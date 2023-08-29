banner936
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Beşdivan Tesisleri açılışa hazır

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Perşembe günü açılışı yapılacak Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri'nin son düzenlemelerini yerinde inceledi.

Beşdivan Tesisleri açılışa hazır

29 Ağustos 2023 Salı 15:39

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Perşembe günü saat 17.00’de açılışı yapılacak olan Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nde hazırlıklar tamamlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman ile birlikte bölgeye giderek tesislerdeki son düzenlemeleri yerinde inceledi. Üç etaptan oluşan ve bünyesinde barındırdığı Beşdivan Tesisleri, taş evler, 48 yataklı konaklama tesisi, konferans ve toplantı salonları, 24 araçlık karavan park, ürün satış yerleri, bisiklet ile yürüyüş yolları, anfi ve teras alanıyla burada konaklamak isteyenler için çeşitli alternatifler sunan projenin bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi bekleniyor.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ mesajı Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’...
Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı Mesajı Yönetim Kurulu Başkanımız ASLANTAŞ’ın Bayramı...
BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN 30 AĞUSTOS TEBRİK MESAJI BAŞKAN BÜYÜKGÖZ'ÜN 30 AĞUSTOS TEBRİK MESAJI
Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor Yol bakım timi asfaltlamada dur durak bilmiyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz ulaşım
BELGESEL TADINDA YENİ GİRESUN VALİMİZE HOŞ GELDİN DİYOR BAŞARILAR DİLİYORUZ BELGESEL TADINDA YENİ GİRESUN VALİMİZE HOŞ GELDİN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Şayir’den ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Haberi Oku