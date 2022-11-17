BELGESEL TADINDA GEBZEDEN ŞİLEYE DEVRİ ALEM

Son baharın son günleri Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak Gebzeden yola çıktık.
Gebze ve Şile köylerinde sonbaharın muhteşem manzaranı belgeselleştirerek Şileye gelip belgesel çekimlerimize başladık Şile'nin milli ve manevi tarihimizdeki yeri ve önemini araştırıp Şile'nin sadece deniz, kum, plaj ve bezden ibaret olmadığını Şile de tarih kültür ve inanç turizmi de olduğunu gündeme getireceğiz
ŞİLE DE TARİH KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ
Gitmediğiniz yer sizin değil diyerek devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak tarih ve kültürümüzü yerinde araştırıp belgesel çekerek İlim Kültür ve tarih araştırmaların vakfı kültür hizmeti olarak bir çok tv kanalı ve sosyal medyada yayınlıyoruz il ilçe ve beldelerimizin milli ve manevi tarihimizdeki yerini gündeme getirip tarih kültür ve inanç turizmine destek veriyoruz
ŞİLE KALESİN DEN CANLI YAYIN
Son baharın muhteşem manzarası eşliğinde geldiğimiz Şile de Gebze den kendisini tanıdığım şile kaymakamı Sn Mehmet Nebi Kaya beyi ziyaret etmek için şile kaymakamlığına giderken sizleri İşle kalesinde çektiğim canlı yayın İle baş başa bırakıyorum
ŞİLE KAYMAKAMLIĞIN DA HOŞ SÜPRİZ
Şile kaymakamlığı girişinde görevli polis memuru arkadaş bizi devri alem programlarından tanıyıp ilgi göstermesi süprizi ile karşılandım kaymakam bey olmadığı İçin Güler yüzlü ilgili ve bilgili yazı işleri müdürü İle hoş sohbet edip Kültür ve inanç turizmin de çok önemli potansiyele sahip Şile nin kalbinin attığı tarihi yerleri gezmeye çalışıyorum
Şile sadece Deniz turizmi ile değil kültür ve inanç turizmi ile de tanınmalı
Gazeteci ve belgeselci olarak gittiğim her yerde vali kaymakam ve belediyeleri ziyaret edip bilgi ve belge Almayı ihmal etmem Şile belediye başkanı ile yoğun olduğu İçin görüşüp söyleşi yapamadım belediye kültür müdürlüğünde sorumlu Mümeysa hanım bizlere şileyi tanıtan görsel ve yazılı arşiv verdi kendisine teşekkür ediyorum
SELÇUKLU DAN OSMANLIYA ŞİLE KALESİ
Şile nin binlerce yıllık tarihine canlı şahitlik yapan Şile kalesi Doğu Roma askerlerinin yakaladığı ilk inanan Hristiyanları hapsettikleri bir cezaevi gibi kullanılması İle hırıstıyanlar için kutsal yer
Şile kalesi Türk islam tarihi içinde önemli
Selçuklu Türkleri Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile 1090 senesinde Şile'yi Türk islam yurdu haline getkrdi. 1097 senesinde ise 1. Haçlı orduları Şile'yi Selçuklulardan geri alıp yıkıp yağmaladı. Şile'nin tekrar Türk İslam yurdu olması Yıldırım Bayezid han döneminde mümkün oldu
Bu gün muhteşem manzarası İle görenlere göz ve gönül ziyafeti sunan bir tabloyu andıran Şile kalesi tam anlamı İle Selçuklu ve Osmsnlı eseridir
Keşke bu bilgiler ve Şile kalesinin Selçuklu Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti tarihindeki yeri ve Önemi bir tablo haline getirilip liman girişine koysa. İstanbul kültür ve turizm müdürlüğüne tarihi görev düşüyor
Biz İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak Şile nin milli ve manevi tarihimizdeki yeri fe Önemi ile ilgili bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı www.devriialem.tv olarak belgesel çekimlerimize devam ediyoruz