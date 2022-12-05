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Beyazay tespit etti Büyükakın çözdü

Geleneksel sivil toplum örgütü buluşmalarına Çayırova‘da devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın Çayırova‘da sivil toplum örgütü temsilcileri ile buluştu. Çayırova‘da bulunan bir çok sivil toplum örgütünün temsilcileri bu yemekli toplantıda bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tek tek dinlediği yemekli toplantıda söz alan Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şube başkanı Furkan Uğur Eşitti önemli bir soruna dikkat çekti.

Beyazay tespit etti Büyükakın çözdü

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:39


“Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur  Eşitti şunları söyledi: “ Kocaeli’nde raporu %70’in üzerinde olan ve ücretsiz ulaşım kartlarında refakatli ibaresi yer alan engelli vatandaşlar otobüslere tek başına bindiğinde problem yaşıyor. Şoförler almak istemiyor, biz de bunun sebebini araştırdık. Önce Cumhurbaşkanlığı seyahatler kanunu inceledik, sonrasında Büyükşehir belediyemizin Yönetmeliğine baktık. uzun yıllar önce benim de başıma gelmişti, geçen hafta başka bir arkadaşımızın yine başına geldi şoför otobüse almak istemiyor engelli vatandaşı. Gerekçe olarakta Kocaeli Büyükşehir belediyesi Yönetmeliği‘ni gösteriyor. Biz buradaki aksaklığı tespit ettik. Sizlere hazırladığım dosyada bu aksaklığı izah edeceğim diyen Eşitti. Kocaeli nde engelli olmak bir şans, varolan aksaklıklar da ortadan kalkarsa Kocaeli herkes için ulaşılabilir bir Kocaeli olur dedi.” 

Sizlerden bu sorunun çözümünü 3 Aralık müjdesi olarak duymak istiyoruz diyen Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şube başkanı Furkan Uğur Eşitti’ye hemen bu müjdeyi veriyorum diyen Kocaeli Büyükşehir belediyesi başkanı Tahir Büyükakın bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tespit edilen aksaklığın çözümünün bir an önce halledileceği bilgisini kamuoyuna duyurdu.

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