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Belgesel Tadında İl İl Türkiyede Devri Alem Kitabımız Yayınlandı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önce ki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Belgesel Tadında İl İl Türkiyede Devri Alem Kitabımız Yayınlandı

19 Aralık 2021 Pazar 19:38

Araştırmacı gazeteci ve devri alem belgesel tv program yapımcısı olarak üzerinde uzun zamandan beri çalıştığımız Belgesel Tadında İl İl Türkiye de Devri Alem kitabımızı E-kitap olarak hazırlayıp yayınladık.
İl il Türkiye kitabımız İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak hazırlayıp siz değerli okurlarımızın yüksek bilgi ve ilgilerine sunmanın mutluluk ve huzuru içindeyiz.
Rahmetli Babam Annem ve Halama İthaf Ediyorum
300 sayfaya yakın Türkiye’nin tüm illerini tanıtan bu kitabımızı bizleri büyük özveri ile okutup milli ve manevi tarih bilinci ile yetişmemize vesile olan rahmeti Rahman’a kavuşan Babam Mustafa Annem Emine ve halam Fadime kahramanların aziz hatıralarına ithaf ediyor ebediyete intikal eden tüm baba anne ve halalar başta olmak üzere tüm geçmişlerimizi ruhu için sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha
İl İl Türkiye Kitabını ücretsiz İndirip Okumak içim tıklayın
Kitapla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın facebook paylaşımını sizlere...

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