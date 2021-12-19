Belgesel Tadında İl İl Türkiyede Devri Alem Kitabımız Yayınlandı

Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel tv program yapımcısı olarak üzerinde uzun zamandan beri çalıştığımız Belgesel Tadında İl İl Türkiye de Devri Alem kitabımızı E-kitap olarak hazırlayıp yayınladık.

Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel tv program yapımcısı olarak üzerinde uzun zamandan beri çalıştığımız Belgesel Tadında İl İl Türkiye de Devri Alem kitabımızı E-kitap olarak hazırlayıp yayınladık.

Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel tv program yapımcısı olarak üzerinde uzun zamandan beri çalıştığımız Belgesel Tadında İl İl Türkiye de Devri Alem kitabımızı E-kitap olarak hazırlayıp yayınladık.