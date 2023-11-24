BELGESEL TADINDA GEBZE TİCARET ODASI'NIN AZERBAYCAN PROGRAMI

Dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizi, Kültür Bakanlığı olurları ile kurduğumuz İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak yerinde araştırıp www.devrialem.tv olarak belgeselleştirmeye ve www.ismailkahrsman.net olarak kltaplaştırnaya devam ediyoruz. Gebze ticaret odasının daveti ile yenden Azerbaycan'a geldik. www.gebzegazetesi.com olarak GTO iş geliştirme gezisi ile ilgili yazdığımız haber.
GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
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“İki devlet bir millet“ prensibi ile Türkiye'nin büyük ilgi gösterdiği Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler her alanda gelişerek büyüyor. Savaş'dan yeni çıkmasına rağmen her alanda büyüyor. Petrol ve doğalgazda dünyada söz sahibi olan Azerbaycan ekonomik yatırımlarda cazibe merkezi. Bakü Ceyhan petrol boru hattı ve Tanap doğalgaz taşıma projesi gelirleri Azerbaycan'da yatırıma dönüşüyor.
TÜRK İŞ İNSANLARINDAN AZERBAYCANA İLGİ
Türkiye den bir çok sanayici ve iş insanı işlerini geliştirmek ve Azerbaycan üzerinden Türk dünyası ticari ve ekonomi pazarlarına açılıyor Türk devletler teşkilatı bu çalışmalara büyük önem veriyor Türkiye’den bir çok sanayi ve ticaret odası Azerbaycan'a iş gezisi düzenliyor.
GTO'DAN AZERBAYCANA İŞ GEZİSİ
Türklyenin ilk on odası arasında yer alan Gebze ticaret odası oda başksnı Abdurrahman Aslantaş başkanlığında 200 kişilik bir ekiple Azerbaycana iş geliştirme gezisi düzenledi. GTO nun Azerbaycana düzenlemiş olduğu ticari gezi programına, aralarında ticaret odasının Meclis ve komite üyeleri katıldı. İş gezisine Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekili Nail Çiler, Gebze teknik Ünüversitesi rektör yardımcısı ve ASELSAN direktörü Prof Dr Abdurrahman Akyol Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de katıldı , GTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Meslek Komite üyelerinden oluşan toplam 200 kişi 22 Kasım çarşamba günü Bakü’nün tarihi ve kültür bölgesini gezdiler
GTO nun Azerbaycan iş geliştirme gezi programı bu gün ilgili ve yetkililerin katılacağı toplantılarla devam edecek.
CANLI HABER VE MAKALE İLE AZERBAYCAN TARİHİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU
AN İTİBARİ İLE 22 KASIM 2023 CAN AZERBAYCAN IN BAŞKENTİ BAKÜ'DE HAZAR SAHİLLERİNDEN GECE MANZARASI İLE www.devrialem.tv CANLI YAYINDA AZERBAYCAN TARİHİNİ KONUŞUYORUM
CANLI YAYIN
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TARİHİ BAKÜ KALESİNDEN CANLI YAYIN
AN İTİBARİ İLE 22 KASIM 2023 CAN AZERBAYCAN IN BAŞKENTİ BAKÜ DE TARİHİ İÇ KALE DEN www.devrialem.tv CANLI YAYIN DA BİLGİ VERİYORUM
CANLI YAYIN
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AZERBAYCAN KIZ KALESİ
AN İTİBARİ İLE 22 KASIM 2023 CAN AZERBAYCAN'IN BAŞKENTİ BAKÜ DE TARİHİ İÇ KALE DEKİ KIZ KALESİNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYIN DA
https://www.facebook.com/
BELGESEL TADINDA AZERBAYCANDAN SELAMLAR
12 Yıldan beri TGRT belgesel tv başta olmak üzere ulusal ve bölgesel bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak Gebze ticaret odasının Azerbaycan da yapacağı toplantı ve etkinlikleri belgesel haline getirip kamuoyu İle paylaşacağız.
İPEK YOLUNDA AZERBAYCAN
Biz Azerbaycan da belgesel çekip GTO'nun faaliyetlerini gazeteci ve belgeselci olarak takip ederken sizleri Türk Devletleri teşkilatının daveti ile daha önce gidip çektiğim İPEK YOLUN DA AZERBAYCAN BELGESELİ ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler
https://m.youtube.com/watch?v=
TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK 28 EKİM 2023'de AZERBAYCAN'DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLERİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ
KÜLTÜR BAŞKENTİ ŞUŞA
https://youtu.be/9KU5bup10J8
BAKÜ'DE TÜRK DÜNYASI BELGESEL FESTİVALİ
https://youtu.be/ZJpfVnL4FnU?