Belgesel Tadında Nallıhan Yeşilyurt Haremi Köyünde Devri Alem

Gebzegazetesi

ve gazete gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde 4 Temmuz da yayınlanan makalemiz

Köylerimizi şenlendirmeliyiz , köy hayatı ve tarımı teşvik etmeliyiz. Gazeteci ve belgeselci olarak köylerle ilgili belgeseller çrkiyoruz. Yine köylerdeyiz.

Köylerimizi şenlendirmeliyiz , köy hayatı ve tarımı teşvik etmeliyiz. Gazeteci ve belgeselci olarak köylerle ilgili belgeseller çrkiyoruz. Yine köylerdeyiz.

Ankara Nallıhan ilçesi tarihi Yeşilyurt (Haremi) Köyünden köylerini unutmayıp sevenlere köy hayatını yaşayan ve yaşatanlara selam olsun diyerek belgesel çekiyoruz.

Bir çok tv kanalında yayınlanan Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Temmuz 2022 de Yeşilyurt köyünden canlı yayın yaptık.

Canlı yayınları sizlerle paylaşıyorum

Nallıhan Yeşilyurt köyü ile ilgili daha önce yaptığımız canlı yayın ve yazdığımız makaleleri sizlerle Yeşilyurt köyünden bir kez daha paylaşıyorum.

Devrialem Nallıhan Yeşilyurt köyünde

Orada bir köy var Uzak da değil yakında Anadolu’nun her hangi bir ilinde O köyler bizim köylerimiz Çocukluğumuzun geçtiği , Ata dede ebe ve ninelerimizin mezarlarının olduğu köyler. Devletimizin temel taşı köyler Gelenek ve göreneklerimizi yaşattığımız yerler. Köyler millet olma bilincimizin ilk hamurunun yuğrulduğu yerler.

www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak Anadolu köylerindeyiz

Sıla’yı Rahim kültürü yaşasın, köyler virane olmasın eler yıkılıp bahçeler kurumasın diye Devrialem belgesel programı olarak köy kültürünü araştırıyor köylere vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Yeşilyurt köyünde ihtişamlı bir köy tarihinin izini sürüyor tarihe not düşüyoruz.

Adını Tanrı dağlarının Kırgızistan’daki Alato dağlarından alan Bolu aladağlara sırtını dayayan Yeşilyurt köyü çam ormanları ile kaplı buz gibi soğuk suların aktığı köyde kiraz üzüm elma başta olmak üzere her çeşit meyve oluyor.

Türkistan mimarisi ile Bir birine geçmeli ağaç direklerle çantı tekniği ile yapılan köy evleri yıkılıp yok oluyor.

Yeşillikler içinde muhteşem bir tabloyu Andırın Muhtarlık tarafından her yıl kurban kesilip türbe bayramları ile anılan etrafında bir çok Allah dostu Horasan Eren’i evliya Alim ve Alperen’in türbe ve mezarlarının olduğu Yeşilyurt köyünün Kutsal yer anlamına gelen Harami adı 1950 yılında millideğerlere düşman köy öğretmeninin girişimi ile köyün adı. Kırk haremiden geliyor diye. Yeşilyurt olarak değiştirilmiş

Köy ve yer adlarının değiştirilmesi o bölgenin geçmişle olan bağlantısını kopartıyor. Tıpkı Büyükşehir yasası ile tüm köylerin adının mahalle olarak değiştirilmesi gibi Nallıhanın tarihi Haremi Yeşilyurt köyünden devletimizin ilgili ve yetkililerine çağrıda bulunuyorum köyden çevrilen mahalleler de köy adı korunmalı. Örneğin Kocaeli Gebze Aren Köyü mahallesi Dilovası Çerkeşli Köyü mahallesi diyerek köylerin tarihi yaşatılmalı geçmişle bağlantısı kopartılmamalı.

Sılayı Rahim Kültürünü yaşatmak için geldiğim Nallıhan Haremi Köyünde evlatlarımın Annesinin büyük dedesi Türkmenlerin damadı Konya Alaettin Medresesinde 30 yıl müderrislik yapmış Alaettin dedenin oğlu. Merhum İlyas dede tarafından. 80 yıl önce yapılmış tarihi köy evinde mis gibi köy havasında tüm yorgunluğumu atarak kuş sesleri eşliğinde gemişin nazlı yadiğarı köy evlerin belgesel görüntülerini çekiyorum evin duvarında fotoğrafı asılı olan merhum İlyas dedenin kasketli ve sakallı fotoğrafı çok şey anlatıyor.

Bu tarihi köy evi ile yaşıt eşimin babası Alaettin Koçak ve Amcası Nurettin Koçak’la www.gebzegazetesi.com. olarak Haremi Köyünün tarihi ile ilgili canlı yayın yaparak belgesel çekimi yapıyoruz.

Evlatlarımız ve torunlarımızın ellerinden tutalım

Hadi gel köyümüze dönelim diyelim

Bu gün vefasızlığa uğrayıp bir kısmı yıkılıp yok olsana her biri tarihi abide gibi duran bu evlerde nice hatırlar yaşandı bu gün ıssız ve çocuk sesine hasret bu köy sokaklarında çocuklar hangi oyunları oynadı kim bilir

Orada bir köy var Anadolu’da

Uzakda değil gönlümüzde