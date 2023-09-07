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BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI MAKALE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 07 Eylül 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI MAKALE

07 Eylül 2023 Perşembe 10:03

 

YAYLADA GÜN DOĞUMU GÜZEL OLUR 

www.devrialem.tv GİRESUN YAYLALARINDAN GÜN DOĞUMU CANLI YAYINDA SABAH ERKEN SAATLERDE BELGESEL TADINDA SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/805035558073440/?d=n&mibextid=WiMSqg

800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ. 550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213817015010743&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg




YAYLALARDA AYI VAHŞETİ

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YAYLASI PÜLLÜK OBASINDA HAYVANLARI AYI SALDIRISINA UĞRAYAN VATANDAŞLAR www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA YETKİLİLERDEN AYI SORUNUNA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORLAR

https://fb.watch/mUp__Hr3XS/?mibextid=Na33Lf

DEVLET HAYVANCILIĞI DESTEKLEMELİ

TGRT belgesel TV'de her günün yayınlanan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv Giresun yaylalarından an itibari ile canlı yayında:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1032125794476521&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg




DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI YAYLALARDAN CANLI YAYINDA

Canlı yayında Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Derviş oğullarından Ahmet Olgun Kılıç canlı yayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yetkililerden beklentilerini anlatıyor.

FADİME ABLAMLA CANLI YAYIN

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YAYLASI PÜLLÜK OBASINDAN 56 YILLIK EVLİ EŞİ HALİL İBRAHİM GEÇAL İLE YAYLACILIK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN FADİME GEÇAL www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA YAYLACILIK HAYATI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR

https://fb.watch/mUp__Hr3XS/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARİ İLE 3 EYLÜL 2023 GİRESUN ESPİYE SOĞKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYINDA

https://fb.watch/mPSHM39v0Z/?mibextid=Na33Lf




YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIMI www.devrialem.tv CANLI YAYIN DA YENİDEN YAŞADIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846723926623389&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YÜZLERCE YILLIK TARİHİ OBALARDAKİ CAMİLERDE OKUNAN AKŞAM EZANI GÖNÜLLERİ COŞTURUYOR

https://m.youtube.com/watch?v=cIeoWu6pA1M




YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM VAKTİ HÜZNÜ İLE BİR BAŞKA DUYGUSAL ANLAR YAŞANIR

Müzeyyen Senar'ın 1978'de söylediği  "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine" türküsü ile sizleri yayla dağlarında akşam hüznü ile baş başa bırakıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=90lQZUdRpdA
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