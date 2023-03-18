Bir Çanakkale Birde Kafkas Cephesi Harşit Vadisi Geçilmedi

Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Devletimiz şehitlere vefa borcumuzu ödemek için şehitlik ve savaş alanlarını tarihi milli park ilan etmeye devam ediyor.

Birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem Belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak başta şehitler mahşeri Çanakkale Belgeseli olmak üzere şehitliklerle ilgili 25 yıldır araştırma ve belgesel çekimleri yapmaya devam ediyoruz

Bugün Çanakkale Deniz Zaferleri için anma toplantıları düzenlenirken Doğa koruma milli Parklar genel müdürlüğü çok önemli bir müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

Kafkas cephesinin en önemli savunma hattı olan ve tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi 16 aya yakın Harşit vadisini savunarak Rusları geçirmeyen birçok mehmetçiğin şehit olduğu Giresun güce ilçesi Harşit Vadisi Şaban kalesini tabiat parkı ilan ederek şehitlerimize vefa borcumuzu ödedik.

5 yıl önce Güce belediye başkanı Aytekin Geçgel ile Avrasya Gazeteciler Derneği ve Devri alem belgesel tv programı olarak Şaban kalesinde belgesel çekimleri yaparak birçok tv kanalında yayınlanmasını sağlamıştık bu belgeselleri sizlerle paylaşıyoruz.

DKMP Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu Şaban Kalesinde

Birinci dünya harbi Kafkas cephesinin en son savunma hattı olan Giresun Güce Şaban Kalesinin tabiat parkı olması dolayısı ile şaban kalesine giden. Genel müdür Yusuf Kandazoğlu bu inceleme gezisine bizi de davet etti şaban kalesindeki geziye bu bölgenin tabiat parkı ilan edilmesinde büyük emeği olan DKMP Giresun İl Müdğrü Ertan Kuduban bölge müdürü ve Güce belediye başkanı da katıldı

Bu bölgedeki şehitlerimize vefa borcumuzu ödeyen tüm ilgili ve yetkililere teşekkür ediyor başta Çanakkale ve Kafkas Cephesi olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnet ve Şükran’la anıyor tüm şehitlerimizin ruhu İçin bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum. El Fatiha