Belgesel Tadında Ordu ve Giresun Irmaklarında Devri Alem

Ordu ve Giresun Ormanlarında Belgesel Tadında Devri Alem’ diyerek belgesel çekimlerimize devam ediyoruz.

Ulusal ve bölgesel birçok TV’de yayınlanan Devri Alem Belgesel Programı olarak, ormanlarımız ve ağaç medeniyeti ve vakıf ormanları ile ilgili araştırmalar yapıp, belgeselleştiriyoruz.

Vatan Orman ve Mezarlık Mezarlıklar, tarihimizin manevi tapusu ve canlı şahididir…

Mezarlıklardaki ağaçları kesmeyelim, yeni fidanlar dikip koruyalım.

Yılda bir kez olsun ata, dede memleketlerimizi ziyaret edip, mezarlıkta atalarımız için Fatiha okuyup dua etmemiz gerekiyor.

Vatan ve Orman Belgesel çekimlerimizde, bakımlı mezarlıklar görünce seviniyorum. Ağaçları kesilmiş mezarlıklara üzülüyorum…

Doğu Karadeniz’in vatan olmasında ormanların önemi vatan ve orman belgeseli çekimleri yaparken vatanı bize emanet eden ecdat mezarlarını da ziyaret edip, Fatiha okudum.

Korona vebası salgını ata, dede memleketlerine ziyareti de etkiledi. Korona vebası salgınından sonra ilk kez ata memleketim Giresun’un Espiye İlçesi Soğukpınar Beldesini ziyaret ederek, Fatiha okuyarak bu vatanı bize emanet edenleri saygı minnet ve şükranla andım.

Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze’de yayımlanan Belgeselcinin Not Defteri’nde yazdığım makalenin linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.gazetegebze.com.tr/ata-memleketime-ziyaret-ve-sila-i-rahim-kulturu-makale,1905.html

500 Yıllık Nahiye Merkezi Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi, 500 yıllık tarihi Bayramoğlu nahiyesindeyim.

Hasan Kandazoğlu Şehit İbrahim’in torunu olarak, atalarıma vefa borcumu ödemeye çalıştım. Sizleri de ata, dede memleketlerimizi ziyarete ve tüm geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okumaya davet ediyorum, El Fatiha…

***

Kestane Bahçeleri Kuruluyor Giresun Orman Bölge Müdürlüğü’nden Kestane Bahçeleri Kurma Projesi. Giresun Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet Güneş ve beraberindeki heyet, Espiye Soğukpınar Belediye Başkanı Mustafa Eyice’yi makamında ziyaret ederek, beldede inceleme yaptı.

Uzun yıllardan beri bölgede endemik bitkilerle ilgili araştırma yapan Belediye Yazı İşleri Müdürü Mehmet Yılmaz, bilgi verdi. Belediye Başkanı Mustafa Eyice, Bölge Müdürü Ahmet Güneş’e belde halkında Bilgi verip, bölge müdürü ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bölge Müdürü Ahmet Güneş, köylülere gelir getirecek projelere önem verdiklerini açıklayarak, Giresun ve Ordu bölgesinde yöreye özgü kestane bahçeleri kurup, mevcut kestane ormanlarının yöre insanına gelir getirecek hale getirmek istediklerini açıkladı. Bölge Müdürü Ahmet Güneş, vatandaşları uyararak kestaneleri aşılamamalarını istedi. Aksi takdirde kestanelerin kuruyacağını söyledi. Geçmiş yıllarda bilinçsiz aşılama yüzünden kestane ormanlarının kuruduğunu açıkladı. Kestane bahçelerinin gerek bakımı ve gerekse kestane meyvesinin yöre halkına gelir kapısı olacağını sözlerine ekledi.

***

Bir Yorum ve Bir Cevap

Sosyal medyadan yaptığımız bu paylaşım büyük ilgi gördü. Bir takipçimiz eleştirisel anlamda bir yorum yaptı ve bende ilgililere sordum, bir cevap yazdım. Yorum ve cevabı sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden yorum bekliyorum…

***

Bir Yorum İsmail Bey bu tür projelere öncülük ettiğiniz için teşekkürler. Fakat kestanelerde bir yabani arı türü olan gal arısı türü bulaşmış olup bu arılar larvalarını kestanenin yeni açan filizine bırakarak çiçeklenmesini engelleyip, en sonunda da kurutmaktadır. Şu anda Giresun’da bazı bölgelerde aşırı bulaşıklık gözlemlenmiş olup Orman İşletmenin bu konuda haberdar olmasına rağmen hiçbir önlem almaması içler acısıdır. Maalesef Orman İşletme daha önce önemsemediği için ormanlarının yok olmasını uzaktan izlediği gibi şimdide bunu uzaktan izlemektedir.

***

Bir Cevap

Mehmet Bey, ormanlarımızın korunması ve gelecek kuşaklara emanet edilmesinde hepimize tarihi görev düşüyor. Ben ilk kez kapsamlı olarak bölgeyi Orman Bölge Müdürlüğü ile gezme imkanı buldum. 4 gün içinde çok şey öğrendim, bilmediğimiz çok şey varmış. Kendilerine teşekkür ediyorum, Bölge Müdürlüğünün asli görevi ormanlarımızı korumak ve sürdürülebilirliğini arttırmaktır. Kestane bahçeleri çok önemli bir proje. Edindiğim bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2020 yılında Kestane Gal Arısı zararlısının kestane ormanlarımızda yer yer görüldüğü tespit edilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü Kestane Gal Arısı zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında Ordu ilinde laboratuvar çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışmalar ile Ordu ve Giresun ili dahilinde bulunan ve Kestane Gal Arısına maruz kalan kestane ormanlarımızı sağlıklı hale getirme çalışmaları, titizlik ve hassasiyetle devam edecek olması önemli.

Kestane Bahçesi projesine Giresun ve Ordu bölgesindeki tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlar sahip çıkıp destek olsalar. Tekrar, orman teşkilatımıza verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.

***

Evet, Belgesel Tadında Ordu ve Giresun’da Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimlerimize devam ediyoruz.