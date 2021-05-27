Belgesel Tadında Tarihin Canlı Şahitleri ile Söyleşi

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda hep yaşlılarımıza büyük önem verdim. Kamera kayıtları ile bilgi birikimlerini geleceğe bırakmaya çalışıyorum.

Yurt içi ve yurt dışında da belgesel çekimi yaparken, en yaşlı insanları bulup konuştururken, çok önemli tarihi bilgilere sahip oldum. Dünyanın birçok ülkesinde de sözlü tarihe önem verilir.

Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi Kurulmalı

Dünyanın birçok ülkesi ve üniversiteleri, yerel tarih araştırmalarına önem verir. Üniversitelerde sözlü ve yerel tarih araştırmaları bölümü bulunur.

Türkiye’de acaba kaç üniversitede Sözlü ve Yerel Tarih Araştırmaları Merkezi bulunduğunu bilmiyorum.

YÖK harekete geçmeli, tüm üniversitelere bir yazı göndererek Yerel ve Sözlü Tarih Araştırmaları Merkezi bölümü kurulması için çalışma başlatmalı.

İsmet Özbay ile Belgesel Söyleşi

Gebze’nin tanınmış isimlerinden, 37 yıldır Gebze’de esnaf olan İsmet Özbay, bugün 85 yaşında.

İsmet Bey, 85 yaşında olmasına rağmen tüm geçmişini çok iyi hatırlamakta.

Birçok tarihi olayı bugün gibi hatırlamakta…

Aslen Kafkas, kökeni Çerkez bir aileye mensup olan İsmet Özbay’dan, Kafkas sürgünün 157. yıl dönümü dolayısı ile ilgili önemli sözlü bilgiler aldım.

İsmet Bey’den, Türkiye’nin 85 yıllık geçmiş tarihi ile ilgili çok önemli bilgiler aldım.

İsmet Bey, Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv kameralarına çok önemli bigiler verdi.

Keşke İsmet Bey, hatırlarını yazabilseydi. Evet, herkesi hatıralarını yazmaya davet ediyorum.

Hatıralarımızı yazalım kampanyası başlatalım…

Yaşlılarımızın kıymetini bilelim, yaşlılarımızı kameralara kaydettirip, geleceğe özel ve genel bilgi bırakmalıyız.

1864 Kafkas Çerkes Sürgününün 157. yılında 40 yıllık esnaf, arkadaş ve vefalı dostum İsmet Beyle yaptığımız söyleşi gerçekten çok önemli. Bizlere evlerini açan ve belgesel söyleşinin gerçekleşmesine öncülük eden İsmet Bey’in evlatları, Ercan ve Erkan Beylere çok teşekkür ederim.

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TGRT’de Bugün Yayınlanan Belgeselimiz

Yarın mübarek cuma günü.

Atalarımız şehit ve gazilerimizi hatırlayalım…

Geçmişlerimiz bizden Fatiha bekliyor.

Tüm geçmişlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım…

Bu mübarek cuma günü, sizleri tarihe yolculuğa çıkarıyor, tarihin canlı şahitleri ile çektiğimiz ve bugün TGRT’de yayımlanan belgeselin özet bölümü ile baş başa bırakıyorum.

Gebze Gazetesi’nin Sosyal Medya Paylaşımı

Devri Alem Belgesel Programı tarihe belge, bilgi ve arşiv bırakmaya devam ediyor.

An itibari ile 21 Mayıs 2021, 13 yıl önce Giresun’da çektiğimiz belgeselimiz TGRT Belgesel TV’de, tarihin canlı şahitleri Emine Kahraman ve Kezban Geçal ile dönemin Giresun Valisi Dursun Ali Şahin ile ilgili bölüm yayınlanıyor.

https://fb.watch/5CZ5n9OYsn/

https://fb.watch/5CZfS82kLl/

Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman tarafından çekilen belgeselde Birinci Dünya Harbi, Kafkas Cephesi, Sarıkamış Harekatı ve Kop Savunmasına katılıp, Ruslara esir düşüp, Sibirya’da 12 sene esir kalan Giresun Espiye Sopukpınar Beldesinden, Şerefoğlu Gazi Mustafa Şağar’ın kızları Merhume Emine Kahraman ve Kezban Geçal, Devri Alem Belgesel Programı’nda babaları Mustafa Şagar’ın Sibirya esir kamplarından nasıl kaçıp kurtulduklarını açıklıyor.

Bugün hiçbiri hayatta değil…

Tarihin canlı şahitleri bir bir gidiyor.

Tüm geçmişlerimize mübarek cuma günü bir Fatiha, üç İhlas okuyalım. El Fatiha…