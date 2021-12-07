Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi'nin 100. Yılı Anısına

TRT'den 6 bölümlük tarihi belgeselin çekim ve yayınlanmasında azda olsa katkımın olmasının mutluluğunu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum .

"Kafkas Cephesi Beyaz Savaş" belgeseli 15 Aralık 2018 Cumartesi'den itibaren, altı hafta boyunca her hafta cumartesi günleri saat 14.15 ve aynı gün 21.00'da TRT Avaz kanalında yayınlanacak .

"Kafkas Cephesi Beyaz Savaş" belgeseli 15 Aralık 2018 Cumartesi'den itibaren, altı hafta boyunca her hafta cumartesi günleri saat 14.15 ve aynı gün 21.00'da TRT Avaz kanalında yayınlanacak .

"Kafkas Cephesi Beyaz Savaş" belgeseli 15 Aralık 2018 Cumartesi'den itibaren, altı hafta boyunca her hafta cumartesi günleri saat 14.15 ve aynı gün 21.00'da TRT Avaz kanalında yayınlanacak .

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 'n yakın ilgisi ile TRT iç yapımlar koordinatörlüğü tarafından Doğu Karadeniz ,Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Ayhan Arabacının yapımcılığı ve İsmail Kahraman'ın danışmanlığında çekilen. "KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ" belgeselinin ilk yayını 15 aralık 2018 tarihinde TRT AVAZ kanalında başlıyor...

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 'n yakın ilgisi ile TRT iç yapımlar koordinatörlüğü tarafından Doğu Karadeniz ,Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Ayhan Arabacının yapımcılığı ve İsmail Kahraman'ın danışmanlığında çekilen. "KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ" belgeselinin ilk yayını 15 aralık 2018 tarihinde TRT AVAZ kanalında başlıyor...

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren 'n yakın ilgisi ile TRT iç yapımlar koordinatörlüğü tarafından Doğu Karadeniz ,Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Ayhan Arabacının yapımcılığı ve İsmail Kahraman'ın danışmanlığında çekilen. "KAFKAS CEPHESİ BEYAZ SAVAŞ" belgeselinin ilk yayını 15 aralık 2018 tarihinde TRT AVAZ kanalında başlıyor...

Doğu Karadenizden Güney Doğu Anadolu bölgesine Kafkas Cephesi'nin geçtiği tüm bölgeler ilk kez Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli'ninde TRT Avaz ekranlarına geliyor. Kafkas cephesinin yapıldığı tüm bölgeler ilk kez bu belgeselde ekranlara geliyor.

Doğu Karadenizden Güney Doğu Anadolu bölgesine Kafkas Cephesi'nin geçtiği tüm bölgeler ilk kez Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli'ninde TRT Avaz ekranlarına geliyor. Kafkas cephesinin yapıldığı tüm bölgeler ilk kez bu belgeselde ekranlara geliyor.

Doğu Karadenizden Güney Doğu Anadolu bölgesine Kafkas Cephesi'nin geçtiği tüm bölgeler ilk kez Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli'ninde TRT Avaz ekranlarına geliyor. Kafkas cephesinin yapıldığı tüm bölgeler ilk kez bu belgeselde ekranlara geliyor.

Belgesel programının projesi Temmuz 2017’de araştırmacı gazeteci ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel başkanı İsmail Kahraman tarafından TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren’e sunuldu. Projeyi uygun bulan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini TRT iç yapımı olarak TRT yapımcılarından Ayhan. Arabacıya tevdi ederek belgesel çekimi için start verildi. Belgesel çekim süreci ile ilgili kısa bir açıklama yapan proje danışmanı İsmail kahraman birinci dünya harbi Kafkas cephesinin geçtiği alanlardaki şehitlikler ve Sibirya Esir kamplarında 18 yıldır saha araştırması yaptığını açıklayarak bu bilgilerin kocaeli milletvekili sayın Akif Yılmaz tarafından TRT Genel müdürü sayın İbrahim Eren beye intikal ettirilmesinden sonra belgesel çekimlerinin başladığını Milletvekili Yılmaz ve genel müdür Eren'e teşekkürlerini ifade etti .

Belgesel programının projesi Temmuz 2017’de araştırmacı gazeteci ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel başkanı İsmail Kahraman tarafından TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren’e sunuldu. Projeyi uygun bulan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini TRT iç yapımı olarak TRT yapımcılarından Ayhan. Arabacıya tevdi ederek belgesel çekimi için start verildi. Belgesel çekim süreci ile ilgili kısa bir açıklama yapan proje danışmanı İsmail kahraman birinci dünya harbi Kafkas cephesinin geçtiği alanlardaki şehitlikler ve Sibirya Esir kamplarında 18 yıldır saha araştırması yaptığını açıklayarak bu bilgilerin kocaeli milletvekili sayın Akif Yılmaz tarafından TRT Genel müdürü sayın İbrahim Eren beye intikal ettirilmesinden sonra belgesel çekimlerinin başladığını Milletvekili Yılmaz ve genel müdür Eren'e teşekkürlerini ifade etti .

Belgesel programının projesi Temmuz 2017’de araştırmacı gazeteci ve Avrasya Gazeteciler Derneği Genel başkanı İsmail Kahraman tarafından TRT Genel Müdürü Sayın İbrahim Eren’e sunuldu. Projeyi uygun bulan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini TRT iç yapımı olarak TRT yapımcılarından Ayhan. Arabacıya tevdi ederek belgesel çekimi için start verildi. Belgesel çekim süreci ile ilgili kısa bir açıklama yapan proje danışmanı İsmail kahraman birinci dünya harbi Kafkas cephesinin geçtiği alanlardaki şehitlikler ve Sibirya Esir kamplarında 18 yıldır saha araştırması yaptığını açıklayarak bu bilgilerin kocaeli milletvekili sayın Akif Yılmaz tarafından TRT Genel müdürü sayın İbrahim Eren beye intikal ettirilmesinden sonra belgesel çekimlerinin başladığını Milletvekili Yılmaz ve genel müdür Eren'e teşekkürlerini ifade etti .

Programın ön araştırmasının yapılması, önerisinin hazırlanması, önerinin TRT komisyonlarından geçmesi ve program bütçesinin onaylanmasının ardından programın kaynak metin ve metin yazım çalışmalarına başlandı. Program metni, Genel Kurmay Başkanlığı ATASE Dairesi Başkanlığı’nın “1. Dünya Harbinde Türk Harbi” adlı iki ciltlik kitabı esas olmak üzere pek çok kitap ve hatırattan faydalanılarak tarafımca yazıldı.

Programın ön araştırmasının yapılması, önerisinin hazırlanması, önerinin TRT komisyonlarından geçmesi ve program bütçesinin onaylanmasının ardından programın kaynak metin ve metin yazım çalışmalarına başlandı. Program metni, Genel Kurmay Başkanlığı ATASE Dairesi Başkanlığı’nın “1. Dünya Harbinde Türk Harbi” adlı iki ciltlik kitabı esas olmak üzere pek çok kitap ve hatırattan faydalanılarak tarafımca yazıldı.

Programın ön araştırmasının yapılması, önerisinin hazırlanması, önerinin TRT komisyonlarından geçmesi ve program bütçesinin onaylanmasının ardından programın kaynak metin ve metin yazım çalışmalarına başlandı. Program metni, Genel Kurmay Başkanlığı ATASE Dairesi Başkanlığı’nın “1. Dünya Harbinde Türk Harbi” adlı iki ciltlik kitabı esas olmak üzere pek çok kitap ve hatırattan faydalanılarak tarafımca yazıldı.

Kafkas Cephesi bir ucu Karadeniz diğer ucu Van Gölü’nün güneyine kadar uzanan geniş bir alanı kapsarken, bu büyük cephenin en can alıcı çarpışmaları Erzurum ve Sarıkamış bölgesinde yaşanmıştır. Bu nedenle program metin yazımının ardından ilk keşif gezimizi 2017 Kasım ayında Erzurum ve Sarıkamış bölgelerine gerçekleştirdik.