Benim Sadık Yarim Ağaçlar ve Fidanlar Oldu

Korona vebası ve kovid tedavisi gördüğüm hastanenin penceresinde parktaki ağaçlar, fidanlar en sadık arkadaşlarımdı. Hastanenin kovid servisi tam anlamı ile kapalı kutu. Günde birkaç kez hemşire, bir kez temizlikçi ve üç öğün yemek getiren insandan başka herkese kapalı. İnsan yüzüne, konuşmaya hasret kalıyorsunuz. 12 gün boyunca hastanenin penceresinden parktaki ağaçlarla konuşup, dertleştik. Parkta kaç ağaç olduğunu saydım. Her ağaca bir ad verdim. Ağaçların en sadık ve en vefalı akraba, arkadaş, dost olduğunu anladım. İyi ki 2021 yılında 100’e yakın meyve ve değişik fidan diktim ve dikilmesine vesile oldum.