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Biber Közlerken Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki katlı binanın balkonunda biber közleyen kursiyerler yangın çıkardı.

Biber Közlerken Yangın Çıktı

22 Eylül 2023 Cuma 11:22

 Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 18.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi Olcay Sokak'taki 2 katlı sıbyan kursunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, kursiyerleler balkondaki mangalda biber közlemeye başladı. O esnada alevler çatıya sıçradı. Alevleri fark eden kursiyerler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.  Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
                         


İHA
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