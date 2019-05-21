Bıyık, İftar Sonrası Çalışmaları İnceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, iftar sonrası Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs Parkı’nda yapımı devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Parkta bulunan gençlerle de sohbet eden Bıyık, daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mesai saatleri içerisinde belediyede tebrik ziyaretlerini kabul ederken mesai sonrasında ise sahada çalışmaları takip ediyor. Ramazan ayında her akşam farklı bir mahallede evlere konuk olan Başkan Bıyık, sokakta vatandaşlardan gelen talepleri de yerinde dinliyor.

TERAVİH SONRASI PARK İNCELEMESİ

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan Elmalı Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Bıyık, namaz sonrası vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramında bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Teravih sonrası Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs Parkı’nı da ziyaret eden Başkan Bıyık, parkta bulunan gençlerle hasbihal etti. 19 Mayıs Parkı’nda yapılacak yenileme ve semt sahası çalışmasını da inceleyen Başkan Bıyık, teknik personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği inceleme turunda Başkan Bıyık, çalışmaları bizzat yerinde inceledi.

DAHA GÜZEL DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

19 Mayıs Parkı’nda bulunan gençlerle de sohbet eden Başkan Bıyık, 19 Mayıs Parkı’nda yapılacak yenileme ve semt sahası çalışması hakkında bilgiler verdi. Gençleri önemsediğini ifade eden Başkan Bıyık, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklar ve gençlerimiz için daha güzel bir Darıca inşa etmek için çalışıyoruz. 19 Mayıs Parkı’nda yapacağımız park çalışması ve semt sahası mahallemizin ihtiyacına cevap verecek. Daha modern parklar inşa ederek gençlerimizin kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri ortamları hayata geçireceğiz. Gençlerimiz için yatırıma devam edeceğiz. Gençlerimizi her zaman önemsedik ve önemseyeceğiz” diye konuştu.