Belgesel Tadında Dilovası’ında Tarih Yolculuğu

An itibari ile (6 Aralık 2020) TGRT Belgesel tv'de www.devrialem.tv olarak 12 yıl önce dönemin Dilovası belediye başkanı olan Kocaeli milletvekili sayın Cemil Yaman öncülük ve desteği ile çektiğimiz Dilovası tarihi belgeselimizin yayınlanıyor

Bir saatlik Dilovası belgeselimizde Ballıkayalar ,Çerkeşli ve Demirciler köyü tarihi ile ile ilgili çektiğimiz belgeselimizin kısa bir bölümünü sizlerle paylaşıyoruz

Bu belgeseli çekerken hayatta olan Dilovası’nın canlı şahitlerinden Hacı yaşar ağbi çok önemli bilgiler verdi ve Basf Sümerbank olmuksa fabrikalarının olduğu yerlerde üzüm bağlarının olduğunu açıkladı geçtiğimiz ay vefat eden Yaşar Ağbiyi rahmetle anıyoruz .

Dünyanın birçok ülkesi ve Türkiye genelinde çektiğimiz Devri Alem belgesel tv programımız bieçok ulusal ve bölgesel tv kanalında yıllardan beri beğeni ile izleniyor