BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI MAKALE

YAYLADA GÜN DOĞUMU GÜZEL OLUR
www.devrialem.tv GİRESUN YAYLALARINDAN GÜN DOĞUMU CANLI YAYINDA SABAH ERKEN SAATLERDE BELGESEL TADINDA SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ
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800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ. 550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.
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YAYLALARDA AYI VAHŞETİ
GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YAYLASI PÜLLÜK OBASINDA HAYVANLARI AYI SALDIRISINA UĞRAYAN VATANDAŞLAR www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA YETKİLİLERDEN AYI SORUNUNA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORLAR
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DEVLET HAYVANCILIĞI DESTEKLEMELİ
TGRT belgesel TV'de her günün yayınlanan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv Giresun yaylalarından an itibari ile canlı yayında:
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DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI YAYLALARDAN CANLI YAYINDA
Canlı yayında Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Derviş oğullarından Ahmet Olgun Kılıç canlı yayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yetkililerden beklentilerini anlatıyor.
FADİME ABLAMLA CANLI YAYIN
GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YAYLASI PÜLLÜK OBASINDAN 56 YILLIK EVLİ EŞİ HALİL İBRAHİM GEÇAL İLE YAYLACILIK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN FADİME GEÇAL www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA YAYLACILIK HAYATI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR
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AN İTİBARİ İLE 3 EYLÜL 2023 GİRESUN ESPİYE SOĞKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYINDA
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YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ
YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIMI www.devrialem.tv CANLI YAYIN DA YENİDEN YAŞADIM
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YÜZLERCE YILLIK TARİHİ OBALARDAKİ CAMİLERDE OKUNAN AKŞAM EZANI GÖNÜLLERİ COŞTURUYOR
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YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM VAKTİ HÜZNÜ İLE BİR BAŞKA DUYGUSAL ANLAR YAŞANIR
Müzeyyen Senar'ın 1978'de söylediği "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine" türküsü ile sizleri yayla dağlarında akşam hüznü ile baş başa bırakıyorum.
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