BELGESEL TADINDA AT SIRTINDA ATALARIN İZİNDE DEVRİ ALEM





TÜRKİSTAN'DAN ANADOLU'YA ATALARIMIZIN İZİNDE AT SIRTINDA YAYLA DAĞLARINDAN SAHİLE DEVRİ ALEM FARKI İLE BELGESEL ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ. TÜRKİSTAN'DAN ANADOLU'YA ATALARIMIZIN İZİNDE AT SIRTINDA YAYLA DAĞLARINDAN SAHİLE DEVRİ ALEM FARKI İLE BELGESEL ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ.

CANLI MAKALE



YAYLA BELGESELİ



BELGESELCİNİN MEMLEKETİNDEN CANLI MAKALE

ÜNLÜ BELGESEL YÖNETMENLERİNDEN MERHUM SERVET SOMUNCUOĞLU'NUN MEMLEKETİ

GİRESUN EYNESİL İLÇESİNDEYİZ.

ÇIRPINIRDI KARADEDNİZ TÜRKÜSÜ DİLE GELİR GÖNÜL TELİMİZ BELGESEL TADINDA TİTRER...

EYNESİL KALESİN'DEN CANLI MAKALE



EYNESİLDE BELGESELCİ SERVET SOMUNCUOĞLU CADDESİNDEN CANLI YAYIN



KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNİN YAŞANDIĞI GİRESUN TİREBOLU HARŞİT IRMAĞINDAN

BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

ESPİYE'DEN CANLI HABER

BELGESEL TADINDA ATALARIN İZİNDE GİRESUN ESPİYE'DE CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM

YAŞAYAN TARİH 40 YILLIK ARKADAŞA VEFA ZİYARETİ

GİRESUN VE GEBZE'NİN CANLI ŞAHİTLERİNDEN 89 YAŞINDAKİ HÜSEYİN KARAMAN'I TRABZON BEŞİKDÜZÜN'DEKİ EVİNDE ZİYARET EDİP TARİHE IŞIK TUTAN BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

GİRESUN PİRAZİZLİ MERHUM BELGESELCİ SERVET SOMUNCUOĞLU İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE DAHA ÖNCE YAZDIĞIM MAKALE

Ünlü Belgeselci Somuncuoğlu’na Vefa Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz

Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Rektör Yılmaz Can’a, Servet Somuncuoğlu’nun adını Giresun’da yaşatın çağrısı!Türkiye’nin çok önemli kültür- sanat adamı, belgeselci Giresunlu Servet Somuncuoğlu 7 yıl önce 6 Ağustos’ta vefat etmişti.Vefa; unutmamak, hatırlamak ve ahde vefalı olmaktır. Vefa, bizi biz yapan en önemli değerdir. Kendisini, yaptığı hizmetlerle devlet ve milletine adayan insanlara vefalı olmak boynumuzun borcudur.Yazdığı kitap ve çektiği belgesellerle kültür ve medeniyet tarihimize büyük hizmet eden Servet Somuncuoğlu’nun vefatının 7. Yılı…Merhum Somuncuoğlu, 6 Ağustos 2013 tarihinde, 49 yaşındayken vefat etmişti.Giresun’un yetiştirdiği çok önemli kültür adamı ve belgeselcilerden olan Servet Somuncuoğlu, Giresun Eynesil eşrafından Somuncuoğlu ailesine mensup önemli kültür ve sanat adamı bir isimdi.Sibirya’dan Türkistan coğrafyasına Türk tarihi ile ilgili çok önemli çalışmalara imza atan, kitaplar yazıp belgeseller çeken Servet Somuncuoğlu ile son görüşmemiz vefatından kısa bir süre önce telefonla, Moğolistan ve Orhon Kitabeleri üzerine oldu. Görüşmek üzere sözleşmiştik, ömrü vefa etmedi ve 49 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisini vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Giresun Valimiz Sn. Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanımıza Sn. Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’dan Somuncuoğlu’nun vefat yıl dönümünde bir çağrıda bulunarak Servet Somuncuoğlu adının Giresun’da bir eğitim kurumu ve parkta yaşatılmasını istiyoruz. Ayrıca Giresun Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Yılmaz Can Bey’den Tirebolu İletişim Fakültesi’nde bir bölüme Servet Somuncuoğlu adı verilmesini bekliyor, bunun çok büyük bir vefa borcu olduğunu ifade etmek istiyorum.Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Servet Somuncuoğlu Vefa Ödülü vermişti.Kurucu Genel Başkan Vekili ve jüri üyesi olduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu 2016 yılında Servet Somuncuoğlu vefa ve hizmet ödülü vermişti. Ödül ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu linkten okunabilir.