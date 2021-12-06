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Belgesel Tadında Dilovası’ında Tarih Yolculuğu

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 1 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Belgesel Tadında Dilovası'ında Tarih Yolculuğu

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:36


An itibari ile (6 Aralık 2020) TGRT Belgesel tv'de www.devrialem.tv olarak 12 yıl önce dönemin Dilovası belediye başkanı olan Kocaeli milletvekili sayın Cemil Yaman öncülük ve desteği ile çektiğimiz Dilovası tarihi belgeselimizin yayınlanıyor
Bir saatlik Dilovası belgeselimizde Ballıkayalar ,Çerkeşli ve Demirciler köyü tarihi ile ile ilgili çektiğimiz belgeselimizin kısa bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz
Bu belgeseli çekerken hayatta olan Dilovası’nın canlı şahitlerinden Hacı yaşar ağbi çok önemli bilgiler verdi ve Basf Sümerbank olmuksa fabrikalarının olduğu yerlerde üzüm bağlarının olduğunu açıkladı geçtiğimiz ay vefat eden Yaşar Ağbiyi rahmetle anıyoruz .
Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız bieçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri beğeni ile izleniyor
15 yıldan beri Devri alem belgesel programı her sabah saat 07 de TGRT belgesel tv de yayınlanmaya devam ediyor. Programın tekrarı gece saat 03'te yayınlanıyor
Belgesel Tadında Dilovası’nda Devri Alem
12 yıl önce dönemin Dilovası Belediye başkanı olan bu günkü Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman beyin öncülüğün de çektiğimiz 1 saatlik Dilovası Tarih ve kültür belgeselimizin kısa bir bölümü .
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Demirciler Konağından Canlı Yayın
Gazetecilik Ve Belgeselcilik Önemli Dilovası Demirciler Konağı İle İlgili
22 Ağustos'ta www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyor. Konağın eski ve yeni halini karşılaştırmanızı istiyoruz .
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