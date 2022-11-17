BELGESEL TADINDA GEBZEDEN ŞİLEYE DEVRİ ALEM

Gebze ve Şile köylerinde sonbaharın muhteşem manzaranı belgeselleştirerek Şileye gelip belgesel çekimlerimize başladık Şile'nin milli ve manevi tarihimizdeki yeri ve önemini araştırıp Şile'nin sadece deniz, kum, plaj ve bezden ibaret olmadığını Şile de tarih kültür ve inanç turizmi de olduğunu gündeme getireceğiz

Gebze ve Şile köylerinde sonbaharın muhteşem manzaranı belgeselleştirerek Şileye gelip belgesel çekimlerimize başladık Şile'nin milli ve manevi tarihimizdeki yeri ve önemini araştırıp Şile'nin sadece deniz, kum, plaj ve bezden ibaret olmadığını Şile de tarih kültür ve inanç turizmi de olduğunu gündeme getireceğiz

Gebze ve Şile köylerinde sonbaharın muhteşem manzaranı belgeselleştirerek Şileye gelip belgesel çekimlerimize başladık Şile'nin milli ve manevi tarihimizdeki yeri ve önemini araştırıp Şile'nin sadece deniz, kum, plaj ve bezden ibaret olmadığını Şile de tarih kültür ve inanç turizmi de olduğunu gündeme getireceğiz

olarak tarih ve kültürümüzü yerinde araştırıp belgesel çekerek İlim Kültür ve tarih araştırmaların vakfı kültür hizmeti olarak bir çok tv kanalı ve sosyal medyada yayınlıyoruz il ilçe ve beldelerimizin milli ve manevi tarihimizdeki yerini gündeme getirip tarih kültür ve inanç turizmine destek veriyoruz

olarak tarih ve kültürümüzü yerinde araştırıp belgesel çekerek İlim Kültür ve tarih araştırmaların vakfı kültür hizmeti olarak bir çok tv kanalı ve sosyal medyada yayınlıyoruz il ilçe ve beldelerimizin milli ve manevi tarihimizdeki yerini gündeme getirip tarih kültür ve inanç turizmine destek veriyoruz

Son baharın muhteşem manzarası eşliğinde geldiğimiz Şile de Gebze den kendisini tanıdığım şile kaymakamı Sn Mehmet Nebi Kaya beyi ziyaret etmek için şile kaymakamlığına giderken sizleri İşle kalesinde çektiğim canlı yayın İle baş başa bırakıyorum

Son baharın muhteşem manzarası eşliğinde geldiğimiz Şile de Gebze den kendisini tanıdığım şile kaymakamı Sn Mehmet Nebi Kaya beyi ziyaret etmek için şile kaymakamlığına giderken sizleri İşle kalesinde çektiğim canlı yayın İle baş başa bırakıyorum

Son baharın muhteşem manzarası eşliğinde geldiğimiz Şile de Gebze den kendisini tanıdığım şile kaymakamı Sn Mehmet Nebi Kaya beyi ziyaret etmek için şile kaymakamlığına giderken sizleri İşle kalesinde çektiğim canlı yayın İle baş başa bırakıyorum

Şile kaymakamlığı girişinde görevli polis memuru arkadaş bizi devri alem programlarından tanıyıp ilgi göstermesi süprizi ile karşılandım kaymakam bey olmadığı İçin Güler yüzlü ilgili ve bilgili yazı işleri müdürü İle hoş sohbet edip Kültür ve inanç turizmin de çok önemli potansiyele sahip Şile nin kalbinin attığı tarihi yerleri gezmeye çalışıyorum

Şile sadece Deniz turizmi ile değil kültür ve inanç turizmi ile de tanınmalı