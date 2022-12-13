Birleşmiş Milletler 2020’yi Farabi Yılı İlan Etti

http://www.gebzegazetesi.com/birlesmis-milletler-2020yi...

Büyük Türk bilgini ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Birleşmiş Milletler, 2020’yi Dünya Farabi Yılı ilan etti.

İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com olarak araştırma yapmakta ve Devri Alem Belgesel TV programı www.devrialem.tv olarak belgesel çekimleri ile tarihe not düşmekteyiz

Gebze Teknik Üniversitesi’ni Ziyaret Ettik

Birleşmiş Milletler tarından, 2020 yılının Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi anısına başlattığımız araştırma ve belgesel çekimi kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’a Araştırma ve belgesel çekimlerimizle ilgili bilgi verip, İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak hazırladığımız kitap ve belgesel setimizi hediye ettik.

4 ÜLKENİN GİRİŞİMİ İLE GERÇEKLEŞTİ

Bilim insanı ve filozof Farabi’nin doğumunun 1150. yıl dönümü anısına Kazakistan, Türkiye, İran İslam Cumhuriyeti, Irak ve Rusya Federasyonu’nun desteği ile 2020’nin Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü, birçok kamu kuruluşuna yazı göndererek Farabi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamakta.

FARABİ 1150 YIL ÖNCE KAZAKİSTAN’DA DOĞDU

Kazakistan Devleti’nin isteği üzerine UNESCO tarafından 2020’nin Farabi Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet’i, Farabi’ye büyük önem vermekte, bu konuda kültürel çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Gazeteci ve belgeselci olarak gerek Kazakistan ve gerekse Türkiye’de büyük Türk bilgini Farabi’nin gençlerimize rol model olacak hayatı ile ilgili toplantı, konferans, seminer, panel, kültür gezileri, belgesel çekimleri yapmayı planlamakta, Farabi’yi en iyi şekilde gençlere tanıtmaya çalışmak için sosyal sorumluluk projeleri organize etmekteyiz.

DÜNYACA TANINAN FARABİ KİMDİR?

Farabi, Kazakistan'ın Çimkent, Türkistan şehirlerine çok yakın Otrar kenti sınırlarında olan eski Farab Kentinde 870 yılında dünyaya geldi. İlk eğitimini burada alan ve gençlik yıllarında, Moğol istilasıyla yok olan ve İskenderiye Kütüphanesi’nden sonra dünyanın en fazla kitap ve elyazmalarının bulunduğu Otrar Kütüphanesi’ndeki kaynaklardan yararlanan, eğitimini Buhara ve Semerkant'ta devam ettirdikten sonra Bağdat, Kahire, Halep ve Şam'da yaşayan Farabi, bilimin birçok alanında; matematik, astronomi, dil bilimi, kimya, biyoloji, felsefe, tıp, mantık, sosyoloji, siyaset, hukuk, ahlak ve diğer bilim dallarında insanlığa ışık tutan teoriler ortaya koydu. Aristo'dan sonra "İnsanlığın ikinci öğretmeni" olarak dünyada üne kavuşmuş Türk bilim insanı Farabi 950 yılında Şam'da hayatını kaybetti.