BELGESEL TADINDA KKTC'DE DEVRİ ALEM

Girne Türk Amerikan Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye gazeteciler Fedarasyonu'nun organizasyonu ile 60 dan fazla Gazataciler cemiyeti başkanı ile KKTC'de ilk durağımız başent Lefkoşardkı savaş müzesi oldu. 1960 ve 1970 li yıllarda Kıbrısda gerçekte çok büyük vahşetler yaşandı. fotoğraf ve belgeler dehşet. Adaya türklerin çıkarma yaptığı Girne sahilleri çıkarma anıtı şehitlik beşparmak dağları şehitler abidesi gibi duruyor. Türk ve KKTC bayrakları çok şey söyliyor. Dağdakı büyük boy ışıklı bayrak ve Lefkoşadakı özgürlük anıtı bize tarihin önemini anlatıyor.

Girne Türk Amerikan Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye gazeteciler Fedarasyonu'nun organizasyonu ile 60 dan fazla Gazataciler cemiyeti başkanı ile KKTC'de ilk durağımız başent Lefkoşardkı savaş müzesi oldu. 1960 ve 1970 li yıllarda Kıbrısda gerçekte çok büyük vahşetler yaşandı. fotoğraf ve belgeler dehşet. Adaya türklerin çıkarma yaptığı Girne sahilleri çıkarma anıtı şehitlik beşparmak dağları şehitler abidesi gibi duruyor. Türk ve KKTC bayrakları çok şey söyliyor. Dağdakı büyük boy ışıklı bayrak ve Lefkoşadakı özgürlük anıtı bize tarihin önemini anlatıyor.

Girne Türk Amerikan Üniversitesinin ev sahipliğinde Türkiye gazeteciler Fedarasyonu'nun organizasyonu ile 60 dan fazla Gazataciler cemiyeti başkanı ile KKTC'de ilk durağımız başent Lefkoşardkı savaş müzesi oldu. 1960 ve 1970 li yıllarda Kıbrısda gerçekte çok büyük vahşetler yaşandı. fotoğraf ve belgeler dehşet. Adaya türklerin çıkarma yaptığı Girne sahilleri çıkarma anıtı şehitlik beşparmak dağları şehitler abidesi gibi duruyor. Türk ve KKTC bayrakları çok şey söyliyor. Dağdakı büyük boy ışıklı bayrak ve Lefkoşadakı özgürlük anıtı bize tarihin önemini anlatıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiryetindeki gezemiz devam ediyor. 21 yıl sonra Ercan hava limanına indikten sonra 1994 yılında kapek resmimizde merhum Rauf Denktaşa takdim etteğimiz Gebze belediye başkanı Ahmet Penbegüllünü imzasını taşıyan yazı ile gerçekleşen Gebze ile kardeş şehir Ercan hava limanında bulunduğu bölgeyi kapsayan Değirmenlikten geçip Lefkoşa üzerinden Girneye geldik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiryetindeki gezemiz devam ediyor. 21 yıl sonra Ercan hava limanına indikten sonra 1994 yılında kapek resmimizde merhum Rauf Denktaşa takdim etteğimiz Gebze belediye başkanı Ahmet Penbegüllünü imzasını taşıyan yazı ile gerçekleşen Gebze ile kardeş şehir Ercan hava limanında bulunduğu bölgeyi kapsayan Değirmenlikten geçip Lefkoşa üzerinden Girneye geldik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhiryetindeki gezemiz devam ediyor. 21 yıl sonra Ercan hava limanına indikten sonra 1994 yılında kapek resmimizde merhum Rauf Denktaşa takdim etteğimiz Gebze belediye başkanı Ahmet Penbegüllünü imzasını taşıyan yazı ile gerçekleşen Gebze ile kardeş şehir Ercan hava limanında bulunduğu bölgeyi kapsayan Değirmenlikten geçip Lefkoşa üzerinden Girneye geldik

CUMHİR BAŞKANI MUSTAFA AKANCI İLE SÖYLEŞİ

KKTC'de ilk resmi ziyaretemizi KKTC cumhur başkanı Mustafa Akıncıya yaptık. Önemli bir siyasetçi, uzun yıllar Lefkoşa belediye başkanlığından sonra şimdide cumhur başkanı. TGF heyetini kabul eden Akıncılar çok önemli açıklamalrda bulundu.

Kııbrıs Türk Gazaticele Cemiyeti başkanı Reşat beyin konuşmasından sonra Türkiye Gazatciler Fedarasyonu Genel başkanı Yılmaz Karaca konuştu. Karaca TGF hakkında bilgi verdi.

Cumhur Başkanı akıncılar KKTC'nun dünü, bu günü ve geleceğini açıklayan konuuşmasından sonra bende belgeselci olarak devri alem prdgramı oalarak söz alarak kendasine " Rum yönetimi ile yapılan görüşmleri'nin son durumunu " bizzat sizden dinlemek istiyoruz diye soru yönettim

Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmlerin altı maddelik temel üzerinde yörüdüğünü çok zor şartlar ve süreçden geçtiğini uzun uzun anlattı.Anlaşmanın mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini her geçen gün anlaşmanın zor olduğunu. Rum kesimi ile anlaşma olduğu takdirde her iki tarafla birlikte Türkiye ile Yunanasitan arasında hiç bir sorunun kalmacağını açıkladı.

RUS DIŞILERİ BAKANI LAVROV

Cumhurbaşkanı Akıncımara Rus dış işleri bakanı Lavrun kendesi ile görüşme talebini sordum. Lavrov bizimle ara bölgede görüşmek istedi kabul etmedim.Bizim yeermiiz ve makamımız belli biz Kıbrıs halkanı temsil ediyoruz. bizi kimse küçük göremez sözü çok önemli mesaj verdi