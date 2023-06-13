Belgesel Tadında İstanbul'dan Ordu'ya Devri Alem

Fatsadan Aybastı ve Perşembe yaylasına hareket ederken Karadeniz’in muhteşem manzarası dağlar ve vadilerin güzelliğini doya doya seyrederek Perşembe yaylasında Şehitleri anma toplantısına katılıp belgesel çekimi ve canlı yayınlarımızı yapıp şehitler için Fatiha okuyarak aziz şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çslıştık.

Fatsadan Aybastı ve Perşembe yaylasına hareket ederken Karadeniz’in muhteşem manzarası dağlar ve vadilerin güzelliğini doya doya seyrederek Perşembe yaylasında Şehitleri anma toplantısına katılıp belgesel çekimi ve canlı yayınlarımızı yapıp şehitler için Fatiha okuyarak aziz şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çslıştık.

olarak Ordu Perşembe yaylasındaki şehitleri anma toplantısına katılmak üzere İstanbul'dan uçakla yola çıktık basın için tahsis edilen araçla Perşembe yaylasında gidiyoruz.

olarak Ordu Perşembe yaylasındaki şehitleri anma toplantısına katılmak üzere İstanbul'dan uçakla yola çıktık basın için tahsis edilen araçla Perşembe yaylasında gidiyoruz.

Perşembe Yaylası Dünyadaki Cennet

Perşembe yaylasının muhteşem güzelliği karşısında tüm yol yorgunluğumu unutup kendimi muhteşem manzaranın kollarına bıraktım tarihi şehitlik ve Aybastı yaylası burada yaşanan Türk islam medeniyetinin adeta canlı şahidi. Göl Dağlar ve Menderes çizerek nazlı nazlı akan yayla suları muhteşem bir tabloyu andırıyor yayla çiçekleri orman gülü ve bölgeye özgü endemik bitkiler görülmeye değer güzellikler

Bölgede bizlere rehberlik yapan Perşembeli akademisyen arkadaşım Hüseyin bey ve Belen Otelin Sahibi İsa beyle bölgeye hakim tepelere çıkıp insana göz ve gönül ziyafeti sunan muhteşem manzaranın belgeselini sadece kameramıza değil göz ve gönüllümüze de kaydediyoruz

Yaz ve kış açık olan Belen Otelden Perşembe Aybastı yaylasının 360 derecelik manzarasını doya doya seyrederken memleket sevgisi ile bu oteli buraya yaparak çok önemli bir hizmeti gerçekleştiren ve devletten hiç bir teşvik almayarak örnek bir turizm yatırımı yapan Belen ailesine teşekkür etmek istiyorum.