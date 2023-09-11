BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN SAHİLE BİN YILLIK TÜRK GÖÇÜ

BELGESEL TADINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAYLA DAĞLARINDAN SAHİLLERE 1000 YILLIK TÜRK GÖÇÜ VE GİRESUN'DA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ ÇEKİLİYORUZ.
BAŞTA TGRT BELGESEL TV OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETMENİ, ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI YAPIYOR.
İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ANADOLU’DA VAKIF MEDENİYETİ TARİHİMİZİ SAHADA ARAŞTIRIYOR.
30 YILDIR BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.iktav.com KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK TARİHİ BELGESELLER ÇEKMEYE ABADOLU’DA DEVAM EDİYOR.
AN İTİBARİ İLE (9 EYLÜL 2023) www.devrialem.tv GİRESUN BÖLGESİNİN İLK TÜRK YERLEŞİM BÖLGESİ ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ TARİHİ KAYGANCUK BÖLGESİNDE CANLI YAYINNDA:
YAYLANIN 80 YAŞINDAKİ CANLI ŞAHİDİ KONUŞUYOR
800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ.
550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.
YAYLALARDA BAŞLADIĞIMIZ CANLI YAYINLI BELGESEL ÇEKİMLERİMİZDEN BAZI ÖNEMLİ BÖLÜMLERİ BUGÜNKÜ MAKALEMİZDE SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
800 YILLIK YAYLA PAZARI
GİRESUNUN İLK CAMİLERİNDEN ESPİYE TARİHİ KARAOVACIK YAYLA PAZARININ GENEL MANZARASI GÖZ VE GÖNÜL ZİYAFETİ SUNUYOR.
YAYLA PAZARININ CANLI ŞAHİTLERİ
GİRESUNUN İLK CAMİLERİNDEN ESPİYE TARİHİ KARAOVACIK YAYLA PAZARINDAN
www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE (8 EYLÜL 2023) CANLI YAYINDA YAYLA PAZARININ CANLI ŞAHİTLERİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ
YAYLALARDA AYI TERÖRÜ
GİRESUN ESPİYE karaovacık Yaylası Soğukpınar beldesi püllük yayla obasından Cemal Geçal www.devrialem.tv canlı yayınında Ayıların telef ettiği hayvanlarla İlgİlİ Bİlgİ verİyor
BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI MAKALE
800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ.
550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.
YAYLADA BİR YOL DURAĞI ŞANTİYE
GİRESU’NUN GÜCE BÖĞÜRTLENLİ BÜK ŞANTİYE YAKINLARINDA BOYNUYOĞUN KÖYÜ DERİNDERE VADİSİNDEN www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE (8 EYLÜL 2023) CANLI YAYINDA
KIZILKAYA MADENLERİNİN SON DURUMU CANLI HABERDE
KÖYDE KURULAN İLK SERA
GİRESUN EDPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KIZKÖYDE KURULAN İLK SERADAN CANLI YAYIN
SOĞKPINAR BELDESİNDEN CANLI HABER
Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Kozköy’den 1980’li yilların başında Bursa’ya göç eden vatandaş www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Bİlgİ verİyor.
BİR DÜNYA MARKASI GİRESUN FINDIĞI