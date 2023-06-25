BİK GENEL MÜDÜRÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurum personeliyle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, sahte trafik akışına müsaade etmeyeceklerini ve Kurum tarafından geliştirilen yerli yazılım sisteminin ölçümlediği trafik bilgilerinin ağustos ayında internet haber siteleri ile paylaşılacağını açıkladı.





Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurum personeliyle bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, sahte trafik akışına müsaade etmeyeceklerini ve Kurum tarafından geliştirilen yerli yazılım sisteminin ölçümlediği trafik bilgilerinin ağustos ayında internet haber siteleri ile paylaşılacağını açıkladı.









Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla Kurum Genel Müdürlüğünde ve Şube Müdürlüklerinde çalışan personel ile bayramlaştı.





Şube Müdürlüğü personelinin çevrimiçi ortamda katıldığı bayramlaşma programında konuşan Erkılınç, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu güzel günlerde Basın İlan Kurumu ailesini bir arada görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.





Kurumun, yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını kaydeden Erkılınç, internet haber sitelerinin mevzuat düzenlemeleriyle birlikte 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle resmi ilan yayımlamaya başladığını hatırlatarak, yeni döneme geçişin sorunsuz gerçekleşmesindeki katkıları için tüm personele teşekkür etti.





Ağustos ayında kendi ölçüm sistemimizdeki verileri paylaşacağız





Halihazırda resmi ilan yayımlayan 400’ün üzerinde internet haber sitesinin görev alanlarında bulunduğunu belirten Genel Müdür Erkılınç, “Kendimize ait ölçüm sisteminin testlerini 50’den fazla site üzerinde gerçekleştiriyoruz. Temmuz ayı itibarıyla tüm sitelerimizi ölçmeye ve değerlendirmeye başlayacağız. Ağustos ayında tarafımızca ölçülen, Kurumun geçerli saydığı trafik bilgilerini internet sitelerimiz ile paylaşmayı planlıyoruz” dedi.





Erkılınç, Kurum personelinden “sahte trafik akışına kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin” muhatap basın kuruluşlarına anlatmalarını istedi.





Resmi ilan yayımlama hakkı, şartlar yerine getirildiği müddetçe devam eder





Eylül ayı öncesinde sahadan tüm veriler toplandığında ülkemizdeki basın kuruluşlarının genel bir fotoğrafının çekilmiş olacağını kaydeden Erkılınç, “Basılmayan, satılmayan ve okunmayan gazete kalmasın diye yoğun uğraş verdiğimiz bir dönemde, ziyaretçisi olmayan, haber üretmeyen, nitelik sorunu yaşayan internet haber siteleri gün yüzüne çıksın istemiyoruz. Resmi ilan yayımını sonsuza kadar verilmiş, atadan miras kalmış bir hak gibi görenler var. Benzer sıkıntıların dijital mecrada da yaşanması, sorunlarımızın katlanmasına ve resmi ilanların yayın mecrasına ilişkin tartışmaların yeniden başlamasına neden olacaktır” şeklinde konuştu.





Yönetmeliğin, saha gerçekleri ile uymayan yönleri varsa yeniden değerlendireceğiz





Resmi ilan ve reklamların gazete, dergi ve internet haber sitelerinden yayımına ilişkin kuralları düzenleyen mevzuata da değinen Erkılınç, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin günümüz koşulları ve saha gerçekleri ile uymayan yönlerinin ortaya çıkması durumunda, gerekli değişiklikleri yapmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.





Erkılınç, Eylül ayındaki Genel Kurul’da ve sonrasında İstanbul’da gerçekleştirecek Şube Müdürleri Toplantısında konunun ayrıntılı olarak ele alınacağını kaydetti.





Genel Müdür Erkılınç, Kontrol Müdürlüğü’nde görevli personelin kısa bir süre sonra sahada denetime çıkacağını, bu denetimlerin öncekilerden çok daha yoğun ve titiz bir şekilde gerçekleştirileceğinin bilgisini paylaştı.





Resmi reklam bedelleri resmi ilan fiyat tarifesinin altında olmamalı





İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam ekosistemine dahil olmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen ve Kurumu ciddi anlamda zarara uğratan resmi reklam bedellerine de değinen Erkılınç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



