BELGESEL TADINDA ORDU'DA CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM





SONBAHARDA DOĞUKARADENİZ BELGESELİ ÇEKİMİ İÇİN GİTTİĞİM ORDU VE GİRESUN'DA. BELGESEL ÇEKİMLERİMİZİN SON GÜNÜ OLDUKÇA YOĞUN GEÇTİ. SONBAHARDA DOĞUKARADENİZ BELGESELİ ÇEKİMİ İÇİN GİTTİĞİM ORDU VE GİRESUN'DA. BELGESEL ÇEKİMLERİMİZİN SON GÜNÜ OLDUKÇA YOĞUN GEÇTİ.

ORDU VALİSİNE ZİYARET

ORDU VALİSİ MUAMMER EROL BEY'İ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ VERDİK. İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜLTÜR HİZMETİ KİTAPLARIMIZDAN HEDİYE ETTİK.

ORDU VALİSİNE ORDU VE GİRESUN BÖLGESİNDE YAPTIĞIMIZ BELGESEL ÇEKİMLERİ HAKKINDA BİLGİ SUNDUK.

İLGİ, ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİĞİ İÇİN SN VALİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

VALİLİKDEN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE 18 EKİM 2023 ORDU VALİLİĞİ ÖNÜNDEN

CANLI YAYINDA

KÜLTÜR TARİHİMİZDE ORDU BELGESELİ

ORDU İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE ÇEKTİĞİMİZ BELGESELİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

Belgesel tadında devri alem belgesel tv programı olarak orduya selam olsun

EMİROĞULLARI BEYLİĞİNİN BAŞKENTİ ORDU ESKİPAZAR

EMİROĞULLARI BEYLİĞİNİN BAŞKENTİ ORDU ESKİPAZAR'DA TARİHİ CAMİYİ ORDULU ARKADAŞLARLA ZİYARET EDİP BELGESEL ÇEKTİK

DANİŞMENT GAZİNİN TORUNLARINDAN EMİROĞULLARI BEYLİĞİ'NİN İLK BAŞKENTİ ORDU ESKİPAZAR'DAN

CANLI YAYINDA. TAMİR EDİLEN CAMİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK.

BİZLERİ ORDU'DA KARŞILAYIP GEZDİREN EĞİTİMCİ YAZAR VE EMEKLİ ORDU KÜLTÜR MÜDÜRÜ MUZAFFER GÜNAY VE EĞİTİMCİ YAZAR MEHMET ALİ AYDIN BEY'E TRŞEKKÜR EDERİZ.

ORDU GİRESUN FATİHİ EMİROĞLU SÜLEYMAN BEY BELGESELİ

Ordu Mesudiye’de kurulan Hacıemiroğulları Beyliği ile ilgili daha önce yaptığımız araştırma ve belgesel çalışmalarından bazı linkler.

DOKAP'DAN CANLI YAYIN

AN İTİBARİ İLE 18 EKİM 2023 DOĞUKARADENİZ KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI BİNASI ÖNÜNDEN

CANLI YAYINDA. DOKAP HAKKINDA BİLGİLER VERDİK.

DOKAP İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE

DA YAZDIĞIM MAKALE

Yeşil yola neden karşı çıkılıyor? Yol medeniyettir, kültürdür, en değerli hizmet ve en kalıcı eserdir. Yolun ne anlama geldiğini, Karadeniz bölgesi doğumlu bizim kuşak çok daha iyi anlar. Son günlerde Karadeniz bölgesinde Yeşil Yol projesine karşı çıkanlarla ilgili haberler gündemde önemli yer tutmakta. Yolun çevreyi yok ettiğini ileri sürerek, Karadeniz bölgesine hayat verecek Yeşil Yola karşı çıkmanın altında ne olup bittiğini tam olarak anlayamadım. Bu konuda ayrı bir araştırma yapmak gerekiyor.

Karadeniz’de halen çok önemli bir yol sorunu var. Bugün yolu ve suyu olmayan birçok Karadeniz köyü bulunuyor. Hiç unutmuyorum şehirden 22 kilometre uzaklıkta ki Espiye Dikmen Köyü’nde sağlıklı yol olmadığı için 8 saat yaya yürüyerek çarşıya geldiğimi… Yaylalara araba yolu olmadığı için yürüyerek özellikle göçlerde 2 gün yayla yollarında perişan olduğumuz günler sanki bir sinema şeridi gibi gözümün önünden geçiyor.

Elbette yol yapılırken, çevre yok edilmemeli. Yeşil katledilmemeli. Ancak yol yapılırken tahrip edilen çevrenin yüzlerce misli katliam başka işlerde yaşanırken, o konuya ses çıkartılmıyor ancak söz konusu yol olunca ortalık karıştırılıyor. Birileri çevrecilik adına yola karşı çıkarken Karadeniz insanının çektiği çileyi, sıkıntıyı görmüyor.



DOKAP’ın çalışmaları ile ilgili bir çok yazı kaleme alıp, söyleşiler yaptık. Devr-i Alem Belgesel program hazırlayarak çeşitli kanallarda yayınladık. DOKAP Başkanı Ekrem Yüce ile yaptığımız röportajı

’den

izleyebilirsiniz.

izleyebiliriz.

DOKAP’la Karadenizde Devr-i Alem başlığı ile kaleme aldığım ve daha önce bu köşede sizlerle paylaştığım yazıyı sizlerle paylaşıyor. Karadeniz’in en önemli sorunun yol olduğunu, bir plan dahilinde yapılacak, çevre az zarar verilerek yapılacak yolun bölgeye çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Ayrıca bu konuda Hürriyet Gazetesi’nde yer alan haberi

adresinden okuyabilirsiniz.



GAP PROJESİ



Kısa adı GAP olan (Güneydoğu Anadolu projesi) bir zamanlar ülke gündeminden inmiyordu. Hatta ANAP Lideri merhum Özal ile DYP Genel Başkanı Demirel arasında polemik konusu olmuş, ‘GAP’I GABTIRMAM’ şeklinde deyimlere bile girmişti. GAP, Güneydoğu’ya hayat verdi. Bu projeden ilham alan yöneticiler kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Başkanlığını kurarak hayata geçirdiler. Gerçekten Doğu Karadeniz önemli. Türkiye’nin turizm cenneti doğal güzellikler diyarı. Bu projenin hayata geçmesiyle D.Karadeniz dünya turizmine açılacak.



GAP BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ÖZAL’DAN ALMIŞTIK



Zaman ne de hızlı ilerliyor . 1990 yılıydı. Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün kuruluş yılı dolayısıyla GAP projesi araştırma yarışması düzenlemişti. Anadolu gazeteleri içinde çok sayıda kişi yarışmaya katılmış. ‘Bilimsel yönleriyle Güneydoğu Anadolu projesi ekiyle birinci olmuştu. Bu ödülü o zaman merhum Özal’ın elinden almıştım.



Ödülü kazandığımız için basın yayın genel müdürlüğü aralarında bizim de olduğumuz yarışmaya katılanları Diyarbakır ve Urfa’ya götürerek Atatürk barajı e Urfa bölgesini gezdirmişlerdi. O günlerde yaptığımız araştırmalarda çektiğimiz görüntüleri daha sonra televizyonda yayınlamıştık. Geriye doğru baktığımızda gerçekten zamanı değerlendirerek eser ortaya koymak iş yapmak insana çok güzel duygular katıyor. Haziran ayı başında yine GAP bölgesini gezip 24 yıl önce bir hafta kaldığım Atatürk barajının misafirhanesine gidip oradakilerden bilgi almanın barajın üzerinden Fırat ve Atatürk havzasının mutluluğunu yaşadım.



DOKAP’LA DEVR-İ ALEM



GAP’ta yaptığım çalışmaları şimdi de DOKAP projesinde yapmak istiyorum. Gerçekten önemli proje. DOKAP’ın kuruluşu daha yeni ancak yapacağımız çalışmalar seneler sonra değer ifade edilecek gelecek kuşaklara bilgi ve belge kaynağı olarak kalacak. Doğu Karadeniz’e hayat verecek proje ile ilgili DOKAP Başkanı Ekrem Yüce Bey ile söyleşi yapıp programımıza konuk ettim. Sayın Yüce ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi

’den

izleyebilirsiniz.



Her gün tarih yaşarız ancak yaşadığımız tarihin kayıt altına almayız. Aslında gazeteciler ve televizyoncular yaşadıkları olayı günü gününe kayıt altına alabilseler. Geniş bir arşivimiz var. 30 yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmaları çektiğimiz görüntüleri, belgeselleri bu arşivde tutarak bilim kültür tarih araştırmaları merkezini oluşturduk. Bu merkezimizdeki kitap, fotoğraf, belgeseller, araştırmacıların hizmetine açtık, amacımız kültürümüze hizmet ederek hutbede hoş seda bırakmak. Doğu Karadeniz Kalkındırma projesi ile ilgili DOKAP ile ilgili yapacağımız çalışmalar tıpkı GAP gibi 24 yıl sonra daha anlam ifade edecek buna inanıyorum.



DOKAP BAŞKANI İLE SÖYLEŞİ



DOKAP Başkanı ile yaptığımı ve gazetemizde de yer alan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum, gelin birlikte okuyalım.

KARADENİZ´E HAYAT VERECEK PROJE

Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, Orta ve Doğu Karadeniz´i bir birine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesinin detaylarını Devr-i Alem Program Yapımcısı Bizlere açıkladı. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) Başkanı Ekrem Yüce, Samsun’dan Başlayıp Hopa’da bitecek olan Yeşil Yol Projesi’nin detaylarını harita üzerinde ilk kez Devr-i Alem’e anlattı. Devri Alem ekibini, Merkezi Giresun’da bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda kabul eden Ekrem Yüce, Karadeniz’e hayat verecek proje ile ilgili çok önemli ve özel açıklamalar yaptı.

DOKAP 8 İLE HİTAP EDİYOR

Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi ilk başkanı olarak, iki yıldır çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen DOKAP Başkanı Ekrem Yüce,” Çalışmalarımız 8 ile hitap etmektedir. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin’dir. Çalışmalar devamlılığını sürdürmektedir. Bu çalışmaların temelinde bizim yasal görevlerimiz, bölgedeki kalkınmanın hızlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin bütünlüğünü sağlayacak eylem ve proje planları hazırlamak. Bunları izlemek ve değerlendirmek, eylem planları kapsamında ki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak. Eylem planlarının gerektiği yatırımlarla ilgili teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla beraber hazırlamak, kurum ve kuruluşlarla birlikte kalkınma bakanlığına göndermek, yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, mali ve teknik destek sağlamak, kalkınma ajanslarının ortak ve etkili çalışmalarına yardımcı olmak, bölgelerin gelişme potansiyelleri ile ilgili sorunlarla ilgili etütler, planlar, projeler yapmaktır. Bu görevler çerçevesinde üç kalkınma idaresi beraber çalışmaktadır. ”dedi

815 PROJE VE EYLEM PROGRAMI

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce,” Biz bu çalışmaları şöyle özetleyebiliriz; Bütün illerdeki kamu kuruluşlarının müdürleri ve idarecileriyle, bütün sivil toplumların başkanları ve idarecileriyle, her türlü kooperatifle ve kuruluşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Bu güne kadar kalkınma konusunda neler yaptıklarını ve neler yapmak istedikleri yazılı ve sözlü olarak aldık. 2500 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz ve daha sonra özet bir proje haline geldi. 8 çalıştay belirledik. Yeni projeler ve yeni eylem planları doğdu. 815 proje ve eylemleri programımıza aldık. Bunların yüzde yetmişi halen devam etmektedir. Kalan yüzde otuzu ise çalıştaylar sonucunda tespit ettiğimiz projelerdir. Bu projeleri birleştirip sayın Bakanlığımıza sunduk. Kalkınma için, bakanımıza bunları takdim ettik. Şuan yatırım programına girmesi için çalışmalar devam ediyor. “şeklinde konuştu

TURİZM MASTER PLANI

İkinci çalışmaların, turizm mastır planı olduğunu ifade eden Ekrem Yüce şunları söyledi: “ 2007 yılında başlayan, devam eden, bölgenin turizm alanında kalkınması konusunda ki çalışmalar turizm bakanlığı tarafından, DOKAP olarak bize verilmiştir. Bölgenin Turizm alanında kalkınması konusunda tüm veriler detaylı ve temiz bir şekilde incelenmektedir. Ve biz iki yıldır, bu projelerin hepsini aldık, şehirlerde ki master planlarını aldık, ve tekrar sekiz ili bütünleştiren yeni bir turizm master planı yoluna çıktık. Uzman bir firma ihaleyi aldı ve çalışmaların neredeyse son aşamasına gelindi. Bizim temel düşüncemiz, yol medeniyettir. Yol yoksa hiçbir şey yoktur. Samsun, Giresun, Ordu, Gümüşhane , Trabzon, Rize, Artvin ve Kars arasında ki 2600 km’ lik yeşil yol dediğimiz yol hattımız vardır. Bulundukları konum ve taşıdıkları önem açısından son derece kıymetli bir turizm yol hattıdır. Bu projenin, Karadeniz bölgesinin yine tüm dünyaya duyurulmasını ve ne kadar önemli bir bölge olduğunu hatırlatmasını umuyoruz. 5 senelik plan çerçevesinde, 1 yılı geçmiştir ve 4 yıl içinde biz bu projenin, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde geçeceğini umuyoruz.” (Kaynak









GÜCE USTA FINDIK FABRİKASIN DAN CANLI YAYIN

DÜNYA MARKASI GİRESUN YAĞLI FINDIK İLE İLGİLİ ÖZEL İŞLEME TESİSİ KURAN GÜCELİ İŞADAMI TUNCAY USTA

CANLI YAYININDA BİLGİ VERİYOR.

İLGİ ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI TUNCAY USTA VE OĞLU KÜRŞADA TEŞEKKÜR EDERİZ