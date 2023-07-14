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BELGESEL TADINDA ANADOLU'DAN CANLI MAKALELER VE HAİN DARBE GİRİŞİMİ SERGİSİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 14 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

BELGESEL TADINDA ANADOLU'DAN CANLI MAKALELER VE HAİN DARBE GİRİŞİMİ SERGİSİ

14 Temmuz 2023 Cuma 10:50


MERSİN TARSUS'TAN CANLI MAKALE 

Zaman hızla gelip geçiyor 6 yıl önce 14 Temmuz 2017'de Mersin Tarsus  Eshsbı keyif den www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak yaptığım canlı  makale.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=891596174328324&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

ERZURUM NENE HATUN ANITINDAN CANLI  YAYIN 

7 yıl önce 14 Temmuz  2016'da belgesel çekmek için  Erzurum'a gelmiş  Erzurumlu  kadın kahraman  Nene Hatun  anıtında canlı  makalede Erzurum ve Kafkas cephesi ile ilgili www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da yaptığım  konuşmayı  sizlerle  paylaşıyorum.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671151416372802&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

ERZURUMDAN CANLI  MAKALE 

7 yıl önce 14 Temmuz  2016'da belgesel çekmek için  Erzurum'a gelmiş  Erzurum merkezde canlı  makalede Erzurum ve Kafkas cephesi ile ilgili www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da yaptığım  konuşmayı  sizlerle  paylaşıyorum.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=671012039720073&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa



GEBZE HAL ESNAFI www.gebzegazetesi.com CANLI HABER  DE İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİ İLETTİ

Gebze hal esnafı ile Gebze gazetesi olarak canlı haber de esnaf şikayet ve isteklerini  gazetemiz aracılığa ile yetkililere  ilettiler.
Gebze gazetesi canlı haberini izlemek için tıklayın.
https://fb.watch/lLZ-pua9Cj/?mibextid=SDPelY
  SOSYAL  MEDYA  PAYLAŞIMIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2622199934601264&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
.. 

HALI SAHACILAR DERNEĞİ İKTAV KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET EDİP www.gebzegazetesi.com CANLI  HABERDE ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİLER 

Gebze Halısahacılar dernek başkanı Hüseyin Armağan  Gebze gazetesi canlı yayınında bilgi veriyor.

Gebze Darıca Çayırova Halı saha ve sportif faliyetler derneği  Başkan ve yönetim kurulu yorum ve şikayetlerini  www.gebzegazetesi.com canlı haberi ile yetkililere ilettiler. 

Hüseyin ARMAĞAN Baskanlığında  
Sinan KILIÇ
Recep DEMİR
Kadir CEBECİ
Recep YILDIZ ve 
Tahir Rıza ŞENOĞLU gazetemizi ziyaret ederek canlı haber de görüş ve önerilerini paylaştılar

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2622103357944255&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa


 Gazetec Manşetlerin de 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi Sergisi 


15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümünde  İktav Belgesel yayıncılık kütüphanemizde gazete manşetlerinde hain darbe girişimi  Anadolu  basını sergisi ile ilgili Gebze Gazetesi canlı yayında İsmail Kahraman bilgi veriyor. 
https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1726133154207951?d=n&sfns=mo

        Arşivin önemi 
Arşivcilik önemlidir, arşivler bir milletin hafıza senedidir. Arşiv çalışmaları geçmişe ışık tutup, geleceği aydınlatan en önemli çalışmalardır. Maalesef yeteri kadar arşivciliğe önem vermiyoruz. Birçok olay yaşayıp, bunları arşiv çalışması haline getirmediğimiz için bunları unutuyoruz. Keşke tüm yaşananları gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde  arşivleyip bilgi ve belgeleri ile tam olarak aktarabilsek. 
15 Temmuz hain darbe girişiminin yılı dolayısı ile İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanemizde Manşetlerle Hain Darbe  girişimi gerçeği Gazete Manşetleri Sergisi açarak tarihe karşı görevimizi yapmaya çalıştık. 
Araştırmacı gazeteci ve belgeselci olmanın ötesinde arşivciliği önemseyen bir kişi olarak Gebze’de İKTAV kütüphanesini oluşturduk. Binlerce kitap, belgesel, video görüntü, dökümanının olduğu bu vakıfta, 15 Temmuz  hain darbe girişimi için de ayrı bir bölüm açarak, o geceyle ilgili çektiklerimiz videoları , gazete arşivlerini, yaşananları bilgi ve belgeleri  ile tarih  araştırmacılarının  hizmetine sunduk. 
Türkiye’nin dört bir tarafında yayınlanan Anadolu gazetelerinin darbeden sonra yayınlanan ilk sayılarını toplayarak sergi haline getirip Avrasya Gazeteciler derneğinin resmî internet sayfasından da kamuoyu ile paylaşarak araştırmacıların bilgisine sunduk.
http://www.avrasyagazetecilerdernegi.com/2017/10/05/agrtden-tarihi-sergi/

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında birçok etkinlikler yapılıyor.
Hain darbe girişimine Millet olarak canlı şahitlik yaptık. Hain darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları keşke herkes anılarını yazarak kitaplaştırsa.
Devri Alem Belgesel TV programı olarak darbe kalkışmasını Kafkas Cephesi Savunması Belgeseli çekmek için gittiğimiz Erzurum, Bayburt ve Karadeniz Bölgesinde yaşadık.
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Bayburt belediyesinin dedekorkut şenlikleri için bayburtda bulunuyorduk. Dedekorkut şenliklerinde  Bayburt Kopdağı savunması belgesel sunumu gerçekleştirecektik  ancak gece alçak darbe girişimi yaşadık . Bayburt meydanından canlı yayın yaparak yaşadığımız olayları not alıp arşivledim.  

   15 Temmuz Etkinlikleri
Devletimiz tarafından  bugüne kadar dört yıldır Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İllerde Valilikler, Büyükşehir Belediyeleri ile İl Belediyeleri, ilçelerde ise Kaymakamlıklar ve Belediyeler 15 Temmuz Programlarını icra etti. 15 Temmuz’u unutturmama ve gelecek kuşaklara aktarma adına belgeselci olarak üzerimize düşeni yapmanın yanı sıra yakın bir zamanda hayata geçirdiğimiz İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kütüphanemizdeki 15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile ilgili Anadolu Basını Fotoğraf Sergisi, belgesel, video arşivimizi araştırmacıların hizmetine sunduk.  İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma kütüphanemizde geniş bir arşiv oluştu. Avrasya Gazeteciler Derneği olarak hazırladığımız sergiyi Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Adana Başkanlar Konseyi toplantısında ilk sergi olarak açmıştık.  
Belgesel ve video arşivlerimizi araştırmacıların bilgisine sunarak kubbede hoş seda bırakmak istedik. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili darbe gecesi yaşadıklarım başta olmak üzere, ertesi gün sabah Gümüşhane üzerinden Giresun’da gördüklerimizi Giresun, Gebze ve Ankara’daki demokrasi nöbetlerine katılıp, belgesel haline getirerek ve arşivleyerek tarihe karışı görevimizi yapmaya çalıştık. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anarken hain darbe girişimi ile ilgili üç yıl önce hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Adana’da açtığımız sergimizin belgesel görsellerini sizlerle paylaşıyoruz.

15 TEMMUZ MÜZESİ 
Müzecilikte en az arşivcilik kadar önemli bir hizmettir. Gittiğim her il ve ülkede mutlaka müzeleri ziyarete eder, buradaki tarihi eser ve belgelerle ilgili bilgiler alırım. Gebze’de de bir müze oluşturulması için uzun yıllar çaba gösterdik. Bu noktada, müzeler geleceğe ışık tutan önemli yerlerdir. Bu kapsamda 15 Temmuz Hain Darbe Girişimiyle ilgili çalışmaları devam eden müze çok dikkatimi çekti. 15 Temmuz Hain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın talimatıyla yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" çok önemli bilgi ve belgelerin toplandığı yer.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu tarafında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Şehitler makamı ve müzeyi ziyaret edecekler için ise 180 metrekarelik bir mescit bulunuyor. Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor.
Müzede, darbe gecesi gösterilen destansı direniş de tüm yönleri ile anlatılacak. Ayrıca 250 şehidin ve gazilerin hatıraları burada yaşatılıyor.
Tarihi unutmamak ve ders ve ibret almak gerekiyor. Yıl dönümleri çok önemli, darbeler tarihinden ders ve ibret alınmalı ve darbeler bir daha yaşanmamalı.
Darbeler tarihi ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da Belgeselcinin Not Defteri köşesinde yer alan makalelerimden bazıları;
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=23797
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1194&t=makale
https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/1240
https://www.gazetegebze.com.tr/haber/amp/2625



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