Birleşmiş Milletler Neden Kurulmuştu..?

İki yıl ara ile toplanan birleşmiş milletler genel kurulunun 76. toplantısı 22 Eylül 2021'de Amerika’da yapıldı.
İkinci dünya savaşı sonrası kurulan BM kurulduğu günden bu güne çarpık yapısı yüzünden hiçbir sorunu çözememiş aldığı kararlara uymamıştır .
BM'de her şey 5 güvenlik konseyi üyesinin iki dudağı arasında geçmekte bu beş ülke yüzünden özellikle İslam coğrafyasında kan akmakta ve savaşlar devam etmekte .
BM'nin ne zaman ve neden kurulduğunu yazmadan önce Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada verdiği mesajı paylaşmak istiyorum .
“Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Afrika’yla yüzyıllara dayanan köklü bağlarımızdan aldığımız güçle, bugün de Kıta’yla ve Afrika Birliği’yle dayanışma içindeyiz. Yeniden Asya girişimimizle de Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki birleştirici konumunu pekiştiriyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ikili ve çok taraflı platformlarda ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Türkiye, herkes için daha güvenli, huzurlu, müreffeh, hakkaniyetli bir dünya yolunda atılan her adımın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın BM de yaptığı konuşmanın tam metni.
BM Niçin Ve Ne Zaman Kurulmuştu
Yazımın bu noktasında BM’nin ne zaman ve niçin kurulduğuyla ilgili yaptığım kısa bir araştırmayı sizlerle paylaşmak isterim
Birleşmiş Milletler Nedir? Ve Ne İçin Kuruldu?Birleşmiş Milletler, kısaca BM, 24 Ekim 1945'te kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti dahil 192'ye ulaşmıştır. Türkiye kurucu üyeler arasında yer alır...