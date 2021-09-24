Belgesel Tadında Sakarya Hendek’te Devri Alem

Ülkemizin 3. önemli akarsuyu Sakarya Nehri boyları ve Sakarya Havzası’nda, Devri Alem Belgesel Programı

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olarak 24 Eylül 2021 günü Hendek bölgesindeydim.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı ile ilgili Sakarya Zaferi’mize adını veren Sakarya Nehri boylarında Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili araştırma yapıp, çektiğimiz belgeselleri www.sakaryazaferi.com’da okuyup, izleyebilirsiniz.

Hendek’te Tarihi Bir Gün

Hendek ilçesini ilk kez 1976 yılında Giresun’dan İstanbul’a gelirken bir sabah vakti otobüsün penceresinden görmüş, eski E-5 yolunun etrafındaki Hendek şehri çam dağları eteğindeki fındık bahçeli yeşil ova ve Sakarya Nehrine kavuşmak için o yıllarda temiz akan Kerem Ali Dağları’ndan doğan Dinsiz Dere ve Hendek Dereleri ile Sakarya’nın Hendek ilçesine aşık olmuştum.

Hendek’te Kandazoğulları Çınarı

Hendek’te önemli bir düğüne davetliydim. 500 yıl önceki akrabalık bağını kuvvetlendirecek, Ankara’da önemli görevler yapmış, çok değerli arkadaşım Yusuf Kandazoğlu’nun evladının düğün davetine katıldım. Trabzon Şalpazarı’ndan 500 yıl önceki akrabam ile hasret giderdik.

13 yıl önce Hendek’te Kandazoğulları aileleri olarak Çamlıca Köyü’nde yaptığımız ilk Kandazoğulları toplantısını birlikte gerçekleştirdiğimiz Hendekli Aziz Kandaz ve Şalpazarlı Yusuf Kandazoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, Yusuf Kandazoğlu Bey’in kızı ve damadı genç kardeşlerimizi tebrik ettik.

Düğün töreninde başka bir güzel duygu yaşadım. 46 yıllık gazeteci ve belgeselci olarak okur ve izleyicilerimizin ilgi, alaka ve hayır duaları önemli. Birçok TV kanalında Devri Alem Belgesel programımızı izleyen Düzce Cuma Ovası’nda devlet kurumunda görevli Selahattin Bey ve eşi hanımefendinin hayır duasını almak, anlamlı ve önemli. Kendilerine sonsuz teşekkürler…

Hüseyin Gökçe’nin Fındık Bahçesi

Hendek benim hep ilgimi çekti, Hendek’in birçok köyünü gezdim. Giresun Espiye’de benim tarihi Dikmen Köyü’mün adı olan Hendek Dikmen Köyü ve yaylasındaki ulu gürgen ağaçları, ahşap yayla evleri, adını Horasan Eren’i Kerem Ali’den alan Kerem Ali Dağlarına birçok kez gidip geldim, dört mevsimi yaşayıp, belgesel çektim.

Kerem Ali Dağları eteğinde iki yıl önce fındık bahçesi satın alıp, Hendek’e yerleşen Giresun ve Gebze’den hemşerim Hüseyin Gökçe’nin daveti ile fındık bahçelerine gidip, bahçeden kuru fındık toplayıp, bahçedeki patlıcan incirinden yedim. Fındık bahçelerinde Giresun’daki çocukluk yıllarını hatırlayıp, fındık bahçelerindeki çocukluk yıllarımı yeniden yaşadım. Biz Hüseyin Bey’le fındık bahçesini gezerken, sizleri Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz ile baş başa bırakıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=EUgylil-TYE

Hendek ve Aile Hayatım

Hendek ilçemizin benim aile hayatımda da çok anlamlı ve önemli yeri var. 37 yıllık hayat arkadaşım, evimin direği, çocuklularımın annesi, torunlarımın büyük anası, eşim Ankara Nallıhan Yeşilyurt Köyü’nden okumak üzere ilk kez Hendek’e dayısının yanına gelmiş, burada okumaya başlamıştı.

Türkistan’dan Karadeniz’e gelen bin yıllık Kandazoğlu sülalemden, mutlu aile hayatıma, Hendeğe çok büyük vefa borcum var.

Hendek ile ilgili belgesel çekerek bu vefa borcumu az da olsa ödemeye çalışacağım.

Hendek anlatılmaz yaşanır…

Sizleri de hendeğe davet ediyorum.

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Belgesel Tadında Gençleri Kutluyorum

Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaptığı yıllarda, Sakarya Meydan Muharebesi tarihi milli parkına büyük emek ve hizmeti geçen Yusuf Kandazoğlu’nun kızı ve damadını belgesel tadında tebrik ediyorum.

Geçtiğimiz günlerde Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olduğum Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu olarak, Sakarya Meydan Muharebesi şehitliklerine yaptığımız ziyaret ile ilgili hazırladığım belgesel programını, yeni yurt yuva kuran genç kardeşlerime armağan ediyorum.

https://youtu.be/PZ-DDf3catI

Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır.

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Hendek Adı Nereden Geliyor?

Söylentilere göre: bu yörede, küçük bir yerleşim yeri ve burada küçük bir han varmış. Buradan esinlenerek, bu bölgeye “Hantek” ismi verilmiş ve bu isim, günümüze “Hendek” olarak gelmiş.

Evet, buraların tarihi süreç içindeki sahipleri: Btinyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular. Ama, geriye dönüp bakıldığında, yalnızca Bizanslılara ait az sayıda kalıntı günümüze kadar ulaşmıştır.

Hendek Uludere

Ormanlık alanları ile ünlü olan Sakarya ilçesi Hendek’i yakından tanıyabilirsiniz. Her tarafı ormanlık alan bu ilçe aynı zamanda Uludere Çayı ile de öne çıkmaktadır. Sakarya’ya gelip doğanın en güzel yerlerini görebilmek isteyenler için rotayı bu ilçeye çevirmek yeterlidir.

Hendek ilçesi yaylaları ile ünlüdür. Dikmen Yaylası, ilçe merkezine sadece 23 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kerem Ali Dağı’nın eteklerinde konumlanan yayla oldukça inanılmaz bir manzaraya ve doğaya sahiptir. Üstelik bu yaylanın bir diğer özelliği ise tepesinde bir şehitliğin yer almasıdır.

Hendek ilçesinin, şehitler türbeleri ile inanç turizminde önemli yeri vardır.

Salman Dede Türbesi, Erenler Dede Türbesi, Kerem Ali Türbesi, Sarı Dede Türbesi, Vahap Dede Türbesi…

Hendek ilçesi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Hendek belediyesi sitesinden alabilirsiniz.

https://hendek.bel.tr/idet/20/7/turizm