BELGESEL TADINDA YENİ GİRESUN VALİMİZE HOŞ GELDİN DİYOR BAŞARILAR DİLİYORUZ





Valilik görevi çok önemli ve şerefli bir görev. Vali, devletimizi illerde temsil eden en yüksek devlet yetkilisi. Devlet ve milletine hizmet ederek illerde çok büyük ve kalıcı hizmet yapan bir çok vali tanıdım. Valilik görevi çok önemli ve şerefli bir görev. Vali, devletimizi illerde temsil eden en yüksek devlet yetkilisi. Devlet ve milletine hizmet ederek illerde çok büyük ve kalıcı hizmet yapan bir çok vali tanıdım.

Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programı olarak vakıflar medeniyeti tarihimiz ile ilgili belgesel çekimi yaptığım Giresun'da yeni Giresun Valimiz Sn Mehmet Fatih Serdengeçti ile tesadüfen karşılaştık. Sayın Valimiz ile birlikte cuma namazı kıldığımız Bulancak Saray Burnu Camisi'nde namaz sonrası tanışıp belgesel çekimi ile ilgili bilgiler sundum.

Sn. Valimiz Güler yüzlü içten bir insan. İnşallah Giresun’a çok önemli ve kalıcı hizmetler yapar ve hoş bir Seda bırakır.





30 Ağustos Zafer bayramını kutladığımız bu günlerde göreve yeni başlayan yeni Giresun valimize İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak çektiğimiz KURTULUŞ SAVAŞI'NDA GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYLARI belgeselimiz ile hoş Sefa geldin diyor başarılar diliyoruz.



VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ ÇEKTİĞİM GİRESUN'DA YENİ VALİ SN. MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ'YE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİP BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK

GİRESUN SARAYBURNU CAMİSİ'NDEN CANLI YAYIN

Cumhuriyet döneminde kesme taştan kapı mimarisi Sivas Divriği Ulu Cami genel mimari Şehzadebaşı tarzında Giresun Eynesil taşından yapılan Bulancak Sarayburnu Camisi'nde

ve

an itibari ile canlı yayında:

GİRESUN VALİMİZE VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ İLE BAŞARILAR DİYORUZ

09.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valisi olarak atanan Sayın Mehmet Fatih Serdengeçti'ye İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak çektiğimiz TGRT Belgesel TV ve birçok tv kanalında her gün yayınlanan Devri Alem Belgesel tv programı







olarak vakıflar medeniyeti tarihi belgesellerimiz ile tekrar hoş geldin diyor başarılara diliyoruz.

VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELLERİMİZ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GİRESUN VALİLİĞİ'NE

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken Giresun Valisi olarak atanan yeni Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 21 Ağustos Pazartesi günü Giresun Valisi olarak görevine başlamıştı

YENİ GİRESUN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Giresun Valiliği önünde il protokolü ve tören mangası tarafından karşılanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, karşılama töreninin ardından Valilik Makam katına çıkarak basın mensuplarına duygu ve düşüncelerini aktaran bir konuşma gerçekleştirdi.

Giresun’a atanmaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Vali Mehmet Fatih Serdengeçti “Aziz Giresunlular, çok saygıdeğer Giresunlu hemşehrilerim, ilimiz protokolünün çok değerli mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım ve basınımızın güzide mensupları;

Son Valiler Kararnamesi ile atanmış olduğum Giresun Valiliğinin karşılama programına geldiğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürü borç biliyorum.

Öncelikle bu görevin ne kadar onurlu ve sorumluluk gerektirdiğinin farkındayım. Bu noktada beni bu göreve layık gören, itimat gösteren ve bu konuda görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Beyefendi’ye şükranlarımı sunuyorum.

Bu onurlu görevi yürütürken önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Bu noktada özellikle her zaman ifade ettiğimiz ve mefkure olarak sembolleştirdiğimiz ‘Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ mefkuresinden ilham alacağız ve aynı zamanda köklü medeniyetimizin manevi mimarları olan Mevlâna, Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin hâl diliyle vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz.

Hani, şairin söylediği gibi ‘Şehitler Tepesi boş değil, toprağını Kahramanlar bekliyor…’ misali; biz, Giresun gönüllülerinden oluşan 42. ve 47. gönüllü alaylarının yani Millî Mücadele dönemi destansı kahramanlarına, Şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şehit ve gazilerimiz bu yolda baş tacımız olacaktır. İnşallah, ruhları şad olsun ve yine fakir gurebanın bekçisi olmaya gayret göstereceğiz hep birlikte.

Giresun’umuzun sosyal ekonomik gelişimi ile ilgili olarak da tüm ortaklarımızla, paydaşlarımızla, tüm arkadaşlarımızla titizlikle çalışacağız. Çok saygıdeğer basın mensuplarımız, sizlerle de Giresun'umuz için Giresun merkezli açık diyalog kuracağız, İnşallah. Bu noktada ilginize çok teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın İnşallah, Allah yâr ve yardımcımız olsun.” sözleriyle duygularını dile getirdi. (Kaynak:

)

YENİ GİRESUN VALİSİ KİMDİR

1973 yılında Ordu / Korgan ‘da doğan Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ve orta eğitimini Ordu ‘da, lise eğitimini Giresun Atatürk Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Kaymakamlık mesleğine başlayan Serdengeçti, Ordu/Ünye Kaymakam Refikliği, Kütahya/Şaphane Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 1997-1998 yıllar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği İngiltere MLS Collage Üniversitesi’nde dil eğitimini tamamlayan Serdengeçti, Yüksek Lisans eğitimini ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

2000 yılında Kastamonu/Seydiler Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın, Sivas/Yıldızeli, Samsun/19Mayıs, Kütahya/Emet, Amasya/Merzifon‘da Kaymakam olarak görev yaptı.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanan Serdengeçti, 2017 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2018-2020 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (V),2020-2023 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

10 Agustos 2023 tarih ve 2023/376 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valisi olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Serdengeçti; iyi derecede İngilizce bilmektedir. (Kaynak:

)