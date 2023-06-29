BELGESEL TADINDA KURBAN BAYRAMI COŞKUSU VE HAC İBADETİ

Kurban bayramı ve haç ibadeti coşkusunu doya doya yaşıyoruz kurban bayramı dolayısı İle milyonlarca Müslüman kutsal topraklarda islamın beş şartı olan hac ibadetini ifa ederken sizleri bayram coşkusu ile Hac ve Hicaz belgeselimizle kutsal topraklara selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz

HAC VE HİCAZ BELGESELİMİZ

MEDİNE SAVUNMASI KAHRAMANI

Devri Alem Belgesel TV Programı olarak hazırladığımız Medine savunması kahramanı Fahrettin Paşa belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.facebook.com/BelgeselYayin/videos/1526849264077492/

HAC VE UMRE BAKANLIĞI GÖRSELLERİ

Suudi Arabistan hac ve umre bakanlığının sosyal medya sayfasında hac ve kurban ibadeti ike ilgili paylaşılan belgeselik görselleri sizlerle paylaşmak istiyorum

KURBANLAR KESİLİYOR

milyarlarca Müslüman islamın önemli emri kurban kesip fakirlere dağıtıyor kurban bayramı coşkusunu ailecek coşku İle yaşıyor ata dede mezarlarını ziyaret edip dualar okuyor bayram ziyaretleri ve tebrik mesajları yayınlıyoruz

www.gebzegazetesi.comwww.devrialem.tv ve www.iktav.com Belgesel yayıncılık olarak belgesel tadında yayınladığımız bayram tebrik mesajımızı sizlerle paylaşmak istiyorum

BAYRAM TEBRİK MESAJIMIZ

Kurban bayramı dolayısı İle izleyiciler okurlar ve tüm arkadaşlarıma gönderip yayınladığım bayram tebrik mesajımı bir kez daha paylaşmak istiyorum

“….Şahsım ve yayın kuruluşlarımız adına vakıf medeniyeti belgeseli tadında kurban bayramınız mübarek geçmişlerinize rahmet sağlık ve başarılarınız daim olsun

https://youtube.com/playlist…