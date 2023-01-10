Türkiye Beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşitti açıklamasında: “devletimizin kuruluşunun 100. yıl hazırlıkları toplumun her kesiminde heyecanla yapılmaya başlandı. Hükumetimiz herkesin hayatındaki konforu artıracak açıklamalar yapmaya devam ediyor. bir müjde de biz engelliler bekliyoruz“ dedi.

Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşitti : “ engelli vatandaşların hayatında bulunan engelleri bir, Bir kaldıran devletimiz bu konuda üzerine düşeni yapacak, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımı tez zamanda atacaktır diye düşünüyorum.

Devletimizin pozitif ayrımcılık yaparak engelli vatandaşları desteklemesi’nin çok doğru bir uygulama olduğunu ve ÖTV’den muaf araç alma hakkının da bu desteklerden birisi olduğunu ifade ederek; “Engelli vatandaşlarımızın ÖTV’den muaf araç alımlarında 2017 yılına kadar sadece motor silindir hacminin 1600 cm3’e kadar olması şart bulunuyordu. 2017 yılında motor silindir hacmi şartı kaldırılarak yerine fiyat limiti getirildi. Bugün ÖTV’den muaf araç alabilmek için satış fiyatı 1.004.000 altında bir araç bulmak gerekiyor. Piyasada bu fiyatlarda araç bulmak ve almak mümkün değil. O halde bu sıkıntının düzeltilmesi lazım. bayiler engelli vatandaşlara sizi sıraya aldık diyip bekletiyor, sonra da fiyatlar yükseliyor. Engelli vatandaşın alacağı araç indirimden çıkıyor..” dedi. Türkiye beyazay derneği Kocaeli Şubesi başkanı Furkan Uğur Eşitti : “ araç almak isteyen bayilere giden engelli vatandaşlardan çok şikayet duyuyorum. Engelli raporunu duyunca bazı bayiler araba yok diyor, bazıları ekstra para istiyor. Bu durum engelli vatandaşların getirilen fiyat limiti ile zorlaşan araç alımını iyice çıkmaza sokuyor.

Bazı yetkili satıcılar fiyatın üzerine para istiyor, verirsen sıra beklemiyorsun diyor.

Bu Tarz şikayetler bu aralar çok sık duyuluyor. Mutlak değerin yükseltilmesi ile birlikte artan limit engelli vatandaşların alabilecekleri araçlara yetmiyor. Konforlu, güvenlikli, kaliteli bir araca binmek isteyen engelli vatandaş ÖTV indiriminden faydalanarak araç alamaz duruma geldi. Birkaç yıl öncesine kadar belirlenen bu limitlerde güvenlik oranı yüksek, araçlar alabiliyorduk. Şimdi ise tabiri caiz ise uçan teneke bile alamıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi kadim bir devletin engelli Vatandaşı konforu yüksek, rahat bir arabaya binmesi , bu devletin itibarına itibar katar. Sorun belli, şikayetler ortada, peki çözüm ne?

İlgili kanunda ufak bir değişiklik yaparak eskisi gibi motor sınırlaması getirilebilir, ya da indirimden artakalan tutarın Aracı alacak engelli vatandaş tarafından ödenmesi sağlanabilir. Biz devletimize yük olmak istemiyoruz, verilen imkanı en faydalı şekilde kullanmak istiyoruz. böyle bir imkan verilmişken, iyi bir araca binmek istiyoruz. Gerçekleşebilecek trafik kazaları da düşünüldüğünde can güvenliğimizin biraz daha fazla olması için bu taleplerde bulunuyoruz. Zaten bir engelimiz var, engelimize bir engel daha eklememek için. Güvenlik olanağı yüksek araçları tercih etmek istiyoruz. Peki suistimaller yok mu? Elbette var. Bunun önüne geçebilmek için de çözüm önerilerimiz var.

Bunları da Kocaeli Milletvekillerimize paylaşıp, bir yasa halinde Meclisten geçmesi için uğraşacağız. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, otomotiv sektörünün temsilcileri, hükümet yetkilileri bir araya gelip bu konuda yaşanan mağduriyeti çözerek, verilen müjdelere bir tanesini daha ekleyip, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir adım daha atılmasını bekliyorum. Öyle bir düzenlemeyle bu sorun çözülmeli ki. Suistimaller yaşamamalı, engelli vatandaş istediği aracı alabilmeli, devletimiz zarara uğratılmamalı. Şu andaki durum engelli vatandaşa engel olmaktan başka bir işe yaramıyor. Araç alma hayalleri erteleniyor, beklentiler boşa çıkıyor. toplumun bütün dinamiklerini bu sorunu çözmek için bir araya gelmeye davet ediyorum. diye konuştu.