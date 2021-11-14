Benim Sadık Yarim Ağaçlar ve Fidanlar Oldu

Her yıl 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Ol Fidan Dik kampanyası düzenleniyor. Bu yıl, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ında katıldığı bir törenle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü gerçekleşti ve fidanlar dikildi.
Milli ağaçlandırma seferberliği ile ilgili Gebze gazetesi
www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 13 kasım 2021 Tarihin de yayınlanan makalemin linkleri
Her yıl fidan dikmeyi kendime görev kabul ediyor, çam ve meyve fidanları dikiyorum.
En Vefalı Sadık Dost Fidan ve Ağaç
Korona vebası ve kovid tedavisi gördüğüm hastanenin penceresinde parktaki ağaçlar, fidanlar en sadık arkadaşlarımdı. Hastanenin kovid servisi tam anlamı ile kapalı kutu. Günde birkaç kez hemşire, bir kez temizlikçi ve üç öğün yemek getiren insandan başka herkese kapalı. İnsan yüzüne, konuşmaya hasret kalıyorsunuz. 12 gün boyunca hastanenin penceresinden parktaki ağaçlarla konuşup, dertleştik. Parkta kaç ağaç olduğunu saydım. Her ağaca bir ad verdim. Ağaçların en sadık ve en vefalı akraba, arkadaş, dost olduğunu anladım. İyi ki 2021 yılında 100’e yakın meyve ve değişik fidan diktim ve dikilmesine vesile oldum.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, 11. ayın 11’inde, saat 11’i 11 geçe tüm Türkiye genelinde Fidan Dik Geleceğe Nefes Ver kampanyasını, kovid tedavimin sürdüğü evimden takip ediyor, tüm arkadaşlarımı fidan dikmeye davet ediyorum.
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Fidan Dikmek Geleceğe Nefes Olmak
11 Kasım saat 11’de tüm Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme kampanyası Gebze Bilişim Vadisi’nde, Gebze Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kocaeli protokolünün katılımı ile gerçekleşecek.
Fidan Dikme Töreni, geleceğe nefes olacak…
Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze Orman İşletme Şefliği Muallimköy sınırları içerisinde bulunan BİLİŞİM VADİSİ yerleşkesinin batısında 48,7 hektarlık alan da fidan dikme etkinliği düzenliyor.
Orman Genel Müdürü İle Belgesel Söyleşi
Fidan Dik Geleceğe Nefes Ver kampanyası kapsamında düzenlenen törenleri belgesel hale getirdik.
11. ayın, saat 11’11 geçe Gebze Pelitli bölgesinde Bir Nefes Bir Fidan kampanyasına katılıp Kocaelili gençler ve öğrencilerle fidan diktiğimiz bölgede, gazete olarak canlı yayın yapmıştık.
Aşağıdaki linkten canlı yayını izleyebilirsiniz;
Fidan dikme kampanyası ile ilgili Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey ile yaptığımız belgesel söyleşiyi bugün düzenlenecek fidan dikme anısına sizlerle paylaşıyorum.
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Cumhurbaşkanı Milli Ağaçlandırma Günün de konuştu
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu.
Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım vesilesiyle icra edilen programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu anlamlı günde fidan dikme heyecanını paylaşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti.
Ülkenin dört bir yanında toprağı fidanlarla buluşturmak için ağaç dikme alanlarına gelen vatandaşlar ile törene katılanlara "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, tüm şehirlerde her yaştan vatandaşın burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurduğunu bildirdi.
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Orman Genel Müdürlüğünün Milli Ağaçlandırma günü ile ilgili yaptığı basın açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz.
OGM Basın Açıklaması
Milli Ağaçlandırma Günü’nde 81 İl ve 30 Ülke Tek Yürek Oldu
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda bu yıl ikincisi yapılan Geleceğe Nefes organizasyonunda yine ilklere imza atıldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesinde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” programında 81 il ve 922 ilçe ile aynı anda fidanlar toprakla buluştu. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlikte bu yıl bir ilke imza atılarak Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle canlı bağlantılar ile 30’a yakın ülkenin de katılımı sağlandı.
Ankara’daki etkinlik alanında konuşan Sayın Cumhurbaşkanımız, fidanlarıyla geleceğe nefes olan sporcuları, sanatçıları, basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını, istikbalin temsilcisi olarak gördükleri gençleri gönülden tebrik ederek, toprakla buluşturulan fidanların Türkiye ve tüm milletler için hayırlara vesile olmasını diledi.
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'yi ve ekibini Türkiye'nin orman varlığını artıracak bu güzel programa öncülük ettikleri için tebrik eden Sayın Cumhurbaşkanımız, geçen sene alınan kararla 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiklerini, bu kapsamda daha yeşil, daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anımsatarak, bu etkinliği 81 vilayetin ve 973 ilçenin tamamında eşzamanlı olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Sayın Cumhurbaşkanımız, insanların fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe gönülden sahip çıktığını, böylece 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.
Türkiye'nin fidan dikme seferberliğinin dalga dalga diğer ülkelere yayıldığını belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, "Geleceğe Nefes" sloganıyla çıktıkları bu yolda bugün artık "Dünyaya Nefes Olma" hedefiyle işlerin yürütüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanımız, bu yılki programa, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Malta'dan Kosova'ya, Senegal'den KKTC'ye, Libya'dan Tataristan'a dost ve kardeş 30'a yakın ülkenin destek verdiğini ifade ederek yapılan canlı bağlantılarla 4 kardeş ülkede fidan dikimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Bu fidanların tıpkı geçen sene diktikleri yaklaşık 14 milyon fidan gibi Türkiye'nin güzelliğine güzellik katacağına işaret eden Cumhurbaşkanı, davetlerine icabet ederek ağaç sevgisini bir seferberlik haline dönüştüren, fidan dikimini bir memleket meselesi olarak gören millete şükranlarını sundu.
“Genç Kuşaklara Tabiat Sevgisini Aşılamamız Gerekiyor”
Çocukların, tabiata karşı sorumluluk bilinciyle yetiştirilmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadim değerlerimizle beraber genç kuşaklara özellikle tabiat sevgisini de aşılamamız gerekiyor. Dünyayı paylaştığımız diğer varlıkların hakları olduğunu, insanın tabiatı kullanırken bu hakları göz etmek zorunda olduğunu onlara anlatmalıyız" diye konuştu.
“Tohum Ver Fidana Dönüşsün” Projesi Başlatılıyor
İlk ve ortaokul çağındaki çocukların kendi fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıldığından bahseden Sayın Cumhurbaşkanımız, “'Tohum Ver Fidana Dönüşsün' adını verdiğimiz projemizle her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece geleceğimizin fidanı olan çocuklarımız, ilköğrenim ve ortaokul döneminde toplam 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. 2021 yılından itibaren de Milli Ağaçlandırma Günü'nde inşallah bu fidanları hep birlikte toprakla buluşturmaya başlayacağız" dedi.
45 Ülkedeki Büyükelçiler Katıldı.
Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve Genel Müdürümüz Bekir Karacabey’in yanı sıra, programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 45 ülkeden büyükelçiler katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, fidan dikim alanında fidanları toprakla buluşturdu. “Bu Tohumlar Seneye Kadar Fidan Olacak” Töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, ‘Geleceğe Nefes,Dünyaya Nefes’ sloganıyla Milli Ağaçlandırma Günü'nü ilk defa hem milli hem de milletlerarası bir katılımla kutladıklarına vurgu yaparak, “Katılımları ve katkıları için 60’a yakın dost ve kardeş ülkeye gönül dolusu selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.
Sayın Bakanımız ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımız söz alıyor, bu tohumlar seneye kadar fidan olacak. Bu fidanları da inşallah seneye 11 Kasım etkinliklerimizde hep beraber toprakla buluşturuyor olacağız" ifadesini kullandı.
“Yeni bir Guinness Rekoru”
Geçen yıl Çorum’da '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabına girildiğini hatırlatan Sayın Bakanımız, bu yıl da benzer bir rekora imza atıldığını belirterek: “Bitki figürleri ile oluşturulan Türkiye Haritası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi”dedi.
Anıtkabir’e 82 Fidan Dikildi.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinden bir gün önce, 10 Kasım Atatürk’ü Anma gününde, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen toplam 82 adet fidan, Atatürk’e duyduğumuz şükran ve bağlılığın bir ifadesi olarak, Ulu Önder Atatürk'ün naaşının bulunduğu Anıtkabir'in bahçesine dikildi.
(Kaynak Orman Genel Müdürlüğü)