti tarihini, Konya’da araştırıp belgeselleştiriyoruz.

Konya Beyşehir Gölü kenarında Anadolu’da 1000 yıl hüküm sürmüş Hititliler tarafından yapılan anıt, suyun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Konya ili, Beyşehir ilçesi, Sadıkhacı beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Hititler, dünya uygarlık tarihinde yaklaşık bin yıllık egemenlik döneminde devlet yapısını, sosyal, ekonomik ve dini hayatı yansıtan çeşitli somut kültür varlıkları bırakmışlardır.

Söz konusu kültür varlıklarının şekillenmesinde ihtiyaçlar ve inançlar en önemli faktörler arasındadır. Suyun bir merkezde toplanarak ihtiyaç oranında kullanılması, böylece iyi bir su rejiminin uygulanması tarım toplumlarında ekonomik hayatın önemli bir parçası olup, Eflatunpınar Hitit Su Anıtı, Hititler’den sonra da fonksiyonunu kaybetmeden bugüne kadar ayakta kalabilen bu sistemin en güzel örneğidir. Anıt MÖ 13'üncü yüzyılın son çeyreğine tarihlendirilmektedir. Eflatunpınar Anıtı’nın Büyük Kral Tuthaliya IV dönemine ait olduğu düşünülmektedir.

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Küresel Gazeteciler Konseyi Zirvesine katılıyorum

Alanya’da düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına katılmak üzere yollardayız.

Küresel Gazeteciler Zirvesi

Konya, Karaman, Mut ve Anamur üzerinden Antalya Alanya’ya giderken Anadolu’da su medeniyeti tarihini de belgeselleştiriyoruz.

M. Ali Dim’in Genel Başkanlığında kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi Zirvesinde yurt içi ve yurt dışından 100 gazeteci toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın imzası ile kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi, Kültür Kurulu Başkanı olarak korona vebası salgınında gazeteci olma sorumluluğu ve medyanın önemi konulu bir sunumda yapacağım.

Korona vebasında gazeteci olmak konulu sunumun video görselini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=IXh4x5Cc5HM