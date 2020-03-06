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Bilgievleri’nin minikleri değerlerimizi yaşatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, yeni eğitim programlarının yanında sosyal ve kültürel programlarla da minikleri geleceğe hazırlıyor.

Bilgievleri'nin minikleri değerlerimizi yaşatacak

06 Mart 2020 Cuma 09:41

 Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri öğrencilerine tanıtan Bilgievi eğitmenleri, uygulamalı olarak öğrencileriyle birlikte ayakkabı ustasını ziyaret etti; mesleğin inceliklerinde yerinde öğrendi.

 

MESLEKLERLE KÜÇÜK YAŞTA TANIŞMA İMKÂNI

Kartepe ilçesinde yıllarını ayakkabı tamiri mesleğine adamış olan ustayı ziyaret eden öğrenciler, yapılan işleri meraklı bakışlarla izledi. Daha sonra usta, öğrencilerin kendisine yönelttikleri soruları detaylarıyla birlikte yanıtladı. Öğrenciler ayrıca mesleğin erbabı ustayla birlikte örnek çalışmalar da yaptı. Minik elleriyle ayakkabı tamir makinasını kullandı. Bazı minikler yapıştırıcıyı deriye dökerken bazısı da makas kullandı. Minik öğrenciler böylelikle hem geleneksel mesleklere sahip çıkmanın önemini kavradı hem de mesleklerle küçük yaşta tanışma imkânı yakaladı.

 

DEĞERLERE SAHİP ÇIKILMASI AŞILANIYOR

Türkiye'ye örnek olan Bilgievleri, projeyle kaybolmaya yüz tutan meslekler hakkında öğrencilere minik yaşlardan itibaren bu değerlere sahip çıkılması bilinci aşılamayı amaçlıyor. Proje sayesinde öğrenciler geçmişten beri var olan ve değişen şartlardan dolayı günümüzde pek bilinmeyen meslekleri öğrencilere tanıtıyor.

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