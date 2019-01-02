Bilim Merkezi'ne Gönüllü Çalışanlar

’Topluma Hizmet Uygulamaları’’ dersini gönüllü olarak yerine getirmek isteyen üniversite öğrencileri, Kocaeli Bilim Merkezi’ni tercih ediyor.

YÖK tarafından eğitim fakültelerinin programlarında yapılan değişiklikler çerçevesinde beş yıldır zorunlu olarak okutulan ‘’Topluma Hizmet Uygulamaları’’ dersini öğrenciler, Bilim Merkezi’nde severek ve gönüllü olarak yerine getiriyor.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, fakültedeki sınıf ortamından farklı olarak toplumla iç-içe gerçekleştirmek, aynı zamanda öğrencilerin ilgili oldukları çalışma konularının seçilmesini amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda başta Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Matematik, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerini okuyan öğrenciler, bu dersi Bilim Merkezi’nde uygulamak istiyor.



ATÖLYELERDE DENEYİM KAZANIYORLAR

Ders kapsamında dönem boyunca haftada iki saatlerini Kocaeli Bilim Merkezi’nde geçiren öğrenciler; bilim merkezi galerileri, düzenekler ve işleyiş hakkında eğitmenlerden edindikleri bilgilerle grupları alan hakkında bilgilendirebiliyor. Bunun yanı sıra bilim merkezinde gerçekleştirilen atölye ve etkinlikler, öğrencilere derslerde gördükleri teorik bilgiyi uygulama imkânı sağlıyor.



Kocaeli Bilim Merkezi, sadece “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında yer alan öğrencilere değil diğer fakülte ve bölümlerden de öğrenci veya mezunlara gönüllü çalışma imkânı sunuyor. Dileyen öğrenci ve mezunlar Kocaeli Bilim Merkezi Eğitim Birimi uygulamalarında, atölye ve etkinliklerinde gönüllü olarak yer alabiliyor. Uygulamalarda yer almak isteyenlerin Kocaeli Bilim Merkezi eğitim birimi ile irtibata geçmesi yeterli.