BELGESEL TADINDA KOCAELİ SPOR ŞURASI’NDAN NOTLAR

Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı’na katılarak Gebze Gazetesi olarak canlı yayın yaptım.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Kocaeli spor tarihi ile ilgili araştırmalar yapılması gerektiğini söyleyip, Gebze spor tarihi ile ilgili hazırladığımız dergiyi hediye ettim.

Kocaeli Spor Master Planı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli Spor Master Planı hazırlanıyor.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı’nda yaptığı konuşmayı, Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com dan canlı yayınladık.

Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Kocaeli’de spor tarihinin 50 yıllık canlı şahidi, Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Metin Karan’a gazetemizin kültür hizmeti olarak hazırladığımız Gebze Spor Tarihinin 60 Yılı dergimizi hediye ettik.

Olimpiyat şampiyonasında karate dalında dünya şampiyonu olan Eray Şamdan ve babası değerli arkadaşım Adnan Şamdan ile olimpiyat şampiyonasını konuştuk ve şampiyon Eray Şamdan ile belgesel söyleşi yapmak üzere sözleşip hatıra fotoğrafı çektik.

Çalıştay ve şurayı, merkezi Gebze Cuma Köyü’nde olan Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek ile takip ettik. Gebze’de ulusal düzeyde bir atlı kulübünün olması çok önemli, keşke ilgili ve yetkililer bu bölgemizdeki değerlerin kıymetini bilseler.

Çalıştay ve şurada birçok dost, arkadaş ve gazeteci ile Kocaelispor tarihi üzerine konuştuk.

Kocaeli’de spor tarihi ile ilgili maalesef bir müze ve kütüphane yok. Bölgemizde spor, Osmanlı döneminde başladı. Gebze’de sadece Gebzespor’un tarihi 66 yaşında, Gebzespor tarihi ile ilgili uzun süredir yaptığımız araştırma ve arşivi, dergi haline getirdik. İKTAV www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemizde araştırmacıların bilgisine sunduk. TRT, kütüphanemizde haber programı hazırlayarak kamuoyuna duyurdu.

https://www.trthaber.com/videolar/gebzeli-gazetecinin-ozel-kutuphanesi-44283.html

Gebze Gazetesi Canlı Yayın

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com tarafından şura ve çalıştayda yaptığımız canlı yayınları sizlerle paylaşıyoruz.

https://fb.watch/8BBpnstr84/

https://fb.watch/8BBLNM0yGw/

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Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı’ndan Notlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocaeli Spor Master Planı çalişmalarına temel oluşturması amacıyla düzenlenen Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı başladı.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakin, salgına rağmen son dönemde sporla ilgili 30’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini ve 116 milyon liralık spor tesisi yap ildiğini söyledi.

“Sanayi kenti” olarak anılan Kocaeli’nin, sporun da başkenti olmasını hayal ettiklerini dile getiren Büyükakin, “Aslında bugün burada bir mimari tasarlayacağız. Kocaeli’nin spor geleceğini tasarlarken hangi branşlarda nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğinden, hangi tesislerin yapılması gerektiğine, bu tesislerin şehre nasıl yayılması gerektiğini ele alacağız.” diye konuştu.

Büyükakin, belediye olarak Kocaeli’de spora her alanda verdikleri desteğin artarak devam ettiğini vurgulayarak, “Kocaeli geçmişte dünyaya nam salmış sporcular yetiştirdi. Bugün de dünyada ve Avrupa’da söz sahibi sporculara sahibiz. Gelecekte de Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesi için spor şurasının büyük önem ve değer taşıdığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye karatede ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Eray Samdan ise sportif başarının elde edilmesinde, sporculara verilen desteğin önemine değindi.

Konuşmaların ardından spor yöneticileri, antrenörler, hakemler, sporcular, aile temsilcileri ile kamu kurumlarının yetkilileri ortak masa toplantısında “Kocaeli Kent Yaşamı ve Spor”, “Spor Eğitimi”, “Okul Sporları ve Altyapı”, “Kamu Spor Yatırımları ve Özel Spor İşletmeleri”, “Spor Turizmi, “Doğa Sporları, Su Sporları, Salon Sporları”, “Engelliler ve Spor”, “Spor Kulüpleri (Futbol- Kocaelispor)” ve “E-spor” konularını ele alacak.

Bugün tamamlanacak çalıştayda elde edilen veriler ışığında alanında uzman bilim insanları tarafından Kocaeli Spor Master Planı hazırlanacak.

https://www.haberler.com/amp/spor-kocaeli-spor-surasi-ve-calistayi-basladi-14455616-haberi/



