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Bitkisel Yağ Kullanımı Ödül Getirdi

EPDK ve ELDER tarafından ikincisi gerçekleştirilen Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda proje ödülleri sahiplerini buldu. Dağıtım ve güç transformatörlerinde yalıtım malzemesi olarak trafo yağı yerine bitkisel yağın kullanılması projesi ile SEDAŞ çevre kategorisinde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Bitkisel Yağ Kullanımı Ödül Getirdi

08 Kasım 2023 Çarşamba 11:04

 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye enerji hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), EPDK ve ELDER tarafından ikincisi gerçekleştirilen Ar-Ge Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'nda dağıtım ve güç transformatörlerinde yalıtım malzemesi olarak trafo yağı yerine bitkisel yağın kullanılması projesi ile çevre kategorisinde Jüri Özel Ödülünü kazandı. Proje, GRID İnovasyon Yazılım, On Dokuz Mayıs Üniversitesi ve Best Trafo ile iş birliği içinde yürütüldü ve toplamda 2 milyon 800 bin TL yatırım yapıldı. 
 SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Geliştirdiğimiz bu projeyle öncelikle trafo üretim sektöründe madeni yağ ithalatının azaltılmasını, bitkisel yağların üretimde kullanılmasıyla trafoların yangına karşı mukavemetinin artırılmasını ve güvenlik seviyelerinin yukarı çekilmesini, üretimde çevre dostu ürünler kullanılmasını hedefliyoruz. Yurt dışı örneklere baktığımızda doğal yağ olarak nitelendirilen ESTER yağlar kullanıldığını, bunun da geleneksel madeni yağlardan çok daha maliyetli olduğunu görüyoruz. Proje ürünümüz ise tamamen bitkisel yağ kullanmakta olup, ana baz soya bitkisinden elde ediliyor ve maliyet avantajı sağlıyor" denildi. 
 SEDAŞ yöneticileri, yanma noktası ve ömrü uzayan transformatörlerin, şebekede daha uzun yıllar tehlikesiz olarak kullanılabilmesinin yüksek güvenlik seviyesini olanaklı kılacağının, aynı zamanda kesintisiz enerji aktarımı hedefini ciddi ölçüde destekleyeceğinin de altını çizerek, projede emek veren tüm SEDAŞlıları tebrik etti. 


                                     


İHA
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