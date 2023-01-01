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Bilim Merkezi’ne 2022’de 222 bin ziyaret

Kocaeli Bilim Merkezi, 2022 yılında bilime sevdalı 221 bin 589 kişiyi misafir etti

Bilim Merkezi'ne 2022'de 222 bin ziyaret

01 Ocak 2023 Pazar 18:34

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren ‘’Bilim Merkezi’’ açıldığı 2015 yılından bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi sergi alanları, etkinlikler ve atölyelerde ağırlamaya devam ediyor. Geride bıraktığımız 2022 yılı da atölyeler, etkinlikler ve eğitimlerle dolu dolu geçen bir yıl oldu. 2022 yılında Bilim Merkezi’ni 220 bin 589 kişi ziyaret etti.


220 BİN KİŞİ ZİYARETE GELDİ

Kocaeli Bilim Merkezi 2022 yılında toplam 220 bin 589 ziyaretçiyi ağırladı. Bilim Merkezi binlerce ziyaretçiyi kendine çeken sergi ve galeri alanlarının yanı sıra yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklerle de adından söz ettiriyor.


ETKİNLİKLERE 11 BİN KİŞİ KATILDI

Geleneksel hale gelen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim, Bilim Şenlikleri gibi organizasyonları gerçekleştirmeye 2022 yılında da tüm hızıyla devam etti. 2022 yılında gerçekleştirilen 15 etkinliğe toplam 11 bin 625 kişi katılım sağladı.


EĞLENEREK ÖĞRENMENİN ADRESİ

Kocaeli Bilim Merkezi, 2022 yılında da gerçekleştirdiği Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, roket ve havacılık, elektrik ve elektronik, mekatronik ve robotik, Matematik ve zekâ oyunları, yer bilimleri ve Arkeoloji gibi bilim dallarından oluşan atölyelerde eğlenerek öğrenmenin adresi olmaya devam ediyor.


5 BİN 726 KİŞİ EĞİTİM ALDI

4-13 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirilen bilim atölyelerinde 70 farklı atölye içeriğinin yanı sıra 7-70 yaş aralığındakilerin katılım sağladığı Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. 2022 yılında haftalık olarak gerçekleştirilen bilim atölyeleri, olarak gerçekleştirilen Mucit Dünyası eğitimleri ve PÜF(Proje Üretim Fabrikası) Laboratuvarı eğitimlerinde toplam 5 bin 726 kişi eğitim aldı.


YIL BOYUNCA HİZMET VERİYOR


Kocaeli Bilim Merkezi 2023 yılında da gerçekleştireceği atölye, etkinlik ve özel organizasyonlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Gerçekleştirilen etkinliklerde yer almak isteyenler www.kocaelibilimmerkezi.com adresini ziyaret edebilir.


Bülten No: 002

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