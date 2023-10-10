BELGESEL TADINDA ANKARA'DA İKİ ZİYARET

Makamlar çok önemli. Makama gelenler zamanı çok iyi değerlendirip eser ve hizmetleri ile gök kubbede hoş sedalar bırakmalı. Makamların gelip geçici olduğunu unutmayalar aradan yıllar geçse de halen eserleri ile yaşıyorlar.

Son Ankara gezimde iki önemli makamı ziyaret edip makam sahipleri ile belgesel söyleşiler yaptım.

Bu günkü makalemde bu ziyaretleri sizlerle paylaşmak istiyorum.





SİNAMA GENEL MÜDÜRÜNE ZİYARET

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Araştırma Merkezi

kültür hizmeti olarak çektiğimiz, başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok tv kanalında her gün yayınlanan devri alem belgesel tv program

ekibi olarak sinama genel müdürlüğüne asaleten atanan Etkin Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek babasının vefatından dolayı başsağlığı dileklerimizi ilettik.

Ziyarete Ankara'dan değerli arkadaşım Bilal Doma eşlik etti.

Ziyarette Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı görevi için Van Erciş’te trafik kazasında vefat eden aslen Giresun Tirebolu'dan Kocaeli Hereke doğumlu merhum Haluk Dursun anısına bastığımız Hereke İpek Halı kltabını hediye ettik.

Misafirperverliği için Erkin Bey'e teşekkür eder Ankara'da Vakıf Medeniyeti belgeseli

tadında selamlarımızı sunarız.

Verdiği bileğiler ve gösterdiği ilgiden dolayı Sinan Bey'e teşekkür ederiz.

ekibi olarak Vakıflar genel müdürlüğü görevine atanan Sinan Aksu yu makamında ziyaret ederek VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ

kültür hizmeti olarak çektiğimiz Başta TGRT belgeselntv olmak üzere bir çok tv kanalında her gün yayınlanan devri alem belgesel tv program

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ

SİNAN AKSU KİMDİR?

1980 yılında Ankara’da doğan Sinan AKSU, aslen Erzincanlıdır. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur.

2003 yılında kamudaki meslek hayatına TBMM’ de başlayan Aksu, sırasıyla Milletvekili Danışmanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı, Başbakan Müşavirliği, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yapmıştır. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü görevini yürütürken gençliğin hizmetindeki projelerde yer alan Aksu, 2016 yılında düzenlenen 1. Hizmetkar Liderlik Zirvesin’ de yılın Hizmetkar Bürokratı seçilmiştir. 2018-2023 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Aksu, 02.02.2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vakıflar Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Denetleme Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Kamu yararına birçok vakıf ve dernekte Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aksu evli ve 2 çocuk babasıdır.(Kaynak:

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