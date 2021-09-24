Belgesel Tadında Sakarya Hendek'te Devri Alem

Ülkemizin 3. önemli akarsuyu Sakarya nehri boyları ve Sakarya havzasında Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak 24 Eylül 2021 günü Hendek bölgesindeydim .

Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yılı ile ilgili Sakarya zaferimize adını veren Sakarya nehri boylarında Sakarya meydan muharebesi ile ilgili araştırma yapıp çektiğimiz belgeselleri www.sakaryazaferi.com da okuyup izleyebilirsiniz

Hendek'te Tarihi Bir Gün

Hendek ilçesini ilk kez 1976 yılında Giresun'dan İstanbul’a gelirken bir sabah vakti otobüsün penceresinden görmüş eski E-5 yolunun etrafındaki Hendek şehri çam dağları eteğindeki fındık bahçeli yeşil ova ve Sakarya nehrine kavuşmak İçin o yıllarda temiz akan kerem Ali dağlarından doğan Dinsiz dere ve Hendek dereleri ile Sakarya'nın Hendek ilçemize aşık olmuştum.

Hendek'te Kandazoğulları Çınarı

Hendek'te önemli bir düğüne davetliydim .500 yıl önceki akrabalık bağını kuvvetlendirecek Ankar' da önemli görevler yapmış çok değerli arkadaşım Yusuf Kandazoğlu'nun evladının düğün davetine katıldım . Trabzon Şalpazarından 500 yıl önceki akrabam ile hasret giderdik .

13 yıl önce Hendekde kandazoğulları aileleri olarak Çamlıca köyünde yaptığımız ilk kandazoğulları toplantısını birlikte gerçekleştirdiğimiz Hendekli Aziz Kandaz ve Şalpazarlı Yusuf Kandazoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirip Yusuf Kandazoğlu beyin kızı ve damadı genç kardeşlerimizi tebrik ettik.

Düğün töreninde başka bir güzel duygu yaşadım .46 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak okur ve izleyicilerimizin ilgi alaka ve hayır duaları önemli birçok tv kanalında devri alem belgesel programımızı izleyen Düzce cuma ovasında devlet kurumunda görevli Selahattin bey ve eşi hanım efendinin hayır duasını almak anlamlı ve önemli kendilerine sonsuz teşekkürler .

Hüseyin Gökçe'nin Fındık Bahçesi

Hendek benim hep ilgimi çekti Hendek'in birçok köyünü gezdim. Giresun Espiye de benim tarihi Dikmen köyümün adı olan Hendek Dikmen köyü ve yaylasındaki ulu gürgen ağaçları ahşap yayla evleri adını Horasan Eren’i kerem Ali den alan Keremali dağları da birçok kez gidip geldim dört mevsimi yaşayıp belgesel çektim .

Keremali dağları eteğinde iki yıl önce fındık bahçesi satın alıp Hendek'e yerleşen Giresun ve Gebzeden hemşehrim Hüseyin Gökçe'nin daveti ile fındık bahçelerine gidip bahçeden kuru fındık toplayıp bahçedeki patlıcan incirinden yedim fındık bahçelerinde Giresun’daki çocukluk yıllarını hatırlayıp fındık bahçelerindeki çocukluk yıllarımı yeniden yaşadım biz Hüseyin beyle Fındık bahçesini gezerken sizleri Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz ile baş başa bırakıyoruz

Hendek ve Aile Hayatım

Hendek ilçemizin benim aile hayatımda da çok anlamlı ve önemli yeri var 37 yıllık hayat arkadaşım evimin direği çocuklarımın annesi torunlarımın büyük anası eşim Ankara Nallıhan Yeşilyurt köyünden okumak üzere ilk kez Hendek Dereboğaz'na dayısının yanına gelmiş burada okumaya başlamıştı .

Türkistan'dan Karadeniz’e gelen bin yıllık Kandazoğlu sülalemden mutlu aile hayatıma Hendeğe çok büyük vefa borcum var

Hendek ile ilgili belgesel çekerek bu vefa borcumu azda olsa ödemeye çalışacağım

Hendek anlatılmaz yaşanır