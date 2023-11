BELGESEL TADINDA GEBZE TİCARET ODASI'NIN AZERBAYCAN PROGRAMI

ünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizi, Kültür Bakanlığı olurları ile kurduğumuz İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

olarak yerinde araştırıp

olarak belgeselleştirmeye ve

olarak kltaplaştırnaya devam ediyoruz.

Gebze ticaret odasının daveti ile yenden Azerbaycan'a geldik.

olarak GTO iş geliştirme gezisi ile ilgili yazdığımız haber.

“İki devlet bir millet“ prensibi ile Türkiye'nin büyük ilgi gösterdiği Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler her alanda gelişerek büyüyor.







Savaş'dan yeni çıkmasına rağmen her alanda büyüyor. Petrol ve doğalgazda dünyada söz sahibi olan Azerbaycan ekonomik yatırımlarda cazibe merkezi. Bakü Ceyhan petrol boru hattı ve Tanap doğalgaz taşıma projesi gelirleri Azerbaycan'da yatırıma dönüşüyor.

TÜRK İŞ İNSANLARINDAN AZERBAYCANA İLGİ

Türkiye den bir çok sanayici ve iş insanı işlerini geliştirmek ve Azerbaycan üzerinden Türk dünyası ticari ve ekonomi pazarlarına açılıyor Türk devletler teşkilatı bu çalışmalara büyük önem veriyor Türkiye’den bir çok sanayi ve ticaret odası Azerbaycan'a iş gezisi düzenliyor.

GTO'DAN AZERBAYCANA İŞ GEZİSİ

Türklyenin ilk on odası arasında yer alan Gebze ticaret odası oda başksnı Abdurrahman Aslantaş başkanlığında 200 kişilik bir ekiple Azerbaycana iş geliştirme gezisi düzenledi.

GTO nun Azerbaycana düzenlemiş olduğu ticari gezi programına, aralarında ticaret odasının Meclis ve komite üyeleri katıldı. İş gezisine Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekili Nail Çiler, Gebze teknik Ünüversitesi rektör yardımcısı ve ASELSAN direktörü Prof Dr Abdurrahman Akyol Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de katıldı , GTO Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Meslek Komite üyelerinden oluşan toplam 200 kişi 22 Kasım çarşamba günü Bakü’nün tarihi ve kültür bölgesini gezdiler





GTO nun Azerbaycan iş geliştirme gezi programı bu gün ilgili ve yetkililerin katılacağı toplantılarla devam edecek.

CANLI HABER VE MAKALE İLE AZERBAYCAN TARİHİNE KÜLTÜR YOLCULUĞU

AN İTİBARİ İLE 22 KASIM 2023 CAN AZERBAYCAN IN BAŞKENTİ BAKÜ'DE HAZAR SAHİLLERİNDEN GECE MANZARASI İLE

CANLI YAYINDA AZERBAYCAN TARİHİNİ KONUŞUYORUM

CANLI YAYIN



TARİHİ BAKÜ KALESİNDEN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE 22 KASIM 2023 CAN AZERBAYCAN IN BAŞKENTİ BAKÜ DE TARİHİ İÇ KALE DEN

CANLI YAYIN DA BİLGİ VERİYORUM

CANLI YAYIN



AZERBAYCAN KIZ KALESİ



AN İTİBARİ İLE 22 KASIM 2023 CAN AZERBAYCAN'IN BAŞKENTİ BAKÜ DE TARİHİ İÇ KALE DEKİ KIZ KALESİNDEN

CANLI YAYIN DA

BELGESEL TADINDA AZERBAYCANDAN SELAMLAR

12 Yıldan beri TGRT belgesel tv başta olmak üzere ulusal ve bölgesel bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı





olarak Gebze ticaret odasının Azerbaycan da yapacağı toplantı ve etkinlikleri belgesel haline getirip kamuoyu İle paylaşacağız.

İPEK YOLUNDA AZERBAYCAN



Biz Azerbaycan da belgesel çekip GTO'nun faaliyetlerini gazeteci ve belgeselci olarak takip ederken sizleri Türk Devletleri teşkilatının daveti ile daha önce gidip çektiğim İPEK YOLUN DA AZERBAYCAN BELGESELİ ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU OLARAK 28 EKİM 2023'de AZERBAYCAN'DA ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLERİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

KÜLTÜR BAŞKENTİ ŞUŞA



BAKÜ'DE TÜRK DÜNYASI BELGESEL FESTİVALİ