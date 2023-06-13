Belgesel Tadında İstanbul'dan Ordu'ya Devri Alem

Ülkemizin kıymetini bilelim tanıyıp tanıtarak sevelim
Ordu Valilği ve Gençlik spor müdürlüğünün daveti ile Devri Alem. Belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak Ordu Perşembe yaylasındaki şehitleri anma toplantısına katılmak üzere İstanbul'dan uçakla yola çıktık basın için tahsis edilen araçla Perşembe yaylasında gidiyoruz.
Bizler Perşembe yaylasına giderken sizleri daha önce İktav Belgesel Yayıncılık www.iktav.comolarak çektiğimiz ordu belgeseli ile baş başa bırakıyoruz.
Fatsadan Aybastı ve Perşembe yaylasına hareket ederken Karadeniz’in muhteşem manzarası dağlar ve vadilerin güzelliğini doya doya seyrederek Perşembe yaylasında Şehitleri anma toplantısına katılıp belgesel çekimi ve canlı yayınlarımızı yapıp şehitler için Fatiha okuyarak aziz şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çslıştık.
Perşembe Yaylası Dünyadaki Cennet
Perşembe yaylasının muhteşem güzelliği karşısında tüm yol yorgunluğumu unutup kendimi muhteşem manzaranın kollarına bıraktım tarihi şehitlik ve Aybastı yaylası burada yaşanan Türk islam medeniyetinin adeta canlı şahidi. Göl Dağlar ve Menderes çizerek nazlı nazlı akan yayla suları muhteşem bir tabloyu andırıyor yayla çiçekleri orman gülü ve bölgeye özgü endemik bitkiler görülmeye değer güzellikler
Bölgede bizlere rehberlik yapan Perşembeli akademisyen arkadaşım Hüseyin bey ve Belen Otelin Sahibi İsa beyle bölgeye hakim tepelere çıkıp insana göz ve gönül ziyafeti sunan muhteşem manzaranın belgeselini sadece kameramıza değil göz ve gönüllümüze de kaydediyoruz
Yaz ve kış açık olan Belen Otelden Perşembe Aybastı yaylasının 360 derecelik manzarasını doya doya seyrederken memleket sevgisi ile bu oteli buraya yaparak çok önemli bir hizmeti gerçekleştiren ve devletten hiç bir teşvik almayarak örnek bir turizm yatırımı yapan Belen ailesine teşekkür etmek istiyorum.
914 yıl önce Din Devlet ve milletimiz için Şehit olanlara ebedi mekan yaşayanlara dört mevsim yurt yuva olan yaylacılık kültürünün buram buram yaşandığı Perşembe Aybastı yaylasından orduya dönerken bir kez daha bizleri Orduya davet eden Ordu Valiliği Gençlik spor müdürlüğüne teşekkür ediyor siz değerli arkadaşlarımı dünyadaki cennet Ordu Aybastı Perşembe yaylasına davet ediyorum.